LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

Đây là năm thứ 9 liên tiếp LG duy trì vị thế này, khẳng định vai trò tiên phong về công nghệ và trải nghiệm chăm sóc quần áo tối ưu cho người dùng.

Tháp giặt sấy LG WashTower mang đến trải nghiệm liền mạch và thuận tiện

Theo báo cáo thị trường năm 2025 từ công ty nghiên cứu thị trường đa quốc gia GfK, LG chiếm 21,2% thị phần về sản lượng và 25,8% thị phần về giá trị, dẫn đầu toàn thị trường máy giặt Việt Nam.

Trong phân khúc máy giặt cửa trước, LG đạt 34,4% thị phần về sản lượng và 36,1% theo giá trị. Riêng nhóm sản phẩm máy giặt sấy, thị phần của LG lần lượt đạt 28,9% về sản lượng và 36,7% về giá trị, vượt trội so với các thương hiệu còn lại. Đáng chú ý, LG duy trì lợi thế rõ nét ở các phân khúc tải trọng lớn và trung – cao cấp, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có hiệu suất cao, công nghệ thông minh và giá trị sử dụng lâu dài.

Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam, cho biết: "Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực nghiên cứu và đổi mới liên tục của LG nhằm mang đến các giải pháp giặt sấy thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng. Trong đó, công nghệ LG AI DD™ 2.0 ra mắt trong năm vừa qua là một trong những yếu tố then chốt giúp chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu và sự tin yêu từ người tiêu dùng Việt".

Trong năm 2025, LG tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp giặt sấy tại Việt Nam với đa dạng dòng sản phẩm và phân khúc, tải trọng và thiết kế, đáp ứng linh hoạt nhu cầu chăm sóc quần áo của người dùng.

Trong phân khúc máy giặt lồng đứng, LG đang cung cấp đa dạng lựa chọn với tải trọng trải dài từ 9 kg đến 25 kg, phù hợp cho các gia đình đông thành viên cũng như các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ. Các dòng sản phẩm cao cấp như tháp giặt sấy LG WashTower và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler mang đến trải nghiệm chăm sóc quần áo cao cấp, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống.

"Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của LG trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Trong thời gian tới, LG sẽ giới thiệu thêm các dòng máy sấy thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, nhằm nâng tầm trải nghiệm chăm sóc quần áo cho người dùng", ông Song Uk Kim chia sẻ thêm.