Chương trình với sự chủ trì của Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Trà Việt Nguyễn Cao Sơn.

Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn chia sẻ một thực tế Việt Nam có rất nhiều loại trà ngon, nhưng vấn đề là chưa xây dựng được thương hiệu, chưa kể được câu chuyện sản phẩm và chưa định vị đúng giá trị. Nếu làm tốt những điều này, trà Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Khách mời tham gia Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt"

Cuộc thảo luận xoay quanh việc xây dựng và phát triển cộng đồng những người yêu trà Việt Nam, với mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa trà Việt và góp phần khẳng định vị thế của trà Việt trong đời sống văn hóa cũng như trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong thời đại công nghệ số, cộng đồng người yêu trà Việt cũng tận dụng các nền tảng truyền thông trực tuyến để lan tỏa thông tin và hình ảnh về trà Việt. Các kênh như website, TikTok, YouTube hay mạng xã hội được sử dụng để chia sẻ tư liệu, câu chuyện về trà, hướng dẫn thưởng trà, giới thiệu vùng nguyên liệu và các sản phẩm trà Việt. Nhờ đó, thông tin về trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, cộng đồng người yêu trà Việt cũng nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các nghệ nhân làm trà, những người trực tiếp sản xuất trà, cũng như các chuyên gia nghiên cứu về trà và văn hóa trà. Sự tham gia của các nghệ nhân và chuyên gia giúp cộng đồng có thêm kiến thức chuyên môn, hiểu rõ hơn về kỹ thuật sản xuất, cách thưởng trà cũng như giá trị văn hóa của trà Việt Nam.

Ông Vũ Đình Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn INOGROUP, cho rằng việc xây dựng cộng đồng người yêu trà không chỉ đơn thuần là một hoạt động mang tính sở thích mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ và quảng bá văn hóa trà Việt. Dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng với sự đam mê, sự hỗ trợ của các nghệ nhân, chuyên gia và việc tận dụng công nghệ truyền thông, cộng đồng người yêu trà Việt đang từng bước lan tỏa giá trị trà Việt, góp phần đưa trà Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và bạn bè quốc tế.