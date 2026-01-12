Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Jadify đưa hình tượng ngựa chín hồng mao vào sản phẩm quà Tết

Thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh.

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

12 tháng 1, 2026 | 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Yêu người đàn ông đã có gia đình là một con đường mà nhiều người phụ nữ vô tình hoặc hữu ý bước vào, bị cuốn hút bởi những cảm xúc mãnh liệt, sự lãng mạn bí mật, và đôi khi là cảm giác được đặc biệt hóa. Tuy nhiên, đằng sau bức màn ái tình vụng trộm ấy, cán cân của “được” và “mất” luôn nghiêng về phía tổn thất.

Những "Được" đầy đắng cay

Khi bước vào mối quan hệ này, người phụ nữ có thể cảm thấy mình "được" một số thứ, dù chúng thường là những lợi ích ngắn ngủi và đi kèm cái giá quá đắt.

Được cảm giác đặc biệt và kích thích bí mậtsự kích thích của những điều cấm kỵ. Mối quan hệ bí mật luôn mang lại cảm giác hồi hộp, kích thích vì phải che giấu. Cảm giác được chọn lựa, được "đánh cắp" khỏi người khác mang lại một sự tự mãn nhất thời.

- Được trải nghiệm mối quan hệ ít ràng buộc: Người đàn ông đã có gia đình thường không thể ở bên bạn 24/7. Điều này đôi khi tạo ra một không gian riêng tư, ít gánh nặng trách nhiệm và nghĩa vụ như một mối quan hệ chính thức, khiến tình yêu trở nên "nhẹ nhàng" hơn về mặt thủ tục.

- Sự trưởng thành và kinh nghiệm: Họ thường là người đàn ông đã có sự nghiệp, kinh nghiệm sống và tâm lý vững vàng hơn. Họ có thể chia sẻ, hỗ trợ bạn về mặt tài chính hoặc kinh nghiệm, đóng vai trò như một người cố vấn và người tình.

- Sự tập trung tuyệt đối : Khi ở bên bạn, người đàn ông này thường tập trung toàn bộ sự chú ý vì thời gian của họ có hạn và họ đang "trốn" khỏi thực tại. Sự tập trung mãnh liệt này có thể khiến người phụ nữ cảm thấy mình là trung tâm vũ trụ của họ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Tuy nhiên, những điều "được" này chỉ là lợi ích của bề mặt. Chúng giống như liều thuốc giảm đau tạm thời, không thể chữa lành vết thương sâu bên trong.

Yêu người đàn ông đã có gia đình - Bạn luôn phải sống trong bóng tối, che giấu sự thật. (Ảnh minh họa AI)

Những "Mất" không thể đong đếm

Phần lớn của mối quan hệ này là sự hy sinh, mất mát, và tổn thương lâu dài. Cái giá phải trả luôn lớn hơn rất nhiều so với những cảm xúc ngọt ngào thoáng qua.

- Mất đi danh dự, vị thế và sự phán xét của Xã Hội: Dù tình yêu có chân thật đến đâu, bạn vẫn là người thứ ba, người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Bạn phải đối diện với sự chỉ trích, lên án với cái nhìn thiếu thiện cảm từ gia đình, bạn bè và xã hội. Bạn luôn phải sống trong bóng tối, che giấu sự thật. Điều này bào mòn lòng tự trọng và phẩm giá cá nhân của bạn theo thời gian.

- Mất đi cơ hội và lãng phí tuổi Xuân: Thời gian và tuổi trẻ của bạn bị dành cho một mối quan hệ không có tương lai. Bạn bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm một người đàn ông độc thân, sẵn sàng cam kết và xây dựng một gia đình chính thức với bạn.

- Sự cô đơn vĩnh viễn: Bạn sẽ luôn cô đơn trong những ngày lễ, Tết, những lúc ốm đau hoặc cần sự công khai. Bạn chỉ là người ưu tiên thứ hai, và gia đình anh ta luôn là ưu tiên số một.

- Tổn thương tâm lý sâu sắc sự lo lắng, bất an: Bạn luôn sống trong sợ hãi bị phát hiện, bị bỏ rơi, hoặc bị "đá" trở về vị trí cũ khi anh ta cảm thấy áp lực từ gia đình. Mối quan hệ luôn không rõ ràng, khiến sự bất an và ghen tuông ngấm ngầm hủy hoại tâm hồn.

- Mất niềm tin vào Tình Yêu: Bạn sẽ luôn nghi ngờ sự chân thành của anh ta (liệu anh ta có nói dối bạn như cách anh ta nói dối vợ không?) và mất niềm tin vào khả năng xây dựng hạnh phúc, tình yêu thực sự của chính bản thân mình.

- Nỗi đau không tên: Khi mối quan hệ kết thúc, bạn không có quyền công khai đau khổ, vì mối quan hệ của bạn vốn dĩ không được công nhận. Nỗi đau ấy phải chịu đựng một mình, thầm lặng và day dứt.

Lời khuyên chân thành

Hãy trở về với giá trị của chính mình.  Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc. Món quà duy nhất bạn nhận được là những khoảnh khắc vụng trộm, còn cái mất đi là cả một tương lai, danh dự và sự bình yên trong tâm hồn. Giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy có thể giữ chân một người đàn ông không thuộc về mình, mà nằm ở việc cô ấy chọn một người đàn ông dũng cảm bước đi cùng cô ấy dưới ánh sáng, xây dựng một cuộc sống vẹn toàn và hợp pháp. Nếu đang ở trong hoàn cảnh này, hãy nhìn thẳng vào cán cân này.

Hãy chọn yêu bản thân mình trước tiên, và rút lui khỏi một tình yêu chỉ mang lại những giọt nước mắt và sự tổn thương vĩnh viễn. Đáng lẽ ra bạn phải được nhận một tình yêu trọn vẹn và công khai, chứ không phải là một góc khuất chật hẹp trong cuộc đời người khác.

Phát hiện bạn trai đang có vợ, muốn chia tay mà không dứt ra được

Tôi xuất thân là một cô gái ở vùng nông thôn, ra thành phố học và quyết tâm bám trụ lại nơi đô thị phồn hoa. Khi học xong tôi cũng muốn về quê hương để gần gia đình, có bố mẹ ở bên nhưng vì khó tìm việc như đã học nên tôi bất đắc dĩ phải ở lại thành phố. Chấp nhận cuộc sống vất vả để mưu sinh, tôi chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học loại khá.

Công việc không khó tìm, nhưng mức lương cũng khá chật vật. Đi làm cả ngày, tranh thủ làm thêm, loay hoay cũng chỉ đủ tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí và dư ra một chút ít không đáng kể. Hồi còn đi học, tôi cũng có vài mối tình nhưng tất cả đều rất ngây thơ, trong sáng và kết thúc cũng rất đỗi trẻ con. Tôi đã không còn muốn yêu đương, tôi tập trung cho việc học thật tốt, sau này có công việc lương cao để báo hiếu bố mẹ.

Giữa thành phố đông đúc, tôi như lạc lõng, chỉ có vài người bạn học, vài người đồng nghiệp công ty để trò chuyện, thỉnh thoảng đi ăn với nhau. Rồi tôi gặp anh ấy, người đàn ông lịch lãm hơn tôi 10 tuổi. Tưởng chừng như tuổi tác sẽ là rào cản, nào ngờ càng tiếp xúc tôi lại càng cảm thấy thú vị. Anh ấy từng trải, bản lĩnh và kiếm tiền giỏi.

Tôi chấp nhận lời yêu, hàng ngày say đắm bên người yêu, dù rằng công việc của anh ấy rất bận chỉ dành cho tôi chút ít thời gian. Nhưng những khi đi ăn, ở bên nhau là tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Bạn trai của tôi cũng chia sẻ thật rằng anh ấy từng có một đời vợ, hai người sống với nhau vài năm rồi chia tay do không hạnh phúc. Anh ấy muốn nghiêm túc với tôi để tiến tới hôn nhân…

Phát hiện bạn trai đang có vợ, muốn chia tay mà không dứt ra được vì một lời hứa hẹn- Ảnh 1.

Đau khổ, dằn vặt khi phát hiện ra bạn trai đang có vợ con. Ảnh minh họa

Dĩ nhiên là tôi không chút do dự mà yêu đương hết mình, trao cho anh ấy tất cả những gì mình có của đời người con gái. Bạn trai của tôi tôn trọng, tán dương và tự hào khi có được người yêu xinh xắn, ngoan ngoãn như tôi. Anh ấy rất chiều chuộng tôi, đưa tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, còn hào phóng mua cho điện thoại đời mới, thuê căn hộ cho tôi.

Sợ tôi chi tiêu tiết kiệm, anh ấy còn cho tôi thêm tiền tiêu vặt, để tôi muốn mua gì thì mua. Tôi như lạc vào thế giới của tình yêu đầy màu hồng, tận hưởng cảm giác lâng lâng mỗi ngày. Nhưng giữa lúc tôi hạnh phúc cũng là lúc tôi biết được sự thật phũ phàng. Bạn trai của tôi đang có vợ con đàng hoàng, nhưng cố tình giấu để yêu đương bên ngoài.

Tôi đau khổ, dằn vặt bản thân vì bị lừa dối. Bạn trai tôi cũng thú nhận tất cả, anh ấy nói rằng vợ chồng chưa ly hôn, nhưng sống với nhau chỉ trên danh nghĩa, không có tình yêu. Anh ấy cũng chỉ vì thương con còn nhỏ mà chưa muốn ly hôn… Anh ấy hứa hẹn sẽ ly hôn để chung sống với tôi. Tôi trách móc, ghét người đàn ông giả dối ấy. Muốn cự tuyệt anh ta, nhưng vài hôm sau tôi lại thấy nhớ, thấy muốn gặp anh ta.

Anh ấy vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi mỗi ngày, lo lắng chỉ sợ tôi thiếu thốn nên thường xuyên gửi tiền. Tôi đã định trốn chạy, vứt bỏ mọi thứ để về quê, nhưng sao quyết định lại khó đến thế. Nếu tôi trở về, sẽ là một người tay trắng, thất nghiệp và trong lòng tổn thương vì bị người đàn ông có gia đình lừa dối.

Tôi vẫn chưa thể dứt ra được mối tình sai trái, dù rằng vẫn lo sợ vợ anh ấy tìm đến đánh ghen. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì, rất ghét người đàn ông giả dối nhưng ở bên anh ta tôi lại say đắm yêu đương. Tôi phải làm gì lúc này, tôi có nên mù quáng chấp nhận là kẻ thứ 3 để chờ đợi anh ấy ly hôn hay là dũng cảm cắt đứt?


NS (th)

