Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Bình giàu bản sắc, anh Đinh Mạnh Hưng – thuộc thế hệ 9x – là một trong những gương mặt trẻ đang âm thầm góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người địa phương bằng tình yêu quê hương sâu sắc cùng những chuyến đi không mỏi.

Lớn lên giữa núi non, bản làng và những câu chuyện truyền đời của người Mường, tình yêu với Hòa Bình đã sớm hình thành trong Hưng một cách tự nhiên. Niềm đam mê khám phá, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đời thường đã thôi thúc anh sáng lập kênh review "Lang Thang Hòa Bình" – nơi lưu giữ và lan tỏa những hành trình khám phá văn hóa, du lịch và lịch sử của mảnh đất Hòa Bình xưa, nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới.

Không cầu kỳ kỹ xảo, không phô trương hình ảnh, những video và thước phim của "Lang Thang Hòa Bình" mang màu sắc mộc mạc, gần gũi nhưng giàu cảm xúc. Ở đó, những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống cùng nhịp sống bản địa được tái hiện một cách chân thật, giúp hình ảnh con người Hòa Bình hiền hòa, nghĩa tình chạm tới trái tim của đông đảo khán giả.

Hiện nay, Đinh Mạnh Hưng là một KOL của tỉnh Phú Thọ mới, tích cực tham gia các hoạt động kích cầu du lịch và truyền thông cho các chương trình văn hóa – du lịch của địa phương. Không chỉ dừng lại ở vai trò người làm nội dung, anh còn thường xuyên góp mặt trong các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn – đúng với tinh thần "đi để cho đi" mà anh luôn theo đuổi.

Song song với công việc truyền thông, Đinh Mạnh Hưng còn được khán giả truyền hình biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim của VTV như Gara Hạnh Phúc, Độc Đạo và gần đây nhất là vai lão đạo bên Sở Tư pháp trong bộ phim Lằn Ranh. Dù không ồn ào, những vai diễn của anh vẫn để lại dấu ấn bởi sự chân thực và đời sống – giống như chính con người anh ngoài đời.

Ảnh trích từ bộ phim Lằn Ranh trên VTV1

Ngoài công việc nghệ thuật và truyền thông, Hưng còn là một ông bố trẻ của gia đình nhỏ hạnh phúc với hai cô công chúa xinh xắn. Sự cảm thông và đồng hành từ người vợ – hậu phương vững chắc – chính là nguồn động viên lớn để anh yên tâm theo đuổi những công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Ảnh gia đình Hưng

Trong thời gian tới, Đinh Mạnh Hưng dự định thực hiện một bộ phim về mảnh đất Hòa Bình xưa như một món quà tri ân nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Đó không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là lời cảm ơn chân thành gửi tới quê hương – nơi đã nuôi dưỡng một người con luôn mang trong mình khát vọng kể câu chuyện địa phương bằng cả trái tim.

Âm thầm, bền bỉ và chân thành, Đinh Mạnh Hưng đang từng ngày viết tiếp hành trình "lang thang" của mình – để Hòa Bình xưa, Phú Thọ nay, được biết đến nhiều hơn, được yêu thương nhiều hơn.