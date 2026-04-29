Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận

29 tháng 4, 2026 | 20:54

Trường THCS Phổ Thuận (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề: "Thanh âm thời gian – Đi để trở về".

Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 16-8 tại khuôn viên nhà trường, hứa hẹn trở thành ngày hội lớn quy tụ nhiều thế hệ thầy và trò.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận - Ảnh 1.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Phổ Thuận, Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, cùng các tập thể, cá nhân đã đồng hành, xây dựng và phát triển nhà trường suốt 50 năm qua. Đây cũng là dịp để khẳng định những thành tựu nổi bật mà Trường THCS Phổ Thuận đã đạt được kể từ ngày thành lập đến nay.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, sự kiện còn góp phần giáo dục truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ học sinh hôm nay. Qua đó, thầy và trò nhà trường tiếp tục xác định rõ sứ mệnh trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của nền giáo dục hiện đại. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ học sinh, giáo viên từng học tập và công tác tại trường hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm đẹp, thắt chặt tình cảm gắn bó và phát huy tinh thần "tôn sư trọng đạo".

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận - Ảnh 2.

Theo ông Lê Thành Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường, trước thềm lễ kỷ niệm, đại diện nhà trường cùng cựu học sinh sẽ tổ chức thăm hỏi, tri ân các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, đặc biệt là những người vì tuổi cao, sức yếu không thể tham dự buổi lễ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ đón tiếp các khách mời là lãnh đạo, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ, cùng đông đảo cựu học sinh trở về tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được triển khai như trao quà và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng đạt thành tích tốt trong học tập. Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của thầy cô, học sinh và các nghệ sĩ khách mời đến từ TP. Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến những cảm xúc sâu lắng và đáng nhớ.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận - Ảnh 3.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Phổ Thuận đã trở thành mái trường thân thương- nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh. Không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, nhà trường còn là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và là điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ trưởng thành.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận - Ảnh 4.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường là dịp để các thế hệ học sinh tri ân thầy, cô từng công tác, giảng day tại trường.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề "Thanh âm thời gian – Đi để trở về" không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường, mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về những giá trị bền vững được vun đắp qua thời gian – để mỗi người khi trở về đều thêm tự hào và tiếp tục viết tiếp những trang mới cho tương lai.

Ngọc Toại

