Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Không cần đi xa, người dân thành phố vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ Tết với nhiều hoạt động hấp dẫn, phù hợp mọi lứa tuổi.

Daddy Cool – Không gian Mỹ thập niên 90 "gây sốt" mạng xã hội

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình du xuân là Daddy Cool – nhà hàng mang đậm phong cách Mỹ thập niên 90 với gam màu đỏ – trắng – xanh đặc trưng, âm nhạc rock’n’roll sôi động cùng bộ sưu tập xe cổ ấn tượng.

Nhà hàng mang đậm phong cách Mỹ thập niên 90 với gam màu đỏ – trắng – xanh đặc trưng

Phong cách retro độc đáo giúp Daddy Cool nhanh chóng trở thành "tọa độ check-in" được giới trẻ săn đón. Không gian rộng thoáng, cá tính, phù hợp cho những buổi gặp gỡ, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực và chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội.

Daddy Cool nhanh chóng trở thành "tọa độ check-in" được giới trẻ săn đón

Bên cạnh thiết kế nổi bật, thực đơn tại đây cũng ghi điểm với các món fastfood chuẩn Mỹ như burger, hotdog, milkshake… trong không khí trẻ trung, sôi động, phù hợp cho những buổi tụ họp rôm rả đầu năm.

Mật Pet Farm Sài Gòn – Điểm chạm thiên nhiên giữa lòng đô thị

Nằm liền kề Daddy Cool, Mật Pet Farm Sài Gòn mở ra không gian trải nghiệm thiên nhiên dành cho các gia đình. Đây là "ngôi nhà chung" của hơn 14 loài động vật, từ lạc đà, đà điểu, cừu, dê, lừa đến các giống chó, mèo, thỏ, vẹt và capybara.

Mật Pet Farm Sài Gòn, "ngôi nhà" của 14 loài thú cưng

Không gian được thiết kế thân thiện, gần gũi, mang đến cho trẻ nhỏ cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu thế giới động vật ngay giữa trung tâm đô thị. Trong tháng 2/2026, Mật Pet Farm Sài Gòn triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm như cho thú ăn, chụp ảnh tương tác, tìm hiểu tập tính các loài… góp phần tạo nên sân chơi bổ ích cho cả gia đình.

Sẵn sàng tham gia các hoạt động trải nghiệm, kết nối với thú cưng tại Mật Pet Farm Sài Gòn

Royal Horse Vietnam – Rèn luyện bản lĩnh cùng bộ môn cưỡi ngựa

Tiếp nối hành trình, Royal Horse Vietnam mang đến trải nghiệm cưỡi ngựa chuyên nghiệp với hệ thống 20 chú ngựa thể thao được chăm sóc theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Bộ môn phù hợp với các bạn nhỏ, giúp rèn luyện sự kỷ luật, tự tin và tình yêu với động vật

Người tham gia được hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản như làm quen nhịp chuyển động, giữ thăng bằng đến kiểm soát và tương tác với ngựa. Không chỉ rèn luyện thể chất, bộ môn này còn giúp học viên phát triển kỷ luật, sự tự tin và tình yêu với động vật trong môi trường huấn luyện an toàn, bài bản.

Đường đua Go-Kart – Trải nghiệm tốc độ bậc nhất khu Đông

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại The Global City là đường đua Go-Kart tích hợp trong nhà và ngoài trời dài gần 1,5 km – thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á.

Khẳng định bản lĩnh trên đường đua Go - Kart

Hệ thống khúc cua liên hoàn mang đến trải nghiệm tốc độ đầy kịch tính, thử thách kỹ năng và bản lĩnh người lái. Các dòng xe xăng và điện được thiết kế phù hợp từ người mới bắt đầu đến tay đua chuyên nghiệp. Người chơi cần có bằng lái hoặc hoàn thành lượt chạy thử nghiệm trước khi tham gia.

Bên cạnh đó, khu Sim Racing mô phỏng thực tế ảo cũng góp phần mở rộng trải nghiệm cho cộng đồng yêu tốc độ. Trong tháng 2/2026, nơi đây dự kiến triển khai nhiều chương trình ưu đãi, thu hút đông đảo người tham gia.

Điểm hẹn du xuân ngay trung tâm thành phố

Với chuỗi sự kiện và hệ tiện ích phong phú trong năm mới Bính Ngọ, The Global City từng bước khẳng định vị thế "Biểu tượng trung tâm – Chuẩn sống toàn cầu". Người trẻ có thể thỏa sức chinh phục thử thách tốc độ, check-in các điểm đến thời thượng, trong khi các gia đình tận hưởng khoảng thời gian sum vầy giữa không gian xanh thoáng đãng. Trẻ nhỏ được khám phá thiên nhiên, học hỏi qua những trải nghiệm thực tế sinh động.

Sự kết hợp hài hòa giữa giải trí, ẩm thực, giáo dục và nghỉ dưỡng đã tạo nên hành trình du xuân liền mạch, biến The Global City trở thành điểm hẹn đầu năm đáng nhớ cho mọi thế hệ tại TPHCM.