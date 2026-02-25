Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Trong những ngày ấy, văn hoá Việt hiện lên như một dạng sức mạnh mềm bền bỉ, âm thầm nuôi dưỡng bản sắc và kết nối con người giữa lòng xã hội đa văn hoá.

Với nhiều người Việt định cư tại Mỹ, Tết không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là ký ức và cảm giác trở về. Đó là mùi hương trầm trong căn nhà nhỏ, là nồi bánh chưng nấu vội giữa tiết trời lạnh, là những cuộc gọi xuyên múi giờ về quê nhà, và là nỗi nhớ chỉ người xa xứ mới thấu hiểu.

Giữa nhịp sống bận rộn, Tết trở thành khoảng lặng để các gia đình chậm lại. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần bữa cơm có bánh chưng, dưa hành hay vài món ăn quen thuộc, không khí Tết đã hiện diện. Văn hoá Việt vì thế không chỉ nằm ở nghi lễ, mà sống trong những chi tiết đời thường, giản dị nhưng bền vững.

Tại Chicago và các vùng phụ cận, mỗi dịp Tết đến, cộng đồng người Việt lại tìm về với nhau. Chùa, nhà thờ và các trung tâm sinh hoạt trở thành điểm hẹn quen thuộc. Người lớn gặp gỡ, hỏi han nhau sau một năm mưu sinh; trẻ em mặc áo dài, xem múa lân, tham gia các hoạt động truyền thống. Không gian ấy giúp Tết Việt được tái hiện trọn vẹn nơi đất khách.

Với thế hệ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Tết là dịp cảm nhận rõ nhất về nguồn cội. Qua trang phục truyền thống, món ăn và những lời chúc đầu năm, các em hiểu mình thuộc về một cộng đồng có lịch sử và bản sắc riêng. Tiếng Việt cũng được sử dụng tự nhiên trong không khí sum họp, trở thành sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

Trong những dịp như vậy, văn hoá trở thành điểm chung kết nối cộng đồng. Những người làm nhiều nghề khác nhau – từ lao động phổ thông, làm nail, đến kỹ thuật, y tế hay giáo dục – cùng gặp nhau, cùng chia sẻ cảm giác thân thuộc. Tết giúp họ tạm gác khác biệt, tìm thấy sự gắn bó trong cội nguồn chung.

Đối với các cộng đồng đồng hương, như người Huế hay bà con làng An Bằng tại Chicago, Tết còn là dịp nhắc nhớ quê nhà. Những buổi gặp mặt đầu xuân, lời chúc giản dị và món ăn truyền thống góp phần duy trì phong tục cũ. Văn hoá được trao truyền không bằng lời giảng giải, mà bằng chính sự hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Tinh thần tương thân tương ái – một giá trị cốt lõi của văn hoá Việt – cũng được thể hiện rõ trong đời sống thường nhật. Điều này từng được minh chứng trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, khi nhiều người Việt tại Chicago đã chung tay hỗ trợ cộng đồng sở tại.

Những chuyến xe chở khẩu trang, nước sát khuẩn và vật tư y tế được gửi đến các bệnh viện như Little Company Hospital, Christ Hospital và Silver Cross Hospital. Không phô trương, không hình thức, những hoạt động ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng người Việt.

Song song với đó, tinh thần hướng về quê hương vẫn luôn hiện hữu. Nhiều cá nhân và hội nhóm đã vận động quyên góp, gửi hỗ trợ về Việt Nam, như một cách đồng hành cùng đồng bào. Khoảng cách địa lý không làm phai nhạt sự gắn bó, mà càng khẳng định ý thức về cội nguồn.

Qua thời gian, Tết không chỉ là một ngày lễ, mà trở thành cầu nối giữa quê hương và nơi định cư. Trong những cuộc gặp gỡ đầu năm, văn hoá Việt được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Không ồn ào nhưng bền bỉ, những giá trị ấy tạo nên sức mạnh mềm của người Việt – sức mạnh của bản sắc, của sự gắn kết và của tinh thần nhân ái. Dù ở đâu, mỗi mùa Tết đến vẫn nhắc người Việt nhớ về cội nguồn và khẳng định bản sắc của mình.



