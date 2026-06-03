Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Trước đó cô đã từng đạt giải Hoa hậu Nhân ái 2025. Những thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho vẻ đẹp, tài năng mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong các hoạt động văn hóa, xã hội và truyền thông.

Sở hữu hình ảnh thanh lịch, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp ấn tượng, Hellen Yến Phạm ngày càng nhận được sự yêu mến từ công chúng và giới chuyên môn. Danh hiệu Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025 đã khẳng định năng lực toàn diện của cô, trong khi danh hiệu Người đẹp Truyền thông 2025 là sự ghi nhận cho sức ảnh hưởng tích cực và khả năng lan tỏa các giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Không chỉ thành công với vai trò người đẹp, Hellen Yến Phạm còn được tin tưởng giao trọng trách Ban Giám khảo tại nhiều sân chơi sắc đẹp uy tín. Mới đây, cô chính thức đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hương trà sắc tơ B’Lao Việt Nam, nơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của người phụ nữ Việt Nam đồng thời quảng bá hình ảnh trà và tơ lụa của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, Hellen Yến Phạm cũng là thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Miss Áo Bà Ba dành cho các tuyển thủ bóng chuyền nữ quốc tế, chương trình đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam khu vực phía Nam (VTV9) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức. Cuộc thi là hoạt động văn hóa ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các sự kiện thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh chiếc áo bà ba – nét đẹp truyền thống đặc trưng của vùng Nam Bộ – đến bạn bè quốc tế.

"Kiêu hãnh chinh phục" – Hellen Yến Phạm tiếp tục hành trình khẳng định dấu ấn khi đạt thêm nhiều danh hiệu danh giá và đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp uy tín, đồng thời ghi danh vào một sân chơi nhan sắc dành cho giới doanh nhân.

Cô cũng đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn và hỗ trợ công tác tuyển sinh cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, góp phần định hướng và lựa chọn các thí sinh tiềm năng.

Mới đây, cô tiếp tục ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam bảng A và đã xuất sắc lọt vào Top 40 thí sinh bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện định hướng phát triển bền vững và khát vọng chinh phục những sân chơi nhan sắc mang tầm chuyên nghiệp.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, truyền thông và các chương trình cộng đồng, Hellen Yến Phạm được đánh giá là một trong những gương mặt có chuyên môn và uy tín, góp phần mang đến sự công tâm, chuyên nghiệp cho các cuộc thi mà cô tham gia chấm điểm.

Việc liên tiếp đạt được các danh hiệu danh giá cùng sự hiện diện trong hội đồng giám khảo của nhiều cuộc thi lớn đã cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của Hellen Yến Phạm trong làng sắc đẹp Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới để cô tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, tài năng và giàu giá trị nhân văn đến cộng đồng.