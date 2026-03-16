Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự Văn phòng đại diện tại TPHCM

Sự kiện có sự tham dự của TS Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ Trí thức Việt Nam, PGS-TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM và hơn 150 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nhân, nghệ sĩ, đối tác và cơ quan báo chí.

Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới - Nhà báo Chu Thị Thu Hằng đọc quyết định công bố nhân sự mới tại TPHCM.

Theo đó, nhà báo Phạm Việt Quang được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới tại TPHCM và nhà báo Phạm Ngọc Toại giữ chức Phó Trưởng Văn phòng đại diện.

Cùng với việc bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng đại diện, Tạp chí Phụ nữ Mới cũng giới thiệu đội ngũ phụ trách các mảng hoạt động tại khu vực phía Nam.

Việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Văn phòng đại diện tại TPHCM, tăng cường kết nối giữa Tạp chí với cộng đồng nữ trí thức, doanh nhân và các tổ chức xã hội tại khu vực phía Nam.

Nhà báo Chu Thị Thu Hằng trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Phạm Việt Quang, Trưởng đại diện và nhà báo Phạm Ngọc Toại, Phó trưởng đại diện tạp chí Phụ Nữ Mới tại TPHCM

Trong khuôn khổ sự kiện, Tạp chí Phụ nữ Mới đã công bố định hướng chiến lược hoạt động năm 2026 của Văn phòng đại diện tại TPHCM với nhiều chương trình trọng điểm. Trong đó có các hoạt động nổi bật như:

- Triển khai mục "Điểm tựa pháp lý cho phụ nữ", cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý cho nữ trí thức nói riêng và phụ nữ nói chung.

- Tổ chức "Giải thưởng "Quyền năng phái đẹp" nhằm tôn vinh những phụ nữ có đóng góp tích cực cho xã hội.

- Tổ chức Hội chợ nghề làm đẹp năm 2026 và các chương trình kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

- Thực hiện chuỗi talkshow, tọa đàm về làm đẹp, sức khỏe và kỹ năng sống dành cho phụ nữ.

- Triển khai chương trình "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng".

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động này hướng tới việc xây dựng một không gian kết nối giữa nữ trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và các tổ chức xã hội, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn và tri thức đến cộng đồng.

Các đối tác và cán bộ, phóng viên, biên tập viên... Tạp chí Phụ Nữ Mới nâng ly chúc mừng thành công của Lễ bổ nhiệm

Tại sự kiện, Văn phòng đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới tại TPHCM cũng thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp, gồm:

- Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á

- Hội Doanh nghiệp khu vực Gia Định và Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Giải trí Chiến Thần

- Hội Doanh nhân trẻ Chợ Lớn (YBA Chợ Lớn)

- Công ty Bất động sản Lê Thùy Group

- Khoa Truyền thông và Phòng Phát triển doanh nghiệp – Trường Đại học Hùng Vương (TPHCM)

Những thỏa thuận hợp tác này nhằm tăng cường kết nối giữa truyền thông, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cơ sở đào tạo trong việc triển khai các chương trình dành cho phụ nữ và cộng đồng.

Tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên tạp chí Phụ Nữ Mới tại TPHCM thực hiện nghi bấm nút khởi động triển khai các dự án trong năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới, nhấn mạnh rằng Tạp chí Phụ nữ Mới là cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – tổ chức quy tụ hơn 6.000 nhà khoa học, trí thức nữ và nữ nghệ sĩ trên cả nước. Trong gần một thập niên hoạt động, Tạp chí đã nỗ lực xây dựng một diễn đàn thông tin và tri thức dành cho phụ nữ, đặc biệt là nữ trí thức, thông qua việc giới thiệu các công trình nghiên cứu, tôn vinh những điển hình tiên tiến và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào đời sống xã hội.

Theo Tổng Biên tập Chu Thị Thu Hằng, việc kiện toàn bộ máy Văn phòng đại diện tại TPHCM và công bố chiến lược hoạt động năm 2026 là bước đi quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động của Tạp chí tại khu vực phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng nữ trí thức, doanh nhân và các tổ chức xã hội.

"Chúng tôi mong muốn Văn phòng đại diện tại TPHCM sẽ trở thành một cầu nối giữa tri thức, văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại" - bà Chu Thị Thu Hằng chia sẻ.