Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt sáng tác mới mừng xuân

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

Khoẻ - Đẹp 14:39

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Ca sĩ Lâm Trí Tú - Đại sứ võ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và nhân ái

Chuyện của Sao 14:37

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Không gian trải nghiệm đa điểm cham tại Coca-Cola Tết Fest 2026

Tiêu dùng thông minh 14:35

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Điểm đến 11:21

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Chuyện của Sao 14:25

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

7 tháng 2, 2026 | 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện - Ảnh 1.

Đây là sáng kiến mang đậm tính nhân văn, hoạt động truyền thống từ nhiều năm qua của Ban Giám đốc bệnh viện, góp phần mang đến không khí tươi vui, ấm áp cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cũng như bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Trong không gian ngập tràn sắc hoa, từ những giàn hoa trang trí tinh tế đến các chậu cúc vàng rực rỡ, tập thể y bác sĩ và nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong tà áo dài truyền thống. Những bộ áo dài với đủ màu sắc, kiểu dáng duyên dáng không chỉ tôn lên vẻ đẹp nền nã, thanh lịch mà còn góp phần làm bừng sáng cả không gian đường hoa Xuân.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện - Ảnh 2.

Hoạt động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên bệnh viện, mang đến cảm giác thư giãn, gần gũi và tràn đầy hy vọng. Với các bệnh nhân và thân nhân, đường hoa không chỉ là nơi chụp ảnh lưu niệm mà còn là liều "vitamin tinh thần", giúp vơi bớt nỗi lo bệnh tật, thêm niềm tin và năng lượng tích cực khi Tết đến, Xuân về.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện - Ảnh 3.

Đường hoa bệnh viện Chợ Rẫy Xuân 2026 được đánh giá là một trong những sáng kiến ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo bệnh viện đối với đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên và người bệnh.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện - Ảnh 4.

Không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt, vừa rộn ràng sắc Xuân, vừa ấm áp tình người, đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái và yêu thương trong những ngày đầu năm mới đang đến gần.

P.Nguyễn

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

