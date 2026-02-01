Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

1 tháng 2, 2026 | 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hành trình của anh phản ánh nỗ lực của lớp trẻ hôm nay trong việc kết hợp giữa học tập, rèn luyện bản thân và trách nhiệm xã hội.

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

"Tinh thần yêu nước của các bạn trẻ cần được thể hiện bằng học tập nghiêm túc, lao động trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ cho cộng đồng."

Nhận thức rõ vai trò của tri thức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội, anh luôn coi học tập là nhiệm vụ trung tâm của người trẻ. Quá trình nghiên cứu, lao động và tham gia các hoạt động thực tiễn giúp anh hình thành tư duy kỷ luật, tác phong nghiêm túc và ý thức trách nhiệm công dân. Theo anh, người thanh niên trong thời kỳ mới không chỉ cần có kiến thức, mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cầu thị và ý chí phấn đấu lâu dài.

Trong quá trình trưởng thành, anh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động. Theo anh, học Bác trước hết là học tinh thần tự học, lối sống giản dị, phong cách làm việc khoa học và đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết.

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: rèn luyện đạo đức, tuân thủ kỷ luật, gắn học tập với thực tiễn và tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với thanh niên trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Từ thực tiễn quan sát, anh cho rằng việc xây dựng các cộng đồng những người trẻ có chung lý tưởng, mục tiêu và định hướng đúng đắn là nhiệm vụ cần thiết. Những cộng đồng này không chỉ tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, cống hiến, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội, hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm với đất nước.

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh 3.

Theo anh, khi mỗi người trẻ ý thức rõ vai trò của mình trong tập thể và trong xã hội, tinh thần yêu nước sẽ được nuôi dưỡng một cách bền vững, gắn liền với hành động cụ thể và hiệu quả.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong học tập, lao động và đổi mới. Việc sống có lý tưởng, có kỷ luật, gắn khát vọng cá nhân với lợi ích chung chính là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước trong thời đại hôm nay.

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh 4.

Hành trình phấn đấu của anh là một minh chứng cho tinh thần đó, đồng thời gửi đi thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước ngày càng phát triển.

