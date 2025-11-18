Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Gian hàng Tân Nhiên tại triển lãm thu hút khách đến tham quan – DNCC

Thông tin từ Công ty TNHH Tân Nhiên cho biết thương hiệu đang có mặt tại Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng (PLMA’s Annual Private Label Trade Show) 2025 tại Chicago (Mỹ).

Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Các nhà sản xuất nhãn hàng riêng Mỹ (PLMA) tổ chức, quy tụ các doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, sản phẩm tiêu dùng và hàng nhãn riêng.

Năm nay, triển lãm diễn ra từ 16 đến 18-11 với sự tham gia của hơn 1.900 thương hiệu đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại đây có hai khu trưng bày nổi bật:

• New Product Expo: Giới thiệu những sản phẩm mới, có tính sáng tạo và hứa hẹn xu hướng tiêu dùng tương lai.

• Idea Supermarket: Nơi các nhà bán lẻ toàn cầu trưng bày sản phẩm private label tiêu biểu, tạo "bản đồ" xu hướng ngành hàng.

Sau quá trình đánh giá và thẩm định mẫu, Ban Tổ chức đã chọn sản phẩm bánh tráng siêu mỏng – không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên trưng bày tại khu vực New Product Expo.

Đây là cơ hội nổi bật để sản phẩm đặc sản Tây Ninh tiếp cận buyer, nhà phân phối, chuỗi bán lẻ và tập đoàn thực phẩm quốc tế trong hệ thống tham dự PLMA.

Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên, chia sẻ: "Việc sản phẩm của Tân Nhiên được lựa chọn trưng bày tại New Product Expo là niềm tự hào không chỉ của doanh nghiệp, mà còn là niềm tự hào của đặc sản Tây Ninh. Đây là cơ hội để bánh tráng Việt Nam bước ra thế giới một cách tự tin, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Tân Nhiên sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý kinh doanh ‘Sạch từ suy nghĩ đến sản phẩm’ để nâng tầm giá trị ẩm thực Việt Nam".

Hiện nay, các sản phẩm của Tân Nhiên đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Canada, Thái Lan,…