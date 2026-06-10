7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

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Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

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Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

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Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

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Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

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Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

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Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

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Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

10 tháng 6, 2026 | 11:11

Mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), từng phải tạm dừng điều trị vì khó khăn kinh tế, vợ chồng ở Điện Biên đã đón con khỏe mạnh.

Kết hôn năm 2018, vợ chồng chị Lương Thị Y. và anh Lò Văn T. (Điện Biên) nhiều năm chạy chữa nhưng chưa có con. Năm 2022, sau khi xuống Hà Nội thăm khám, cả hai được xác định cùng mang gen Thalassemia. Chị Y. mắc hội chứng buồng trứng đa nang, còn chồng có chất lượng tinh trùng kém.

Tiến sĩ – bác sĩ Bùi Thị Phương Hoa tư vấn di truyền cho bệnh nhân.

Theo TS - bác sĩ Bùi Thị Phương Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo, khi cả bố và mẹ cùng mang gen bệnh, IVF kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ giúp lựa chọn phôi khỏe mạnh trước khi chuyển vào tử cung, giảm nguy cơ di truyền bệnh cho con. Tuy nhiên, chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình nên hành trình tìm con phải tạm gác lại.

Năm 2024, vợ chồng chị Y. được hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi mang bệnh lý di truyền từ chương trình "Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc". Sự hỗ trợ từ chương trình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn tiếp thêm động lực để anh chị tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cha mẹ.

Sau một lần chuyển phôi thất bại, anh chị tiếp tục điều trị. Ở lần chuyển phôi thứ hai, chị Y. đón tin vui mang thai. Sau hơn 38 tuần bé gái L.D.A chào đời khỏe mạnh.

Câu chuyện của gia đình chị Y. là một trong nhiều trường hợp hiếm muộn được tiếp thêm cơ hội thực hiện giấc mơ làm cha mẹ nhờ các chương trình hỗ trợ điều trị.

Từ ngày 15-6 đến ngày 28-6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai Chương trình "Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ.

Tất cả các khách hàng đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp X-quang tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng.

Bệnh viện cũng tiếp nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF, 10 ca vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE và 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền đến hết ngày 28-6.

D.Thu

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