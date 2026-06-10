7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

Kết hôn năm 2018, vợ chồng chị Lương Thị Y. và anh Lò Văn T. (Điện Biên) nhiều năm chạy chữa nhưng chưa có con. Năm 2022, sau khi xuống Hà Nội thăm khám, cả hai được xác định cùng mang gen Thalassemia. Chị Y. mắc hội chứng buồng trứng đa nang, còn chồng có chất lượng tinh trùng kém.

Tiến sĩ – bác sĩ Bùi Thị Phương Hoa tư vấn di truyền cho bệnh nhân.

Theo TS - bác sĩ Bùi Thị Phương Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo, khi cả bố và mẹ cùng mang gen bệnh, IVF kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ giúp lựa chọn phôi khỏe mạnh trước khi chuyển vào tử cung, giảm nguy cơ di truyền bệnh cho con. Tuy nhiên, chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình nên hành trình tìm con phải tạm gác lại.

Năm 2024, vợ chồng chị Y. được hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi mang bệnh lý di truyền từ chương trình "Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc". Sự hỗ trợ từ chương trình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn tiếp thêm động lực để anh chị tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cha mẹ.

Sau một lần chuyển phôi thất bại, anh chị tiếp tục điều trị. Ở lần chuyển phôi thứ hai, chị Y. đón tin vui mang thai. Sau hơn 38 tuần bé gái L.D.A chào đời khỏe mạnh.

Câu chuyện của gia đình chị Y. là một trong nhiều trường hợp hiếm muộn được tiếp thêm cơ hội thực hiện giấc mơ làm cha mẹ nhờ các chương trình hỗ trợ điều trị.

Từ ngày 15-6 đến ngày 28-6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai Chương trình "Tuần lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ.

Tất cả các khách hàng đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp X-quang tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng.

Bệnh viện cũng tiếp nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF, 10 ca vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE và 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền đến hết ngày 28-6.