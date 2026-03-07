Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

7 tháng 3, 2026 | 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Từ ngày 4 đến 7-3, Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đã diễn ra thành công.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố - Ảnh 1.

Vòng Tập huấn được triển khai trong hai ngày 4 và 5-3 tại Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (STHC) và Vòng chung kết chính thức diễn ra ngày 7-3 tại Khách sạn Đệ Nhất và thi trực tiếp tại Trường Saigontourist.

Hội thi năm nay quy tụ 339 học sinh, tương ứng 113 đội thi đến từ các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc TPHCM (bao gồm các trường thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Không khí tranh tài sôi nổi, chuyên nghiệp và sáng tạo đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ cho một sân chơi kỹ thuật tiêu biểu, góp phần định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh yêu thích lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ.

Vòng Chung kết diễn ra trong không khí hào hứng và quyết tâm cao độ. Các đội thi đã vận dụng linh hoạt kỹ năng chuyên môn, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố - Ảnh 2.

Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 53 giải khuyến khích và 20 giải Tiềm năng – ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và đam mê của các thí sinh.

Đồng hành cùng Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII, Trường Saigontourist đã tài trợ các suất học bổng có giá trị cao dành cho thí sinh tham dự và thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi như một phần quà động viên, ghi nhận tinh thần học hỏi nghiêm túc và niềm đam mê theo đuổi nghề nghiệp của các em.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố - Ảnh 3.

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa nhà trường – doanh nghiệp – học sinh, góp phần ươm mầm tài năng cho ngành ẩm thực Việt Nam, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và yêu nghề trong thế hệ trẻ. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là bước đệm quan trọng giúp học sinh định hình rõ ràng hơn con đường phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn.


