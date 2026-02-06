Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

6 tháng 2, 2026 | 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to tròn và vóc dáng thon gọn, cô không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn được yêu mến bởi sự gần gũi, nhẹ nhàng hiện hữu trong từng khoảnh khắc xuất hiện.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1.

Năm 2018, Vũ Ngọc Trân được mời tham gia chương trình Duyên dáng Doanh nhân và xuất sắc giành danh hiệu Miss Hình thể đẹp cùng ngôi vị Á khôi. Thành công này mở ra bước ngoặt quan trọng, tạo đà để cô tiếp tục thử sức ở những sân chơi lớn hơn. Năm 2019, Ngọc Trân đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp tại Hàn Quốc và vinh dự đăng quang Hoa hậu Việt – Hàn 2019, một lần nữa khẳng định nhan sắc và bản lĩnh của mình trên đấu trường quốc tế.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2.

Không chỉ chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp hình thể, Vũ Ngọc Trân còn được đánh giá cao bởi đạo đức và lối sống hòa nhã. Sau các cuộc thi sắc đẹp, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay cùng cộng đồng trong nhiều chương trình thiện nguyện: hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, người già neo đơn và gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với Ngọc Trân, giá trị của danh hiệu chỉ thật sự trọn vẹn khi được lan tỏa bằng những hành động nhân ái.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Vũ Ngọc Trân còn là một nữ doanh nhân năng động, hiện làm chủ spa và kinh doanh bất động sản. Không ngừng thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới, sau khi gặt hái thành công trong các cuộc thi sắc đẹp, cô theo học thanh nhạc và chính thức theo đuổi con đường ca hát. Ngọc Trân lựa chọn dòng nhạc bolero trữ tình, nhẹ nhàng, sâu lắng để khởi đầu. Đến năm 2025, cô có màn "lột xác" ngoạn mục khi chuyển sang dòng nhạc trẻ sôi động với các liên khúc mang giai điệu cha-cha dance như: Người tình mùa đông, Anh là tia nắng trong em, Tình là sợi tơ, Lời tỏ tình dễ thương, Thất tình…, mang đến hình ảnh mới mẻ, trẻ trung cho khán giả.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4.

Hiện tại, Vũ Ngọc Trân còn đảm nhiệm vai trò MC và Tổng quản lý của Phòng trà Mây Tình Yêu, tiếp tục khẳng định sự đa năng và bản lĩnh trong hoạt động nghệ thuật lẫn quản lý.

Chia sẻ về hành trình đã qua, Ngọc Trân cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu đứng trên sân khấu, cô run đến mức suýt ngất. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, trải nghiệm ấy lại trở thành động lực để cô quyết tâm rèn luyện, đứng trên sân khấu cho đến khi vượt qua được nỗi sợ. "Giờ đây, tôi đã làm được những điều mình đam mê và mong muốn" - cô bộc bạch.

Bên cạnh tài năng và sự nghiệp, Vũ Ngọc Trân còn gây ấn tượng bởi vóc dáng thon thả, gợi cảm. Để giữ gìn hình thể, cô duy trì chế độ luyện tập khoa học, ăn uống lành mạnh và sinh hoạt điều độ. Chính lối sống nguyên tắc ấy giúp Ngọc Trân luôn rạng ngời, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 5.

Theo Vũ Ngọc Trân, những gì cô có được hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Điều khiến cô tự hào nhất chính là "chiến thắng được chính mình", để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Cô cũng luôn tâm niệm: "Vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ không phai tàn theo thời gian chính là vẻ đẹp tâm hồn. Là phụ nữ, nên có đủ ba điều: trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp".

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 6.

Khép lại, Vũ Ngọc Trân gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn dành tình cảm, sự ủng hộ cho cô trong suốt chặng đường vừa qua.

P. Nguyễn

