Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

7 tháng 2, 2026 | 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Nhắc đến sức khỏe, chúng ta thường nghĩ đến chế độ ăn kiêng phức tạp, hay những liệu trình đắt đỏ. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang đổ dồn sự chú ý vào một yếu tố mang sức mạnh tiềm tàng: Hydrogen phân tử (H₂).

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể - Ảnh 1.

Gốc tự do - kẻ thù giấu mặt của tế bào

Trước khi hiểu về Hydrogen, chúng ta cần hiểu về kẻ thù mà nó đối đầu: Căng thẳng oxy hóa (Oxidative Stress). Mỗi ngày, cơ thể con người thực hiện hàng triệu phản ứng hóa học để duy trì sự sống. Sản phẩm phụ của quá trình này là các gốc tự do. Khi cơ thể chịu tác động từ ô nhiễm môi trường, tia UV, thực phẩm bẩn, khói thuốc lá hay căng thẳng tâm lý, lượng gốc tự do sẽ bùng phát mất kiểm soát.

Gốc tự do giống như những "kẻ cướp", chúng tấn công vào màng tế bào, cấu trúc protein, và thậm chí là DNA, gây ra sự hỏng hóc từ bên trong. Là nguyên nhân gốc rễ của nhiều loại bệnh khác nhau như tiểu đường, tim mạch, ung thư…

Những lợi ích thiết thực

Việc bổ sung Hydrogen thường xuyên mang lại các tác động tích cực, có thể cảm nhận rõ rệt theo thời gian:

Đánh thức năng lượng, tỉnh táo: Bằng cách bảo vệ ti thể, Hydrogen giúp quá trình sản xuất năng lượng (ATP) diễn ra hiệu quả hơn. Bạn sẽ cảm thấy ít mệt mỏi hơn, tinh thần minh mẫn, và khả năng tập trung cao hơn. Hồi phục nhanh: Đối với những người chơi thể thao, Hydrogen giúp giảm tích tụ Axit Lactic trong cơ bắp, từ đó giảm đau nhức, và đẩy nhanh tốc độ phục hồi sau khi tập luyện cường độ cao. Lá chắn lão hóa cho da: Tình trạng viêm, và oxy hóa là kẻ thù số một của collagen. Hydrogen giúp giảm viêm da, làm mờ các vết thâm/nám, và ngăn ngừa nếp nhăn, đem đến vẻ ngoài rạng rỡ, khỏe mạnh từ bên trong cho đến bên ngoài. Hỗ trợ các bệnh mãn tính: Nhiều nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng: Hydrogen hỗ trợ cải thiện nồng độ cholesterol, ổn định đường huyết, và giảm các triệu chứng viêm khớp mãn tính, nhờ khả năng kháng viêm mạnh mẽ.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể - Ảnh 2.

Đưa Hydrogen vào cuộc sống hàng ngày?

Hiện nay, công nghệ hiện đại đã biến việc bổ sung Hydrogen trở nên đơn giản, tiện lợi như việc uống nước và hít thở:

Uống nước giàu Hydrogen: Đây là cách phổ biến. Nước được điện phân để hòa tan các phân tử H₂. Khi uống, Hydrogen nhanh chóng được hấp thụ qua hệ tiêu hóa và đi khắp cơ thể. Hít khí Hydrogen: Cho phép cơ thể hấp thụ một lượng lớn phân tử H₂ qua phổi trong thời gian ngắn. Đây thường là lựa chọn tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe, dành cho những người cần phục hồi sâu, hỗ trợ hệ hô hấp và thần kinh. Liệu pháp ngâm/tắm: Hydrogen có thể thẩm thấu qua da, làm dịu các vùng cơ đau nhức, cải thiện tình trạng dị ứng, viêm da cơ địa.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể - Ảnh 3.

Bí kíp lựa chọn thiết bị

Thị trường thiết bị Hydrogen khá đa dạng, nhưng không phải sản phẩm nào cũng mang lại hiệu quả. Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe, khách hàng nên lưu ý:

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể - Ảnh 4.

Nồng độ/Độ tinh khiết: Máy tạo Hydrogen tốt phải đảm bảo nồng độ H₂ hòa tan đạt mức tối ưu (trên 1200 ppb đối với nước uống), và khí Hydrogen tạo ra phải có độ tinh khiết cao (trên 99.9%), không lẫn các tạp chất độc hại như Ozone hay Clo. Công nghệ điện cực: Hãy chọn thiết bị có sử dụng màng trao đổi proton (PEM) kết hợp với công nghệ điện phân rắn (SPE). Đây là công nghệ giúp tách hoàn toàn các khí độc hại ra khỏi dòng Hydrogen sạch. Uy tín thương hiệu: Elken International Việt Nam cung cấp các giải pháp đã qua kiểm chứng, đầy đủ giấy tờ công bố chất lượng, dịch vụ hậu mãi, đáng tin cậy.

P.Nguyễn

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

