Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt sáng tác mới mừng xuân

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt sáng tác mới mừng xuân

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

13 tháng 2, 2026 | 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Không cần đi xa, người dân thành phố vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ Tết với nhiều hoạt động hấp dẫn, phù hợp mọi lứa tuổi.

Daddy Cool – Không gian Mỹ thập niên 90 "gây sốt" mạng xã hội

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình du xuân là Daddy Cool – nhà hàng mang đậm phong cách Mỹ thập niên 90 với gam màu đỏ – trắng – xanh đặc trưng, âm nhạc rock’n’roll sôi động cùng bộ sưu tập xe cổ ấn tượng.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City - Ảnh 1.

Nhà hàng mang đậm phong cách Mỹ thập niên 90 với gam màu đỏ – trắng – xanh đặc trưng

Phong cách retro độc đáo giúp Daddy Cool nhanh chóng trở thành "tọa độ check-in" được giới trẻ săn đón. Không gian rộng thoáng, cá tính, phù hợp cho những buổi gặp gỡ, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực và chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City - Ảnh 2.

Daddy Cool nhanh chóng trở thành "tọa độ check-in" được giới trẻ săn đón

Bên cạnh thiết kế nổi bật, thực đơn tại đây cũng ghi điểm với các món fastfood chuẩn Mỹ như burger, hotdog, milkshake… trong không khí trẻ trung, sôi động, phù hợp cho những buổi tụ họp rôm rả đầu năm.

Mật Pet Farm Sài Gòn – Điểm chạm thiên nhiên giữa lòng đô thị

Nằm liền kề Daddy Cool, Mật Pet Farm Sài Gòn mở ra không gian trải nghiệm thiên nhiên dành cho các gia đình. Đây là "ngôi nhà chung" của hơn 14 loài động vật, từ lạc đà, đà điểu, cừu, dê, lừa đến các giống chó, mèo, thỏ, vẹt và capybara.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City - Ảnh 3.

Mật Pet Farm Sài Gòn, "ngôi nhà" của 14 loài thú cưng

Không gian được thiết kế thân thiện, gần gũi, mang đến cho trẻ nhỏ cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu thế giới động vật ngay giữa trung tâm đô thị. Trong tháng 2/2026, Mật Pet Farm Sài Gòn triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm như cho thú ăn, chụp ảnh tương tác, tìm hiểu tập tính các loài… góp phần tạo nên sân chơi bổ ích cho cả gia đình.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City - Ảnh 4.

Sẵn sàng tham gia các hoạt động trải nghiệm, kết nối với thú cưng tại Mật Pet Farm Sài Gòn

Royal Horse Vietnam – Rèn luyện bản lĩnh cùng bộ môn cưỡi ngựa

Tiếp nối hành trình, Royal Horse Vietnam mang đến trải nghiệm cưỡi ngựa chuyên nghiệp với hệ thống 20 chú ngựa thể thao được chăm sóc theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City - Ảnh 5.

Bộ môn phù hợp với các bạn nhỏ, giúp rèn luyện sự kỷ luật, tự tin và tình yêu với động vật

Người tham gia được hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản như làm quen nhịp chuyển động, giữ thăng bằng đến kiểm soát và tương tác với ngựa. Không chỉ rèn luyện thể chất, bộ môn này còn giúp học viên phát triển kỷ luật, sự tự tin và tình yêu với động vật trong môi trường huấn luyện an toàn, bài bản.

Đường đua Go-Kart – Trải nghiệm tốc độ bậc nhất khu Đông

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại The Global City là đường đua Go-Kart tích hợp trong nhà và ngoài trời dài gần 1,5 km – thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á.

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City - Ảnh 6.

Khẳng định bản lĩnh trên đường đua Go - Kart

Hệ thống khúc cua liên hoàn mang đến trải nghiệm tốc độ đầy kịch tính, thử thách kỹ năng và bản lĩnh người lái. Các dòng xe xăng và điện được thiết kế phù hợp từ người mới bắt đầu đến tay đua chuyên nghiệp. Người chơi cần có bằng lái hoặc hoàn thành lượt chạy thử nghiệm trước khi tham gia.

Bên cạnh đó, khu Sim Racing mô phỏng thực tế ảo cũng góp phần mở rộng trải nghiệm cho cộng đồng yêu tốc độ. Trong tháng 2/2026, nơi đây dự kiến triển khai nhiều chương trình ưu đãi, thu hút đông đảo người tham gia.

Điểm hẹn du xuân ngay trung tâm thành phố

Với chuỗi sự kiện và hệ tiện ích phong phú trong năm mới Bính Ngọ, The Global City từng bước khẳng định vị thế "Biểu tượng trung tâm – Chuẩn sống toàn cầu". Người trẻ có thể thỏa sức chinh phục thử thách tốc độ, check-in các điểm đến thời thượng, trong khi các gia đình tận hưởng khoảng thời gian sum vầy giữa không gian xanh thoáng đãng. Trẻ nhỏ được khám phá thiên nhiên, học hỏi qua những trải nghiệm thực tế sinh động.

Sự kết hợp hài hòa giữa giải trí, ẩm thực, giáo dục và nghỉ dưỡng đã tạo nên hành trình du xuân liền mạch, biến The Global City trở thành điểm hẹn đầu năm đáng nhớ cho mọi thế hệ tại TPHCM.

Mỹ Hạnh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Điểm đến 11:21

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Phụ nữ

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

TÁM

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.