Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Video được thực hiện với sự hợp tác của YouTuber Vietnam Kun, một người Nhật hiện đang sinh sống tại Việt Nam và được biết đến rộng rãi với các nội dung về giao lưu văn hóa Nhật - Việt.

Chăm sóc nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi

Với góc nhìn gần gũi và cách truyền tải phù hợp với khán giả địa phương, Vietnam Kun trực tiếp tham gia trải nghiệm, ghi hình và giới thiệu nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi bằng tiếng Việt.

Thông qua video, tỉnh Yamanashi giới thiệu một cách toàn diện về nho Shine Muscat, từ đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất đến các tài nguyên du lịch và giá trị văn hóa địa phương, qua đó góp phần nâng cao mức độ nhận diện của nho Yamanashi tại thị trường Việt Nam.

Shine Muscat là giống nho cao cấp của Nhật Bản, nổi bật với đặc điểm không hạt, có thể ăn cả vỏ, độ ngọt cao cùng hương thơm dịu. Nhờ những ưu điểm này, Shine Muscat được ví như “viên ngọc xanh” và đang ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Yamanashi là địa phương có sản lượng nho lớn nhất Nhật Bản, đồng thời là vùng sản xuất nho Shine Muscat chất lượng cao. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng kinh nghiệm canh tác tích lũy qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên chất lượng và hương vị đặc trưng của nho Yamanashi.

Tỉnh Yamanashi là một trong những vùng trồng cây ăn quả hàng đầu Nhật Bản, đặc biệt nổi tiếng với nho và đào, và được biết đến với danh xưng “Vương quốc trái cây Yamanashi”.

Thông qua sự hợp tác này, tỉnh Yamanashi kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam đối với nho Shine Muscat, đồng thời thúc đẩy nhu cầu du lịch và gia tăng mức độ tin cậy đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh tại thị trường Việt Nam.

Video chính thức giới thiệu nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi

Video (10 phút): https://youtu.be/RNhJyGu6Sq4

Video (1 phút): https://youtu.be/1iYD1uaiTgE

