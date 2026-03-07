Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố

Từ ngày 4 đến 7-3, Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đã diễn ra thành công.

Vòng Tập huấn được triển khai trong hai ngày 4 và 5-3 tại Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (STHC) và Vòng chung kết chính thức diễn ra ngày 7-3 tại Khách sạn Đệ Nhất và thi trực tiếp tại Trường Saigontourist.

Hội thi năm nay quy tụ 339 học sinh, tương ứng 113 đội thi đến từ các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc TPHCM (bao gồm các trường thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Không khí tranh tài sôi nổi, chuyên nghiệp và sáng tạo đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ cho một sân chơi kỹ thuật tiêu biểu, góp phần định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh yêu thích lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ.

Vòng Chung kết diễn ra trong không khí hào hứng và quyết tâm cao độ. Các đội thi đã vận dụng linh hoạt kỹ năng chuyên môn, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 53 giải khuyến khích và 20 giải Tiềm năng – ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và đam mê của các thí sinh.

Đồng hành cùng Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII, Trường Saigontourist đã tài trợ các suất học bổng có giá trị cao dành cho thí sinh tham dự và thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi như một phần quà động viên, ghi nhận tinh thần học hỏi nghiêm túc và niềm đam mê theo đuổi nghề nghiệp của các em.

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa nhà trường – doanh nghiệp – học sinh, góp phần ươm mầm tài năng cho ngành ẩm thực Việt Nam, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và yêu nghề trong thế hệ trẻ. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là bước đệm quan trọng giúp học sinh định hình rõ ràng hơn con đường phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn.



