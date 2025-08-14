Hoa hậu Võ Thu Sương và hành trình quảng bá tà áo dài Việt

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Hoa hậu Võ Thu Sương và hành trình quảng bá tà áo dài Việt

14 tháng 8, 2025 | 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa công việc mà còn là hành trình quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hoa hậu Võ Thu Sương – Hành trình đến 60 quốc gia quảng bá tà áo dài Việt - Ảnh 1.

Hiện giữ cương vị Chủ tịch một công ty công nghệ tại Mỹ, Võ Thu Sương vẫn luôn dành thời gian kết hợp hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước qua chiếc áo dài. "Giữa quảng trường rộng lớn, những con phố cổ hay hội trường quốc tế, tà áo dài vẫn duyên dáng như một lá cờ mềm mại của Việt Nam. Khi bạn bè quốc tế tò mò hỏi, tôi có cơ hội kể về quê hương, văn hóa và con người Việt" - chị chia sẻ.

Hoa hậu Võ Thu Sương – Hành trình đến 60 quốc gia quảng bá tà áo dài Việt - Ảnh 2.

Với chị, mỗi chuyến đi là dịp mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm giá trị mới không chỉ cho công việc mà còn cho cộng đồng. Ở bất cứ quốc gia nào, sự chuyên nghiệp và tôn trọng văn hóa bản địa chính là chìa khóa kết nối và thành công. Võ Thu Sương tin rằng doanh nhân không chỉ làm kinh tế mà còn là cầu nối văn hóa, mang tinh thần dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Võ Thu Sương – Hành trình đến 60 quốc gia quảng bá tà áo dài Việt - Ảnh 3.

Không dừng lại ở đó, Hoa hậu Võ Thu Sương còn mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ về sự độc lập, tự do và tinh thần chọn lọc giá trị sống. Sắp tới, chị dự định ra mắt thương hiệu Sương Food – dịch vụ cơm chay giao tận nơi theo phong cách Pháp.

Hoa hậu Võ Thu Sương – Hành trình đến 60 quốc gia quảng bá tà áo dài Việt - Ảnh 4.

Ý tưởng này bắt nguồn từ trải nghiệm sức khỏe cá nhân: "Tôi từng bị sỏi mật và nhận ra giá trị chữa lành từ rau củ. Ăn chay một vài buổi mỗi tuần giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm, đồng thời góp phần cho một thế giới xanh và lành mạnh hơn".

Hoa hậu Võ Thu Sương – Hành trình đến 60 quốc gia quảng bá tà áo dài Việt - Ảnh 5.

Hành trình 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với tà áo dài của Hoa hậu Võ Thu Sương không chỉ là câu chuyện về thời trang hay du lịch, mà là minh chứng sống động cho tình yêu quê hương và khát vọng lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam ra toàn cầu.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Phụ nữ

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

TÁM

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?