Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Từ ngày 1-2 đến 8-2, tại Khu du lịch Đại Nam, TP HCM, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Đây là một trong hai hoạt động an sinh xã hội thường niên mang đậm tính nhân văn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành cho các em thiếu nhi, với mong muốn mang đến cho các em một mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy và tràn ngập yêu thương.

Chương trình "Trao xuân yêu thương" được tổ chức vào mùa xuân và Chương trình "Chắp cánh ước mơ" diễn ra vào mùa hè đều được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai thường niên, liên tục trong 4 năm, từ năm 2023 đến nay, trở thành các hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với thế hệ tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm bổ ích, an toàn và lành mạnh như: tham quan các khu di tích lịch sử, khu sinh thái - trải nghiệm nông nghiệp; tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể, hoạt động gắn với thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Các em được hỗ trợ phương tiện đưa đón, ăn trưa và miễn phí vé tham gia các hoạt động trải nghiệm. Thông qua các hoạt động mang tính giáo dục cao, chương trình góp phần giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống và Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, hình thành ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện để các em được giao lưu, kết nối, chia sẻ và nhận sự quan tâm, động viên từ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" không chỉ là dịp để các em thiếu nhi được vui chơi, đón Tết trong không khí đầm ấm, mà còn là cơ hội để các em nhận được những phần quà Tết và lì xì ý nghĩa từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp hội viên. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, các Câu lạc bộ trực thuộc Trung ương Hội, cùng sự tham gia, hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp hội viên và các tổ chức, cá nhân hảo tâm như: Tập đoàn TTC; Tập đoàn KIDO; Saco Travel; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Công ty CP DTFOOD Khánh Hòa; Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; Công ty CP Khí tinh khiết Việt Nam; CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam; Công ty TNHH Nam Huế; Công ty MB Land; Công ty CP Tôn Pomina; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang; Công ty TNHH Nệm Vạn Thành; Công ty CP MISA; Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đức; Công ty CP Hồng Phúc; Công ty CP Tập đoàn Hồng Lạc; Công ty CP Banana Brothers Farm; Công ty CP Hồng Nam; Công ty CP Tập đoàn NBG; Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh; Công ty TNHH Sơn Lan Lào Cai; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nhân Trọng; Hội Doanh nhân trẻ Đắk Nông…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 3 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và mong muốn chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2021. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến trẻ em, tiêu biểu là chương trình "ATM yêu thương - Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19", thông qua các hình thức hỗ trợ về đời sống, sức khỏe, tinh thần và tạo điều kiện học tập, việc làm cho các em khi trưởng thành. Sau 5 năm triển khai, hàng trăm trẻ em đã được duy trì việc học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, để từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Tính đến nay, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các doanh nghiệp hội viên đã giải ngân hơn 24 tỉ đồng để thực hiện công tác bảo trợ, hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội và các doanh nghiệp hội viên đang đồng hành cùng Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật Việt Nam để thực hiện bảo trợ dài hạn cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi cả nước đến năm 18 tuổi.

Các hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng lâu dài về học tập, kỹ năng và định hướng tương lai cho các em, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt hoạt động của Hội.

Theo đó, Trung ương Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có chiều sâu, mang tính dài hạn và bền vững, đặc biệt tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước.

Các chương trình sẽ được xây dựng theo hướng đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc trao quà, hỗ trợ trước mắt mà còn chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe, giáo dục và định hướng tương lai cho các em, góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp hội viên, các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực xã hội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Nhân dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Hội DNT Việt Nam và cá nhân anh Đặng Hồng Anh, anh Nguyễn Ngọc Tấn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình "Vòng tay yêu thương" giai đoạn 2022 – 2026.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để các hoạt động chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn nói chung, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng được triển khai hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.