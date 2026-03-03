Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Hệ thống cảm biến an toàn tự động giúp cửa ngừng ngay khi gặp vật cản, bảo vệ gia đình bạn khỏi những rủi ro không đáng có và tích hợp hệ thống chống trộm tiên tiến.

BossDoor Đà Nẵng - Chuyên cung cấp cửa cuốn tại Đà Nẵng uy tín

BossDoor Đà Nẵng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cửa tự động, đã khẳng định vị thế của mình là một đơn vị uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm cửa cuốn từ phổ thông đến cao cấp. Suốt quá trình hình thành và phát triển, đơn vị luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực không ngừng để mang lại những giải pháp cửa cuốn tối ưu cho từng công trình.

Với mục tiêu đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, BossDoor cung cấp nhiều mẫu mã cửa cuốn khác nhau, từ những thiết kế hiện đại, sang trọng đến các mẫu cửa phù hợp với phong cách cổ điển, giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và thiết kế kiến trúc của ngôi nhà.

Các công trình lớn mà BossDoor Đà Nẵng đã thực hiện như Công viên Ấn Tượng Hội An, siêu thị Điện máy Media Mart tại Đà Nẵng và nhiều công trình khác đã minh chứng cho sự tin cậy của thương hiệu. Khẳng định vị trí của BossDoor Đà Nẵng trên thị trường cửa tự động tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Khám phá các tính năng thông minh của cửa cuốn tại BossDoor Đà Nẵng

Các loại cửa cuốn Đà Nẵng được trang bị tính năng thông minh, mang lại hiệu quả an toàn cao cho công trình. Sản phẩm giúp tiết kiệm không gian, chống trộm, chống nắng mưa và đảm bảo độ bền vượt trội. Để biết thêm chi tiết, khách hàng liên hệ BossDoor Đà Nẵng để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Điều khiển bằng công nghệ thông minh

Không giống như cửa cuốn kéo tay thông thường, cửa cuốn tại BossDoor Đà Nẵng có thao tác đóng mở cửa đơn giản, gọn nhẹ hơn. Bạn chỉ cần một chiếc tay cầm remote đã có thể thực hiện đóng mở cửa từ xa tiện lợi. Cùng với đó người dùng cũng có thể điều khiển cửa cuốn trên smartphone và giám sát các hoạt động của cửa cuốn.

Tính năng đảo chiều thông minh khi gặp vật cản

Tính năng đảo chiều thông minh khi gặp vật cản của cửa cuốn mang đến sự an toàn cho người dùng đặc biệt là gia đình có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Các dòng cửa cuốn hiện nay có tích hợp công nghệ đảo chiều kép là hệ thống sensor hồng ngoại và hệ thống đảo chiều không dây.

Tính năng thông minh chống sao chép mã số

Hiện nay các loại cửa cuốn tự động thường được trang bị công nghệ thông minh chống sao chép mã số. Mỗi lần bấm khoá điều khiển sẽ ra các mã khoá khác nhau và không bị trùng lặp. Hộp điều khiển lúc này sẽ ghi nhận mã đó và xóa ngay sau khi hoạt động. Từ đó giúp ngăn chặn ý định dùng máy dò sao chép mã số của các tên trộm nhằm nâng cao bảo mật tốt hơn.

Tính năng báo động của cửa cuốn

Cửa cuốn ngày nay được thiết kế tích hợp bộ phận cảm biến. Tính năng thông minh của cửa cuốn phải kể đến công nghệ báo động, cảm biến khói. Trên các nan cửa và sàn nhà sẽ được lắp còi báo động cảm biến điện tử để phát hiện khi có dấu hiệu như cạy phá cửa ở khoảng cách nhất định. Khi còi báo động hú lên chủ nhà sẽ nhanh chóng cảnh giác và xử lý sự cố.

Điểm nổi bật nên lắp đặt cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

BossDoor Đà Nẵng có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, phân phối, thi công và sửa chữa cửa cuốn cao cấp. Việc lắp đặt cửa cuốn tại BossDoor Đà Nẵng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức khi đóng mở cửa và giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn an toàn, chắc chắn hơn.

Cùng với đó lắp đặt cửa cuốn còn sở hữu những lợi thế nổi bật có thể kể đến như:

Đảm bảo mức giá lắp đặt phải chăng, hợp lý.

Đội ngũ thi công lắp đặt có nhiều năm kinh nghiệm và có trình độ cao.

Các sản phẩm và phụ kiện thi công lắp đặt đều là hàng chính hãng.

Bảo hành lắp đặt từ 12 - 24 tháng theo tiêu chuẩn hàng chính hãng.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng cửa cuốn hay cần báo giá cửa cuốn tại Đà Nẵng có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn: Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV TM&DV Boss Đà Nẵng Mã số thuế: 0401872174 Địa chỉ: 647 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng Showroom: 45 Vũ Trọng Hoàng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Hotline: 0904 678 323 & 02363 566 286 Email: bossdanangvn@gmail.com Website: bossdoordanang.com.vn Fanpage: https://www.facebook.com/cuacuoncuacongtudongdanang Youtube: https://www.youtube.com/@cuatudongbossdanang





