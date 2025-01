Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Bạn trai cũ đòi "tình phí"

Tôi và bạn trai quen nhau được hai năm. Trong lúc yêu, tôi nhận ra nhiều điều không phù hợp và khó đi xa với nhau. Hơn nữa tôi phát hiện anh ta nhắn tin với nhiều bạn nữ khác nên chủ động nói lời chia tay, mặc dù cả hai đã gặp gia đình người kia và anh lên kế hoạch cho việc tiến tới hôn nhân. Sau đó, vì không hẹn gặp tôi được nên anh đòi tôi trả lại tiền. Anh "tổng kết tình phí" khi yêu nhau lên đến hàng chục triệu đồng. Kể ra hết những món quà đã tặng tôi và chi phí những lần đi chơi, ăn uống... Thú thật, tôi đã suy sụp tinh thần. Nhưng bạn bè thân thiết thì bảo đó là điều may mắn: "Giờ sáng mắt còn kịp mà. May hồn là chưa cưới. Có chồng như vậy là mày tàn đời". Không biết mình có thực sự may mắn không nhưng tôi cảm thấy băn khoăn khi nghĩ về tương lai: Làm sao biết được người yêu sắp tới có như bạn trai cũ hay không?

(Bạn đọc Thanh Hà)