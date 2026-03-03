Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Chuyện của Sao 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Điểm đến 13:05

HaTinhtoplist.com ra đời nhằm cung cấp nguồn thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn phù hợp.

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

Điểm đến 15:10

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ và y tế tại các địa phương ngày càng tăng cao.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

Tiêu dùng thông minh 14:23

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Điểm đến 15:06

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

3 tháng 3, 2026 | 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Hệ thống cảm biến an toàn tự động giúp cửa ngừng ngay khi gặp vật cản, bảo vệ gia đình bạn khỏi những rủi ro không đáng có và tích hợp hệ thống chống trộm tiên tiến.

BossDoor Đà Nẵng - Chuyên cung cấp cửa cuốn tại Đà Nẵng uy tín

BossDoor Đà Nẵng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cửa tự động, đã khẳng định vị thế của mình là một đơn vị uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm cửa cuốn từ phổ thông đến cao cấp. Suốt quá trình hình thành và phát triển, đơn vị luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực không ngừng để mang lại những giải pháp cửa cuốn tối ưu cho từng công trình.

Với mục tiêu đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, BossDoor cung cấp nhiều mẫu mã cửa cuốn khác nhau, từ những thiết kế hiện đại, sang trọng đến các mẫu cửa phù hợp với phong cách cổ điển, giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và thiết kế kiến trúc của ngôi nhà.

Các công trình lớn mà BossDoor Đà Nẵng đã thực hiện như Công viên Ấn Tượng Hội An, siêu thị Điện máy Media Mart tại Đà Nẵng và nhiều công trình khác đã minh chứng cho sự tin cậy của thương hiệu. Khẳng định vị trí của BossDoor Đà Nẵng trên thị trường cửa tự động tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Khám phá các tính năng thông minh của cửa cuốn tại BossDoor Đà Nẵng

Các loại cửa cuốn Đà Nẵng được trang bị tính năng thông minh, mang lại hiệu quả an toàn cao cho công trình. Sản phẩm giúp tiết kiệm không gian, chống trộm, chống nắng mưa và đảm bảo độ bền vượt trội. Để biết thêm chi tiết, khách hàng liên hệ BossDoor Đà Nẵng để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Điều khiển bằng công nghệ thông minh

Không giống như cửa cuốn kéo tay thông thường, cửa cuốn tại BossDoor Đà Nẵng có thao tác đóng mở cửa đơn giản, gọn nhẹ hơn. Bạn chỉ cần một chiếc tay cầm remote đã có thể thực hiện đóng mở cửa từ xa tiện lợi. Cùng với đó người dùng cũng có thể điều khiển cửa cuốn trên smartphone và giám sát các hoạt động của cửa cuốn.

Tính năng đảo chiều thông minh khi gặp vật cản

Tính năng đảo chiều thông minh khi gặp vật cản của cửa cuốn mang đến sự an toàn cho người dùng đặc biệt là gia đình có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Các dòng cửa cuốn hiện nay có tích hợp công nghệ đảo chiều kép là hệ thống sensor hồng ngoại và hệ thống đảo chiều không dây.

Tính năng thông minh chống sao chép mã số

Hiện nay các loại cửa cuốn tự động thường được trang bị công nghệ thông minh chống sao chép mã số. Mỗi lần bấm khoá điều khiển sẽ ra các mã khoá khác nhau và không bị trùng lặp. Hộp điều khiển lúc này sẽ ghi nhận mã đó và xóa ngay sau khi hoạt động. Từ đó giúp ngăn chặn ý định dùng máy dò sao chép mã số của các tên trộm nhằm nâng cao bảo mật tốt hơn.

Tính năng báo động của cửa cuốn

Cửa cuốn ngày nay được thiết kế tích hợp bộ phận cảm biến. Tính năng thông minh của cửa cuốn phải kể đến công nghệ báo động, cảm biến khói. Trên các nan cửa và sàn nhà sẽ được lắp còi báo động cảm biến điện tử để phát hiện khi có dấu hiệu như cạy phá cửa ở khoảng cách nhất định. Khi còi báo động hú lên chủ nhà sẽ nhanh chóng cảnh giác và xử lý sự cố.

Điểm nổi bật nên lắp đặt cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

BossDoor Đà Nẵng có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, phân phối, thi công và sửa chữa cửa cuốn cao cấp. Việc lắp đặt cửa cuốn tại BossDoor Đà Nẵng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức khi đóng mở cửa và giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn an toàn, chắc chắn hơn.

Cùng với đó lắp đặt cửa cuốn còn sở hữu những lợi thế nổi bật có thể kể đến như:

  • Đảm bảo mức giá lắp đặt phải chăng, hợp lý.
  • Đội ngũ thi công lắp đặt có nhiều năm kinh nghiệm và có trình độ cao.
  • Các sản phẩm và phụ kiện thi công lắp đặt đều là hàng chính hãng.
  • Bảo hành lắp đặt từ 12 - 24 tháng theo tiêu chuẩn hàng chính hãng.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng cửa cuốn hay cần báo giá cửa cuốn tại Đà Nẵng có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH MTV TM&DV Boss Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401872174

Địa chỉ: 647 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Showroom: 45 Vũ Trọng Hoàng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0904 678 323 & 02363 566 286

Email: bossdanangvn@gmail.com

Website: bossdoordanang.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cuacuoncuacongtudongdanang

Youtube: https://www.youtube.com/@cuatudongbossdanang



Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

Tiêu dùng thông minh 14:23

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Tiêu dùng thông minh 13:00

Không phải sửa sang nào cũng giúp nhà bán được giá. Nhiều “nâng cấp” tưởng tinh tế lại trở thành điểm trừ khiến người mua e ngại.

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Tiêu dùng thông minh 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Món ngon

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.