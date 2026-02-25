Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Tiêu dùng thông minh 13:00

Không phải sửa sang nào cũng giúp nhà bán được giá. Nhiều “nâng cấp” tưởng tinh tế lại trở thành điểm trừ khiến người mua e ngại.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Khoẻ - Đẹp 08:17

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Chuyện của Sao 13:09

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Chuyện của Sao 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Chuyện của Sao 11:14

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Tiêu dùng thông minh 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Điểm đến 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

25 tháng 2, 2026 | 15:06

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Trong những ngày ấy, văn hoá Việt hiện lên như một dạng sức mạnh mềm bền bỉ, âm thầm nuôi dưỡng bản sắc và kết nối con người giữa lòng xã hội đa văn hoá.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người - Ảnh 1.

Với nhiều người Việt định cư tại Mỹ, Tết không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là ký ức và cảm giác trở về. Đó là mùi hương trầm trong căn nhà nhỏ, là nồi bánh chưng nấu vội giữa tiết trời lạnh, là những cuộc gọi xuyên múi giờ về quê nhà, và là nỗi nhớ chỉ người xa xứ mới thấu hiểu.

Giữa nhịp sống bận rộn, Tết trở thành khoảng lặng để các gia đình chậm lại. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần bữa cơm có bánh chưng, dưa hành hay vài món ăn quen thuộc, không khí Tết đã hiện diện. Văn hoá Việt vì thế không chỉ nằm ở nghi lễ, mà sống trong những chi tiết đời thường, giản dị nhưng bền vững.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người - Ảnh 2.

Tại Chicago và các vùng phụ cận, mỗi dịp Tết đến, cộng đồng người Việt lại tìm về với nhau. Chùa, nhà thờ và các trung tâm sinh hoạt trở thành điểm hẹn quen thuộc. Người lớn gặp gỡ, hỏi han nhau sau một năm mưu sinh; trẻ em mặc áo dài, xem múa lân, tham gia các hoạt động truyền thống. Không gian ấy giúp Tết Việt được tái hiện trọn vẹn nơi đất khách.

Với thế hệ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Tết là dịp cảm nhận rõ nhất về nguồn cội. Qua trang phục truyền thống, món ăn và những lời chúc đầu năm, các em hiểu mình thuộc về một cộng đồng có lịch sử và bản sắc riêng. Tiếng Việt cũng được sử dụng tự nhiên trong không khí sum họp, trở thành sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

Trong những dịp như vậy, văn hoá trở thành điểm chung kết nối cộng đồng. Những người làm nhiều nghề khác nhau – từ lao động phổ thông, làm nail, đến kỹ thuật, y tế hay giáo dục – cùng gặp nhau, cùng chia sẻ cảm giác thân thuộc. Tết giúp họ tạm gác khác biệt, tìm thấy sự gắn bó trong cội nguồn chung.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người - Ảnh 3.

Đối với các cộng đồng đồng hương, như người Huế hay bà con làng An Bằng tại Chicago, Tết còn là dịp nhắc nhớ quê nhà. Những buổi gặp mặt đầu xuân, lời chúc giản dị và món ăn truyền thống góp phần duy trì phong tục cũ. Văn hoá được trao truyền không bằng lời giảng giải, mà bằng chính sự hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Tinh thần tương thân tương ái – một giá trị cốt lõi của văn hoá Việt – cũng được thể hiện rõ trong đời sống thường nhật. Điều này từng được minh chứng trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, khi nhiều người Việt tại Chicago đã chung tay hỗ trợ cộng đồng sở tại.

Những chuyến xe chở khẩu trang, nước sát khuẩn và vật tư y tế được gửi đến các bệnh viện như Little Company Hospital, Christ Hospital và Silver Cross Hospital. Không phô trương, không hình thức, những hoạt động ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng người Việt.

Song song với đó, tinh thần hướng về quê hương vẫn luôn hiện hữu. Nhiều cá nhân và hội nhóm đã vận động quyên góp, gửi hỗ trợ về Việt Nam, như một cách đồng hành cùng đồng bào. Khoảng cách địa lý không làm phai nhạt sự gắn bó, mà càng khẳng định ý thức về cội nguồn.

Qua thời gian, Tết không chỉ là một ngày lễ, mà trở thành cầu nối giữa quê hương và nơi định cư. Trong những cuộc gặp gỡ đầu năm, văn hoá Việt được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Không ồn ào nhưng bền bỉ, những giá trị ấy tạo nên sức mạnh mềm của người Việt – sức mạnh của bản sắc, của sự gắn kết và của tinh thần nhân ái. Dù ở đâu, mỗi mùa Tết đến vẫn nhắc người Việt nhớ về cội nguồn và khẳng định bản sắc của mình.


Lan Hương Nguyễn

