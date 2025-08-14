Hoa hậu Võ Thu Sương và hành trình quảng bá tà áo dài Việt

Mỗi chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa công việc mà còn là hành trình quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hiện giữ cương vị Chủ tịch một công ty công nghệ tại Mỹ, Võ Thu Sương vẫn luôn dành thời gian kết hợp hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước qua chiếc áo dài. "Giữa quảng trường rộng lớn, những con phố cổ hay hội trường quốc tế, tà áo dài vẫn duyên dáng như một lá cờ mềm mại của Việt Nam. Khi bạn bè quốc tế tò mò hỏi, tôi có cơ hội kể về quê hương, văn hóa và con người Việt" - chị chia sẻ.

Với chị, mỗi chuyến đi là dịp mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm giá trị mới không chỉ cho công việc mà còn cho cộng đồng. Ở bất cứ quốc gia nào, sự chuyên nghiệp và tôn trọng văn hóa bản địa chính là chìa khóa kết nối và thành công. Võ Thu Sương tin rằng doanh nhân không chỉ làm kinh tế mà còn là cầu nối văn hóa, mang tinh thần dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Không dừng lại ở đó, Hoa hậu Võ Thu Sương còn mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ về sự độc lập, tự do và tinh thần chọn lọc giá trị sống. Sắp tới, chị dự định ra mắt thương hiệu Sương Food – dịch vụ cơm chay giao tận nơi theo phong cách Pháp.

Ý tưởng này bắt nguồn từ trải nghiệm sức khỏe cá nhân: "Tôi từng bị sỏi mật và nhận ra giá trị chữa lành từ rau củ. Ăn chay một vài buổi mỗi tuần giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm, đồng thời góp phần cho một thế giới xanh và lành mạnh hơn".

Hành trình 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với tà áo dài của Hoa hậu Võ Thu Sương không chỉ là câu chuyện về thời trang hay du lịch, mà là minh chứng sống động cho tình yêu quê hương và khát vọng lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam ra toàn cầu.