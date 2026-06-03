Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

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Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

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Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

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Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

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Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

3 tháng 6, 2026 | 15:23

Người đẹp Hellen Yến Phạm tiếp tục ghi dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, khi dành danh hiệu Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025 và Người đẹp Truyền thông 2025.

Trước đó cô đã từng đạt giải Hoa hậu Nhân ái 2025. Những thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho vẻ đẹp, tài năng mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong các hoạt động văn hóa, xã hội và truyền thông.

Sở hữu hình ảnh thanh lịch, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp ấn tượng, Hellen Yến Phạm ngày càng nhận được sự yêu mến từ công chúng và giới chuyên môn. Danh hiệu Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025 đã khẳng định năng lực toàn diện của cô, trong khi danh hiệu Người đẹp Truyền thông 2025 là sự ghi nhận cho sức ảnh hưởng tích cực và khả năng lan tỏa các giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Không chỉ thành công với vai trò người đẹp, Hellen Yến Phạm còn được tin tưởng giao trọng trách Ban Giám khảo tại nhiều sân chơi sắc đẹp uy tín. Mới đây, cô chính thức đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hương trà sắc tơ B’Lao Việt Nam, nơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của người phụ nữ Việt Nam đồng thời quảng bá hình ảnh trà và tơ lụa của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, Hellen Yến Phạm cũng là thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Miss Áo Bà Ba dành cho các tuyển thủ bóng chuyền nữ quốc tế, chương trình đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam khu vực phía Nam (VTV9) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức. Cuộc thi là hoạt động văn hóa ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các sự kiện thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh chiếc áo bà ba – nét đẹp truyền thống đặc trưng của vùng Nam Bộ – đến bạn bè quốc tế.

"Kiêu hãnh chinh phục" – Hellen Yến Phạm tiếp tục hành trình khẳng định dấu ấn khi đạt thêm nhiều danh hiệu danh giá và đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp uy tín, đồng thời ghi danh vào một sân chơi nhan sắc dành cho giới doanh nhân.

Cô cũng đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn và hỗ trợ công tác tuyển sinh cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, góp phần định hướng và lựa chọn các thí sinh tiềm năng.

Mới đây, cô tiếp tục ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam bảng A và đã xuất sắc lọt vào Top 40 thí sinh bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện định hướng phát triển bền vững và khát vọng chinh phục những sân chơi nhan sắc mang tầm chuyên nghiệp.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, truyền thông và các chương trình cộng đồng, Hellen Yến Phạm được đánh giá là một trong những gương mặt có chuyên môn và uy tín, góp phần mang đến sự công tâm, chuyên nghiệp cho các cuộc thi mà cô tham gia chấm điểm.

Việc liên tiếp đạt được các danh hiệu danh giá cùng sự hiện diện trong hội đồng giám khảo của nhiều cuộc thi lớn đã cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của Hellen Yến Phạm trong làng sắc đẹp Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới để cô tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, tài năng và giàu giá trị nhân văn đến cộng đồng.

P.Đình

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