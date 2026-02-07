Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Đây là sáng kiến mang đậm tính nhân văn, hoạt động truyền thống từ nhiều năm qua của Ban Giám đốc bệnh viện, góp phần mang đến không khí tươi vui, ấm áp cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cũng như bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Trong không gian ngập tràn sắc hoa, từ những giàn hoa trang trí tinh tế đến các chậu cúc vàng rực rỡ, tập thể y bác sĩ và nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong tà áo dài truyền thống. Những bộ áo dài với đủ màu sắc, kiểu dáng duyên dáng không chỉ tôn lên vẻ đẹp nền nã, thanh lịch mà còn góp phần làm bừng sáng cả không gian đường hoa Xuân.

Hoạt động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên bệnh viện, mang đến cảm giác thư giãn, gần gũi và tràn đầy hy vọng. Với các bệnh nhân và thân nhân, đường hoa không chỉ là nơi chụp ảnh lưu niệm mà còn là liều "vitamin tinh thần", giúp vơi bớt nỗi lo bệnh tật, thêm niềm tin và năng lượng tích cực khi Tết đến, Xuân về.

Đường hoa bệnh viện Chợ Rẫy Xuân 2026 được đánh giá là một trong những sáng kiến ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo bệnh viện đối với đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên và người bệnh.

Không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt, vừa rộn ràng sắc Xuân, vừa ấm áp tình người, đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái và yêu thương trong những ngày đầu năm mới đang đến gần.