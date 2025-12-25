Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn





Trong các giải pháp nha khoa thẩm mỹ hiện nay, dán sứ Veneer được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng cải thiện diện mạo một cách tinh tế và an toàn. Không đơn thuần là làm trắng hay chỉnh đều răng, Veneer đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề cao, tư duy thẩm mỹ chuẩn xác và quy trình thực hiện chuẩn mực. Khi được chỉ định đúng và thực hiện đúng kỹ thuật, Veneer giúp răng đều đẹp tự nhiên, hạn chế xâm lấn và duy trì độ bền lâu dài.

Tại San Dentist, Veneer được triển khai dựa trên nền tảng chuyên môn vững chắc cùng quy trình điều trị bài bản. Mỗi khách hàng đều được thăm khám kỹ lưỡng, phân tích khớp cắn, đường cười và cấu trúc khuôn mặt trước khi xây dựng phác đồ phù hợp. Nhờ đó, kết quả sau điều trị không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn duy trì sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Điểm tạo nên uy tín của San Dentist chính là đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trực tiếp theo sát từng ca điều trị. Bác sĩ răng hàm mặt Phạm Minh Hoàng – chuyên gia phục hình răng thẩm mỹ với hơn 90.000 đơn vị răng sứ đã thực hiện – luôn đặt yếu tố tự nhiên và hài hòa lên hàng đầu trong mỗi ca Veneer.

Song song đó, bác sĩ răng hàm mặt Võ Tá Dũng, Giám đốc chuyên môn San Dentist, với hơn 5.000 ca implant thành công và quá trình tu nghiệp chuyên sâu trong và ngoài nước, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng điều trị an toàn, bền vững.

Sự kết hợp giữa tay nghề bác sĩ, công nghệ hiện đại và quy trình điều trị chuẩn hóa giúp San Dentist mang đến giải pháp Veneer vừa thẩm mỹ vừa an toàn. Dịp cuối năm, phòng khám triển khai chương trình ưu đãi lên đến 50% cho các dòng sứ Veneer, giá từ 4,4 triệu đồng/răng, kèm chính sách hỗ trợ trả góp linh hoạt. Đây được xem là cơ hội để nhiều khách hàng tự tin làm mới nụ cười, sẵn sàng đón Tết với diện mạo rạng rỡ và trọn vẹn hơn.