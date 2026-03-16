Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự Văn phòng đại diện tại TPHCM

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

Khám phá Cố đô thuận tiện hơn với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist

Khám phá Cố đô thuận tiện hơn với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist

Khám phá Tiền Giang theo cách chủ động hơn với sự hỗ trợ từ TienGiangToplist

Khám phá Tiền Giang theo cách chủ động hơn với sự hỗ trợ từ TienGiangToplist

Doanh nghiệp và du khách Hải Dương kết nối hiệu quả hơn nhờ HaiDuongToplist

Doanh nghiệp và du khách Hải Dương kết nối hiệu quả hơn nhờ HaiDuongToplist

Tra cứu địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú nhanh chóng nhờ NinhBinhToplist

Tra cứu địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú nhanh chóng nhờ NinhBinhToplist

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

LamDongToplist: Nơi tổng hợp mọi góc nhìn toàn diện về điểm đến Lâm Đồng

LamDongToplist: Nơi tổng hợp mọi góc nhìn toàn diện về điểm đến Lâm Đồng

BinhDuongToplist: Cổng thông tin kết nối du khách với đời sống và dịch vụ Bình Dương

BinhDuongToplist: Cổng thông tin kết nối du khách với đời sống và dịch vụ Bình Dương

Khám phá Thanh Hóa trở nên dễ dàng hơn với ThanhHoaToplist

Khám phá Thanh Hóa trở nên dễ dàng hơn với ThanhHoaToplist

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự Văn phòng đại diện tại TPHCM

16 tháng 3, 2026 | 13:59

Ngày 15-3, Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức sự kiện "Lễ trao Quyết định bổ nhiệm và Công bố chiến lược hoạt động năm 2026" của Tạp chí Phụ nữ Mới

Sự kiện có sự tham dự của TS Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ Trí thức Việt Nam, PGS-TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM và hơn 150 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nhân, nghệ sĩ, đối tác và cơ quan báo chí.

Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự tại Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới - Nhà báo Chu Thị Thu Hằng đọc quyết định công bố nhân sự mới tại TPHCM.

Theo đó, nhà báo Phạm Việt Quang được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới tại TPHCM và nhà báo Phạm Ngọc Toại giữ chức Phó Trưởng Văn phòng đại diện.

Cùng với việc bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng đại diện, Tạp chí Phụ nữ Mới cũng giới thiệu đội ngũ phụ trách các mảng hoạt động tại khu vực phía Nam.

Việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Văn phòng đại diện tại TPHCM, tăng cường kết nối giữa Tạp chí với cộng đồng nữ trí thức, doanh nhân và các tổ chức xã hội tại khu vực phía Nam.

Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự tại Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Nhà báo Chu Thị Thu Hằng trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Phạm Việt Quang, Trưởng đại diện và nhà báo Phạm Ngọc Toại, Phó trưởng đại diện tạp chí Phụ Nữ Mới tại TPHCM

Trong khuôn khổ sự kiện, Tạp chí Phụ nữ Mới đã công bố định hướng chiến lược hoạt động năm 2026 của Văn phòng đại diện tại TPHCM với nhiều chương trình trọng điểm. Trong đó có các hoạt động nổi bật như:

- Triển khai mục "Điểm tựa pháp lý cho phụ nữ", cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý cho nữ trí thức nói riêng và phụ nữ nói chung.

- Tổ chức "Giải thưởng "Quyền năng phái đẹp" nhằm tôn vinh những phụ nữ có đóng góp tích cực cho xã hội.

- Tổ chức Hội chợ nghề làm đẹp năm 2026 và các chương trình kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

- Thực hiện chuỗi talkshow, tọa đàm về làm đẹp, sức khỏe và kỹ năng sống dành cho phụ nữ.

- Triển khai chương trình "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng".

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động này hướng tới việc xây dựng một không gian kết nối giữa nữ trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và các tổ chức xã hội, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn và tri thức đến cộng đồng.

Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự tại Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Các đối tác và cán bộ, phóng viên, biên tập viên... Tạp chí Phụ Nữ Mới nâng ly chúc mừng thành công của Lễ bổ nhiệm

Tại sự kiện, Văn phòng đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới tại TPHCM cũng thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp, gồm:

- Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á

- Hội Doanh nghiệp khu vực Gia Định và Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Giải trí Chiến Thần

- Hội Doanh nhân trẻ Chợ Lớn (YBA Chợ Lớn)

- Công ty Bất động sản Lê Thùy Group

- Khoa Truyền thông và Phòng Phát triển doanh nghiệp – Trường Đại học Hùng Vương (TPHCM)

Những thỏa thuận hợp tác này nhằm tăng cường kết nối giữa truyền thông, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cơ sở đào tạo trong việc triển khai các chương trình dành cho phụ nữ và cộng đồng.

Tạp chí Phụ nữ Mới bổ nhiệm nhân sự tại Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên tạp chí Phụ Nữ Mới tại TPHCM thực hiện nghi bấm nút khởi động triển khai các dự án trong năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới, nhấn mạnh rằng Tạp chí Phụ nữ Mới là cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – tổ chức quy tụ hơn 6.000 nhà khoa học, trí thức nữ và nữ nghệ sĩ trên cả nước. Trong gần một thập niên hoạt động, Tạp chí đã nỗ lực xây dựng một diễn đàn thông tin và tri thức dành cho phụ nữ, đặc biệt là nữ trí thức, thông qua việc giới thiệu các công trình nghiên cứu, tôn vinh những điển hình tiên tiến và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào đời sống xã hội.

Theo Tổng Biên tập Chu Thị Thu Hằng, việc kiện toàn bộ máy Văn phòng đại diện tại TPHCM và công bố chiến lược hoạt động năm 2026 là bước đi quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động của Tạp chí tại khu vực phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng nữ trí thức, doanh nhân và các tổ chức xã hội. 

"Chúng tôi mong muốn Văn phòng đại diện tại TPHCM sẽ trở thành một cầu nối giữa tri thức, văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại" - bà Chu Thị Thu Hằng chia sẻ.

P.Nguyễn

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Điểm đến 13:52

ThaiBinhToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trở thành nền tảng tổng hợp và xếp hạng các địa điểm nổi bật tại địa phương.

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

Điểm đến 11:24

PhuThoToplist ra đời như nền tảng nội dung chuyên sâu, đồng hành cùng du khách và người dân địa phương trong trải nghiệm tại Phú Thọ.

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

Điểm đến 17:09

QuangBinhToplist ra đời như nền tảng tổng hợp thông tin hiệu quả, giúp việc tra cứu và quyết định đơn giản hơn.

Khám phá Cố đô thuận tiện hơn với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist

Khám phá Cố đô thuận tiện hơn với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist

Điểm đến 17:07

Với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist, việc khám phá Cố đô giờ đây trở nên chủ động, thuận tiện và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Khám phá Tiền Giang theo cách chủ động hơn với sự hỗ trợ từ TienGiangToplist

Khám phá Tiền Giang theo cách chủ động hơn với sự hỗ trợ từ TienGiangToplist

Điểm đến 16:04

Không chỉ gợi ý địa điểm, TienGiangToplist còn mang đến góc nhìn đa chiều về ẩm thực, lưu trú, mua sắm và nhiều lĩnh vực khác.

Doanh nghiệp và du khách Hải Dương kết nối hiệu quả hơn nhờ HaiDuongToplist

Doanh nghiệp và du khách Hải Dương kết nối hiệu quả hơn nhờ HaiDuongToplist

Điểm đến 16:03

Tại Hải Dương, HaiDuongToplist đang đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và du khách.

Tra cứu địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú nhanh chóng nhờ NinhBinhToplist

Tra cứu địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú nhanh chóng nhờ NinhBinhToplist

Điểm đến 15:12

NinhBinhToplist là một kênh tổng hợp thông tin tin cậy, tiện lợi giúp người dùng ên kế hoạch trọn vẹn cho hành trình khám phá vùng đất cố đô.

Phụ nữ

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Điểm đến 13:52

ThaiBinhToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trở thành nền tảng tổng hợp và xếp hạng các địa điểm nổi bật tại địa phương.

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

Điểm đến 11:24

PhuThoToplist ra đời như nền tảng nội dung chuyên sâu, đồng hành cùng du khách và người dân địa phương trong trải nghiệm tại Phú Thọ.

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Chuyện của Sao 13:17

Á hậu Ánh Quyên được Chủ tịch cuộc thi Mister Cosmopolitan giao đảm nhận chức Trưởng Ban Tổ chức giải Mister Cosmopolitan 2026.

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

Điểm đến 17:09

QuangBinhToplist ra đời như nền tảng tổng hợp thông tin hiệu quả, giúp việc tra cứu và quyết định đơn giản hơn.

TÁM

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Tìm kiếm địa điểm uy tín tại Thái Bình trở nên dễ dàng hơn nhờ ThaiBinhToplist

Điểm đến 13:52

ThaiBinhToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trở thành nền tảng tổng hợp và xếp hạng các địa điểm nổi bật tại địa phương.

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

PhuThoToplist - Nền tảng nội dung chọn lọc cho du khách và người dân Phú Thọ

Điểm đến 11:24

PhuThoToplist ra đời như nền tảng nội dung chuyên sâu, đồng hành cùng du khách và người dân địa phương trong trải nghiệm tại Phú Thọ.

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Chuyện của Sao 13:17

Á hậu Ánh Quyên được Chủ tịch cuộc thi Mister Cosmopolitan giao đảm nhận chức Trưởng Ban Tổ chức giải Mister Cosmopolitan 2026.

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

QuangBinhToplist và hành trình nâng tầm giá trị thông tin tại Quảng Bình

Điểm đến 17:09

QuangBinhToplist ra đời như nền tảng tổng hợp thông tin hiệu quả, giúp việc tra cứu và quyết định đơn giản hơn.

Khám phá Cố đô thuận tiện hơn với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist

Khám phá Cố đô thuận tiện hơn với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist

Điểm đến 17:07

Với hệ sinh thái thông tin từ HueToplist, việc khám phá Cố đô giờ đây trở nên chủ động, thuận tiện và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Khám phá Tiền Giang theo cách chủ động hơn với sự hỗ trợ từ TienGiangToplist

Khám phá Tiền Giang theo cách chủ động hơn với sự hỗ trợ từ TienGiangToplist

Điểm đến 16:04

Không chỉ gợi ý địa điểm, TienGiangToplist còn mang đến góc nhìn đa chiều về ẩm thực, lưu trú, mua sắm và nhiều lĩnh vực khác.

Doanh nghiệp và du khách Hải Dương kết nối hiệu quả hơn nhờ HaiDuongToplist

Doanh nghiệp và du khách Hải Dương kết nối hiệu quả hơn nhờ HaiDuongToplist

Điểm đến 16:03

Tại Hải Dương, HaiDuongToplist đang đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và du khách.

Tra cứu địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú nhanh chóng nhờ NinhBinhToplist

Tra cứu địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú nhanh chóng nhờ NinhBinhToplist

Điểm đến 15:12

NinhBinhToplist là một kênh tổng hợp thông tin tin cậy, tiện lợi giúp người dùng ên kế hoạch trọn vẹn cho hành trình khám phá vùng đất cố đô.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

LamDongToplist: Nơi tổng hợp mọi góc nhìn toàn diện về điểm đến Lâm Đồng

LamDongToplist: Nơi tổng hợp mọi góc nhìn toàn diện về điểm đến Lâm Đồng

Điểm đến 15:41

LamDongToplist trở thành địa chỉ tham khảo đáng tin cậy, cung cấp góc nhìn khách quan và đa chiều về điểm đến, dịch vụ tại địa phương.

BinhDuongToplist: Cổng thông tin kết nối du khách với đời sống và dịch vụ Bình Dương

BinhDuongToplist: Cổng thông tin kết nối du khách với đời sống và dịch vụ Bình Dương

Điểm đến 12:19

BinhDuongToplist được xây dựng như một chuyên trang tổng hợp, thông tin toàn diện về đời sống, dịch vụ và các điểm đến nổi bật tại Bình Dương.

Khám phá Thanh Hóa trở nên dễ dàng hơn với ThanhHoaToplist

Khám phá Thanh Hóa trở nên dễ dàng hơn với ThanhHoaToplist

Điểm đến 11:19

ThanhHoaToplist ra đời, mang đến giải pháp tra cứu và tham khảo thông tin về Thanh Hóa.

CLIP

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.