Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Chuyện của Sao 11:14

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Tiêu dùng thông minh 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Điểm đến 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

15 tháng 2, 2026 | 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Không chỉ bền bỉ với vai trò người thầy, anh còn cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ mang tinh thần nhân ái, sáng tạo và trách nhiệm xã hội sâu sắc.

Giảng viên- NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy - Ảnh 1.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025.

Vinh danh "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025"

Gần đây nhất, NTK Lê Minh Phú được vinh danh với danh hiệu "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025". Giải thưởng do đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao trao tặng trong chương trình do Tạp chí Phụ Nữ Mới phối hợp cùng Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức.

Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng cho những hoạt động thiện nguyện bền bỉ của anh, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của một người làm nghệ thuật luôn đặt giá trị cộng đồng song hành cùng sáng tạo chuyên môn.

Đưa thời trang Việt ra thế giới

Trong năm qua, NTK Lê Minh Phú đã mang bộ sưu tập "Tình yêu không biên giới – Trái đất, vũ trụ và con người" sang Nhật Bản trình diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế "Tình yêu không biên giới". Bộ sưu tập gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa ý tưởng nhân văn, thông điệp hòa bình và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. 

Không dừng lại ở sân chơi quốc tế, anh còn góp phần quan trọng vào thành công của vở cải lương kinh điển Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thông qua việc tham gia thiết kế phục trang, tạo hình nhân vật, góp phần làm nổi bật chiều sâu tâm lý và tính biểu tượng của tác phẩm.

Nghiên cứu khoa học đạt 97/100 điểm

Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của năm là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: "Ứng dụng chất liệu bền vững vào thiết kế trang phục sân khấu cải lương", được Hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc với số điểm 97/100. 

Chia sẻ về công trình này, NTK – Giảng viên Lê Minh Phú cho biết anh mong muốn mở rộng khả năng sáng tạo từ các vật liệu tự nhiên như nghêu, sò, ốc, hến cùng các chất liệu tái sinh, hướng đến thiết kế thân thiện môi trường nhưng vẫn đảm bảo giá trị thẩm mỹ và tính trình diễn sân khấu.

Giảng viên- NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy - Ảnh 2.

Giảng viên trẻ trên sân khấu nhận danh hiệu Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi

"Tôi không muốn nghiên cứu chỉ dừng lại ở báo cáo. Điều quan trọng là làm sao để sinh viên hiểu, thử nghiệm và phát triển nó theo cách riêng của mình" - anh nhấn mạnh. Sau khi hoàn thành đề tài, anh chủ động đưa kết quả nghiên cứu vào giảng dạy, chia sẻ quy trình xử lý chất liệu, kỹ thuật kết cấu và tư duy thiết kế bền vững cho sinh viên.

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Từ định hướng đó, sinh viên Trương Thị Ngọc Nữ (lớp CD25MTT), hiện theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, đã tích cực tiếp cận và phát triển tinh thần nghiên cứu thành bộ sưu tập cá nhân.

Theo NTK Lê Minh Phú, Ngọc Nữ không chỉ sử dụng vỏ sò, ngọc trai hay vật liệu tái chế như yếu tố trang trí, mà còn chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ thiết kế có tính ứng dụng và thẩm mỹ rõ nét.

Song song với việc học, Ngọc Nữ hiện phát triển thương hiệu áo dài Gimi tại Dĩ An và Thủ Dầu Một. "Điều khiến tôi tự hào không phải chỉ là sản phẩm, mà là sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp của em. Khi nghiên cứu được lan tỏa, được sinh viên tiếp nối và ứng dụng vào thực tế, đó mới chính là giá trị bền vững của giáo dục" - anh chia sẻ.

Giảng viên- NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy - Ảnh 3.

Trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, NSƯT Tú Sương khoác lên mình thiết kế của NTK Lê Minh Phú, góp phần khắc họa chiều sâu và thần thái nhân vật.

Ra mắt "Trái tim biển Việt" – Bản giao hưởng của thời trang và môi trường

Năm 2025, anh tiếp tục ra mắt bộ sưu tập "Trái tim biển Việt" trong chương trình nghệ thuật cùng tên. Đây được xem là bản giao hưởng kết nối thời trang, môi trường, văn hóa và giáo dục bền vững, gửi gắm thông điệp bảo vệ biển đảo quê hương thông qua ngôn ngữ thiết kế sáng tạo và đầy cảm xúc.

Dạy nghề trong trại giam: Hành trình gieo mầm tái hòa nhập

Với kiến thức chuyên môn và trách nhiệm xã hội, giảng viên – NTK Lê Minh Phú còn được trao nhiệm vụ giảng dạy nghề may công nghiệp trong các trại giam, giúp phạm nhân có cơ hội học nghề, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích. Đó không chỉ là lớp học kỹ năng, mà còn là hành trình khơi dậy niềm tin, trao cơ hội làm lại cuộc đời cho những mảnh đời từng lầm lỡ.

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi cấp trường năm 2025

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn và xã hội, anh còn đạt danh hiệu Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi cấp trường năm 2025, một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn nghiên cứu với thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo.

Giảng viên- NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy - Ảnh 4.

BST của sinh viên Trương Thị Ngọc Nữ được phát triển dựa trên đề tài nghiên cứu về chất liệu bền vững do NTK – Giảng viên Lê Minh Phú thực hiện.

Dù gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, giảng viên – NTK Lê Minh Phú vẫn giữ cho mình tinh thần khiêm nhường. Anh cho rằng thành tựu hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho một nền tảng cống hiến dài lâu phía trước. "Sự thành công không thể đứng một mình, mà luôn có sự đồng hành của đồng nghiệp, đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông" - anh bày tỏ.

Trước thềm năm mới, NTK Lê Minh Phú gửi lời chúc đến quý độc giả, đối tác, đồng nghiệp và sinh viên một năm mới dồi dào năng lượng, sự nghiệp thăng tiến, thịnh vượng và nhiều may mắn trong cuộc sống – tiếp tục cùng nhau lan tỏa giá trị sáng tạo và nhân văn trong hành trình phía trước.

P.Nguyễn

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.