ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Các điểm trao quà gồm UBND thôn Hiệp Nhơn (xã Tân Thành), thôn Phú Hiệp 3 (xã Gia Hiệp), Tổ dân phố phường 2 và UBND phường 2, TP Bảo Lộc. Hoạt động diễn ra trong không khí cận Tết Nguyên đán, mang ý nghĩa thiết thực trong việc sẻ chia, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Chương trình "Xuân Yêu Thương" là hoạt động thiện nguyện thường niên do ERAS LAND tổ chức, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng và chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu sinh hoạt, chi tiêu của người dân tăng cao, do đó việc triển khai chương trình đúng thời điểm đã góp phần hỗ trợ thiết thực, giúp các hộ gia đình khó khăn vơi bớt gánh nặng, an tâm chuẩn bị đón năm mới.

Việc tổ chức trao quà tại nhiều địa điểm khác nhau cho thấy sự chủ động, linh hoạt và sát với thực tế của ERAS LAND trong việc lựa chọn địa bàn và đối tượng thụ hưởng. Thay vì tập trung tại một điểm, chương trình được triển khai đồng loạt tại các xã, phường có nhiều hộ khó khăn, qua đó gia tăng hiệu quả lan tỏa và ý nghĩa nhân văn của hoạt động.

Hoạt động trao quà được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa ERAS LAND và chính quyền địa phương. Trước khi chương trình diễn ra, công tác rà soát, lập danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được địa phương thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày, góp phần giúp các gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu trong những ngày giáp Tết, chuẩn bị một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Tại điểm trao quà ở thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành, nhiều người dân không giấu được sự xúc động khi nhận những phần quà nghĩa tình. Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Hoa, người dân địa phương cho biết: "Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nhất là vào dịp cuối năm. Những phần quà hôm nay không chỉ giúp chúng tôi bớt đi chi phí sinh hoạt mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần, để bà con yên tâm đón Tết".

Theo đại diện chính quyền địa phương, chương trình được triển khai đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Ông Mai Anh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, đánh giá cao ý nghĩa và cách thức tổ chức của chương trình, đồng thời cho rằng đây là mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Việc ERAS LAND trực tiếp tham gia tổ chức và trao quà tại các địa phương không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp đối với cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, qua đó tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng hoạt động vì cộng đồng, bà Hương Nguyễn-Tổng Giám đốc ERAS LAND cho biết: "Với ERAS LAND, phát triển bền vững không chỉ được đo bằng quy mô dự án hay kết quả kinh doanh, mà còn thể hiện ở trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng. Chương trình 'Xuân Yêu Thương' là dịp để doanh nghiệp sẻ chia, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho các gia đình còn nhiều khó khăn".

Đồng hành cùng ERAS LAND trong chương trình lần này là các đơn vị tài trợ, trong đó có Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI) và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Năng lượng Mặt Trời (ESKY CORP). Sự chung tay đóng góp nguồn lực của các đơn vị đồng hành đã góp phần quan trọng giúp chương trình được tổ chức chu đáo, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

Đại diện DECOFI, ông Hồ Minh Châu, Giám đốc Hành chánh Nhân sự chia sẻ, trách nhiệm xã hội luôn là một phần trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, và việc đồng hành cùng chương trình "Xuân Yêu Thương" là cách để DECOFI chung tay sẻ chia với cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm cận Tết.

Tại TP. Bảo Lộc, ông Nguyễn Văn Sen, Phó Chủ tịch UBND Phường 2 bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến ERAS LAND và các đơn vị đồng hành đã quan tâm, chia sẻ và tổ chức hoạt động ý nghĩa cho người dân địa phương.

Thông qua chương trình "Xuân Yêu Thương", ERAS LAND không chỉ mang đến những phần quà vật chất, mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và động viên tinh thần đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khẳng định định hướng phát triển bền vững gắn liền với cộng đồng địa phương.