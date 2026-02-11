Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ năm 2026, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, người được gọi bằng cái tên thân thương "Ông Tiên gieo hạnh phúc" - đã dành toàn bộ số tiền được vợ lì xì, mang đến lì xì lại cho các bệnh nhi y bác sĩ, người lao động Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.





Đến hẹn lại lên, mang theo những phong bao lì xì, cẩn thận đến từng chi tiết khi màu đỏ dành cho bé gái và màu xanh dành cho bé trai, "Ông Tiên" Johnathan Hạnh Nguyễn đã đến với các em nhỏ, tiếp tục gieo niềm vui và niềm tin vào những điều tốt đẹp cho cả bệnh nhi, phụ huynh của các em trước thềm một mùa xuân mới.

Trong số gần 140 em đang điều trị nội trú tại đây, có những em dù đã có lịch xuất viện vào ngày 10-2 (tức ngày 23 tháng Chạp) nhưng khi nhận được thông báo từ bệnh viện, nhiều em đã nán lại, để mong được nhận lì xì, được gặp ông, để gửi đến ông những lời chúc sức khỏe, những lời chúc năm mới.

"Giờ thì ăn Tết "ngon" rồi, yên tâm rồi. Tối nay tôi ngủ ngon rồi" - ông Hạnh Nguyễn tâm sự.

Được biết, đây là số tiền "vợ" ông, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), bà Lê Hồng Thủy Tiên, "lì xì sớm" và ông đã dành toàn bộ số tiền này để chia sẻ, hỗ trợ cho các bệnh nhi Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, góp thêm với gia đình các em có được một cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn.

Và với riêng ông Hạnh Nguyễn, những nụ cười, những lời chúc, nhũng ánh mắt rạng ngời của các em là động lực để ông sống vui sống khỏe, là liều thuốc tinh thần giúp ông tiếp tục, bền bỉ trên hành trình gieo hạnh phúc.

