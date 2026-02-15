Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Không chỉ bền bỉ với vai trò người thầy, anh còn cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ mang tinh thần nhân ái, sáng tạo và trách nhiệm xã hội sâu sắc.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025.

Vinh danh "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025"

Gần đây nhất, NTK Lê Minh Phú được vinh danh với danh hiệu "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025". Giải thưởng do đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao trao tặng trong chương trình do Tạp chí Phụ Nữ Mới phối hợp cùng Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức.

Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng cho những hoạt động thiện nguyện bền bỉ của anh, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của một người làm nghệ thuật luôn đặt giá trị cộng đồng song hành cùng sáng tạo chuyên môn.

Đưa thời trang Việt ra thế giới

Trong năm qua, NTK Lê Minh Phú đã mang bộ sưu tập "Tình yêu không biên giới – Trái đất, vũ trụ và con người" sang Nhật Bản trình diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế "Tình yêu không biên giới". Bộ sưu tập gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa ý tưởng nhân văn, thông điệp hòa bình và ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Không dừng lại ở sân chơi quốc tế, anh còn góp phần quan trọng vào thành công của vở cải lương kinh điển Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thông qua việc tham gia thiết kế phục trang, tạo hình nhân vật, góp phần làm nổi bật chiều sâu tâm lý và tính biểu tượng của tác phẩm.

Nghiên cứu khoa học đạt 97/100 điểm

Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của năm là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: "Ứng dụng chất liệu bền vững vào thiết kế trang phục sân khấu cải lương", được Hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc với số điểm 97/100.

Chia sẻ về công trình này, NTK – Giảng viên Lê Minh Phú cho biết anh mong muốn mở rộng khả năng sáng tạo từ các vật liệu tự nhiên như nghêu, sò, ốc, hến cùng các chất liệu tái sinh, hướng đến thiết kế thân thiện môi trường nhưng vẫn đảm bảo giá trị thẩm mỹ và tính trình diễn sân khấu.

Giảng viên trẻ trên sân khấu nhận danh hiệu Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi

"Tôi không muốn nghiên cứu chỉ dừng lại ở báo cáo. Điều quan trọng là làm sao để sinh viên hiểu, thử nghiệm và phát triển nó theo cách riêng của mình" - anh nhấn mạnh. Sau khi hoàn thành đề tài, anh chủ động đưa kết quả nghiên cứu vào giảng dạy, chia sẻ quy trình xử lý chất liệu, kỹ thuật kết cấu và tư duy thiết kế bền vững cho sinh viên.

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Từ định hướng đó, sinh viên Trương Thị Ngọc Nữ (lớp CD25MTT), hiện theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, đã tích cực tiếp cận và phát triển tinh thần nghiên cứu thành bộ sưu tập cá nhân.

Theo NTK Lê Minh Phú, Ngọc Nữ không chỉ sử dụng vỏ sò, ngọc trai hay vật liệu tái chế như yếu tố trang trí, mà còn chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ thiết kế có tính ứng dụng và thẩm mỹ rõ nét.

Song song với việc học, Ngọc Nữ hiện phát triển thương hiệu áo dài Gimi tại Dĩ An và Thủ Dầu Một. "Điều khiến tôi tự hào không phải chỉ là sản phẩm, mà là sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp của em. Khi nghiên cứu được lan tỏa, được sinh viên tiếp nối và ứng dụng vào thực tế, đó mới chính là giá trị bền vững của giáo dục" - anh chia sẻ.

Trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, NSƯT Tú Sương khoác lên mình thiết kế của NTK Lê Minh Phú, góp phần khắc họa chiều sâu và thần thái nhân vật.

Ra mắt "Trái tim biển Việt" – Bản giao hưởng của thời trang và môi trường

Năm 2025, anh tiếp tục ra mắt bộ sưu tập "Trái tim biển Việt" trong chương trình nghệ thuật cùng tên. Đây được xem là bản giao hưởng kết nối thời trang, môi trường, văn hóa và giáo dục bền vững, gửi gắm thông điệp bảo vệ biển đảo quê hương thông qua ngôn ngữ thiết kế sáng tạo và đầy cảm xúc.

Dạy nghề trong trại giam: Hành trình gieo mầm tái hòa nhập

Với kiến thức chuyên môn và trách nhiệm xã hội, giảng viên – NTK Lê Minh Phú còn được trao nhiệm vụ giảng dạy nghề may công nghiệp trong các trại giam, giúp phạm nhân có cơ hội học nghề, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích. Đó không chỉ là lớp học kỹ năng, mà còn là hành trình khơi dậy niềm tin, trao cơ hội làm lại cuộc đời cho những mảnh đời từng lầm lỡ.

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi cấp trường năm 2025

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn và xã hội, anh còn đạt danh hiệu Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi cấp trường năm 2025, một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn nghiên cứu với thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo.

BST của sinh viên Trương Thị Ngọc Nữ được phát triển dựa trên đề tài nghiên cứu về chất liệu bền vững do NTK – Giảng viên Lê Minh Phú thực hiện.

Dù gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, giảng viên – NTK Lê Minh Phú vẫn giữ cho mình tinh thần khiêm nhường. Anh cho rằng thành tựu hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho một nền tảng cống hiến dài lâu phía trước. "Sự thành công không thể đứng một mình, mà luôn có sự đồng hành của đồng nghiệp, đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông" - anh bày tỏ.

Trước thềm năm mới, NTK Lê Minh Phú gửi lời chúc đến quý độc giả, đối tác, đồng nghiệp và sinh viên một năm mới dồi dào năng lượng, sự nghiệp thăng tiến, thịnh vượng và nhiều may mắn trong cuộc sống – tiếp tục cùng nhau lan tỏa giá trị sáng tạo và nhân văn trong hành trình phía trước.