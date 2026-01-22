Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

22 tháng 1, 2026 | 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Bình giàu bản sắc, anh Đinh Mạnh Hưng – thuộc thế hệ 9x – là một trong những gương mặt trẻ đang âm thầm góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người địa phương bằng tình yêu quê hương sâu sắc cùng những chuyến đi không mỏi.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi. - Ảnh 1.

Lớn lên giữa núi non, bản làng và những câu chuyện truyền đời của người Mường, tình yêu với Hòa Bình đã sớm hình thành trong Hưng một cách tự nhiên. Niềm đam mê khám phá, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đời thường đã thôi thúc anh sáng lập kênh review "Lang Thang Hòa Bình" – nơi lưu giữ và lan tỏa những hành trình khám phá văn hóa, du lịch và lịch sử của mảnh đất Hòa Bình xưa, nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới.

Không cầu kỳ kỹ xảo, không phô trương hình ảnh, những video và thước phim của "Lang Thang Hòa Bình" mang màu sắc mộc mạc, gần gũi nhưng giàu cảm xúc. Ở đó, những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống cùng nhịp sống bản địa được tái hiện một cách chân thật, giúp hình ảnh con người Hòa Bình hiền hòa, nghĩa tình chạm tới trái tim của đông đảo khán giả.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi. - Ảnh 2.

Hiện nay, Đinh Mạnh Hưng là một KOL của tỉnh Phú Thọ mới, tích cực tham gia các hoạt động kích cầu du lịch và truyền thông cho các chương trình văn hóa – du lịch của địa phương. Không chỉ dừng lại ở vai trò người làm nội dung, anh còn thường xuyên góp mặt trong các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn – đúng với tinh thần "đi để cho đi" mà anh luôn theo đuổi.

Song song với công việc truyền thông, Đinh Mạnh Hưng còn được khán giả truyền hình biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim của VTV như Gara Hạnh Phúc, Độc Đạo và gần đây nhất là vai lão đạo bên Sở Tư pháp trong bộ phim Lằn Ranh. Dù không ồn ào, những vai diễn của anh vẫn để lại dấu ấn bởi sự chân thực và đời sống – giống như chính con người anh ngoài đời.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi. - Ảnh 3.

Ảnh trích từ bộ phim Lằn Ranh trên VTV1

Ngoài công việc nghệ thuật và truyền thông, Hưng còn là một ông bố trẻ của gia đình nhỏ hạnh phúc với hai cô công chúa xinh xắn. Sự cảm thông và đồng hành từ người vợ – hậu phương vững chắc – chính là nguồn động viên lớn để anh yên tâm theo đuổi những công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi. - Ảnh 4.

Ảnh gia đình Hưng

Trong thời gian tới, Đinh Mạnh Hưng dự định thực hiện một bộ phim về mảnh đất Hòa Bình xưa như một món quà tri ân nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Đó không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là lời cảm ơn chân thành gửi tới quê hương – nơi đã nuôi dưỡng một người con luôn mang trong mình khát vọng kể câu chuyện địa phương bằng cả trái tim.

Âm thầm, bền bỉ và chân thành, Đinh Mạnh Hưng đang từng ngày viết tiếp hành trình "lang thang" của mình – để Hòa Bình xưa, Phú Thọ nay, được biết đến nhiều hơn, được yêu thương nhiều hơn.

P.Nguyễn

