Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Khoẻ - Đẹp 14:39

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Chuyện của Sao 14:37

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Tiêu dùng thông minh 14:35

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Điểm đến 11:21

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

9 tháng 2, 2026 | 09:13

9 tháng 2, 2026 | 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Từ ngày 1-2 đến 8-2, tại Khu du lịch Đại Nam, TP HCM, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Đây là một trong hai hoạt động an sinh xã hội thường niên mang đậm tính nhân văn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành cho các em thiếu nhi, với mong muốn mang đến cho các em một mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy và tràn ngập yêu thương.

Chương trình "Trao xuân yêu thương" được tổ chức vào mùa xuân và Chương trình "Chắp cánh ước mơ" diễn ra vào mùa hè đều được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai thường niên, liên tục trong 4 năm, từ năm 2023 đến nay, trở thành các hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với thế hệ tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm bổ ích, an toàn và lành mạnh như: tham quan các khu di tích lịch sử, khu sinh thái - trải nghiệm nông nghiệp; tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể, hoạt động gắn với thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Các em được hỗ trợ phương tiện đưa đón, ăn trưa và miễn phí vé tham gia các hoạt động trải nghiệm. Thông qua các hoạt động mang tính giáo dục cao, chương trình góp phần giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống và Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, hình thành ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện để các em được giao lưu, kết nối, chia sẻ và nhận sự quan tâm, động viên từ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" không chỉ là dịp để các em thiếu nhi được vui chơi, đón Tết trong không khí đầm ấm, mà còn là cơ hội để các em nhận được những phần quà Tết và lì xì ý nghĩa từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp hội viên. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, các Câu lạc bộ trực thuộc Trung ương Hội, cùng sự tham gia, hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp hội viên và các tổ chức, cá nhân hảo tâm như: Tập đoàn TTC; Tập đoàn KIDO; Saco Travel; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Công ty CP DTFOOD Khánh Hòa; Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; Công ty CP Khí tinh khiết Việt Nam; CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam; Công ty TNHH Nam Huế; Công ty MB Land; Công ty CP Tôn Pomina; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang; Công ty TNHH Nệm Vạn Thành; Công ty CP MISA; Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đức; Công ty CP Hồng Phúc; Công ty CP Tập đoàn Hồng Lạc; Công ty CP Banana Brothers Farm; Công ty CP Hồng Nam; Công ty CP Tập đoàn NBG; Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh; Công ty TNHH Sơn Lan Lào Cai; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nhân Trọng; Hội Doanh nhân trẻ Đắk Nông…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 3 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và mong muốn chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2021. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến trẻ em, tiêu biểu là chương trình "ATM yêu thương - Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19", thông qua các hình thức hỗ trợ về đời sống, sức khỏe, tinh thần và tạo điều kiện học tập, việc làm cho các em khi trưởng thành. Sau 5 năm triển khai, hàng trăm trẻ em đã được duy trì việc học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, để từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Tính đến nay, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các doanh nghiệp hội viên đã giải ngân hơn 24 tỉ đồng để thực hiện công tác bảo trợ, hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội và các doanh nghiệp hội viên đang đồng hành cùng Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật Việt Nam để thực hiện bảo trợ dài hạn cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi cả nước đến năm 18 tuổi.

Các hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng lâu dài về học tập, kỹ năng và định hướng tương lai cho các em, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt hoạt động của Hội.

Theo đó, Trung ương Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có chiều sâu, mang tính dài hạn và bền vững, đặc biệt tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước.

Các chương trình sẽ được xây dựng theo hướng đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc trao quà, hỗ trợ trước mắt mà còn chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe, giáo dục và định hướng tương lai cho các em, góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Thông qua việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp hội viên, các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực xã hội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Nhân dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Hội DNT Việt Nam và cá nhân anh Đặng Hồng Anh, anh Nguyễn Ngọc Tấn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình "Vòng tay yêu thương" giai đoạn 2022 – 2026.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để các hoạt động chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn nói chung, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng được triển khai hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.