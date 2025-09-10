Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Ngày 9-9 tại Hà Nội, công ty TNHH Helen Solar đã họp báo công bố sản phẩm yến chưng và yến thô của doanh nghiệp là Bird's nest và Raw Bird's nest nhận chứng nhận Sản phẩm Halal quốc gia.

Chứng nhận do Trung tâm Chứng nhận Việt Nam - Cơ quan Chứng nhận Halal Việt Nam (HALCERT) thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đánh giá thẩm định và cấp chứng nhận. Yến Helen có số chứng nhận Halal 05.25.E (TCVN: 12944:2020 và MS 1500: 2019)

Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen) thành lập năm 2022 do bà Bùi Thị Hương làm chủ tịch HĐQT. Hiện nay công ty có tổ hợp HTX Yến Cam Ranh, Khánh Hòa, nhà máy chế biến các sản phẩm yến chưng và showroom trưng bày sản phẩm tại Hà Nội, hơn 50 đại lý trải dài khắp Bắc – Trung - Nam.

Hơn 100 loại sản phẩm từ yến được công ty giới thiệu trên thị trường như yến hũ chưng (12 vị, 8 vị, 6 vị, combo..), yến thô (yến huyết đảo tươi, yến cam đảo, yến hồng ngọc, yến trái tim..). Sản phẩm của công ty đủ điều kiện quốc tế xuất khẩu đến các quốc gia Hồi giáo và các quốc gia khác trên thế giới.

Năm 2025, Yến Helen Khánh Hòa nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, để vượt qua những tiêu chí đánh giá khắt khe của Ban tổ chức, đặc biệt là khảo sát mà người mua sắm Việt Nam bỏ phiếu. Yến Helen cũng nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Châu Á...

Năm 2024, Yến Helen đã đón đoàn chuyên gia người Hồi Giáo đến cơ sở sản xuất tại Cam Ranh kiểm tra, đánh giá, thẩm định để tiến đến cấp chứng nhận Halal. Ông Ramlan Bin Osman, Phụ trách Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) cùng các chuyên gia, cộng sự tại Việt Nam và quốc tế đã 2 năm liền với hàng chục chuyến đi thực địa đến với nhà máy sản xuất, HTX Yến Cam Ranh Khánh Hòa để trải nghiệm, thẩm định, đánh giá sản phẩm Yến Helen. Yến Helen cũng đã giới thiệu các sản phẩm của mình tại các quốc gia UAE, Dubai và được cộng đồng doanh nghiệp tại đây đón nhận, khảo sát đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm của mình.

Theo ông Ramlan Bin Osman, tiêu chuẩn Halal không chỉ dành cho cộng đồng Hồi giáo mà còn thu hút người tiêu dùng toàn cầu nhờ vào tính sạch và an toàn của các sản phẩm được chứng nhận Halal.

Bà Bùi Thị Hương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Helen Solar, khẳng định doanh nghiệp không đặt cao lợi nhuận mà muốn làm ra những sản phẩm tốt nhất để mọi người dân đều được thưởng thức yến.

"Chúng tôi dần dần trẻ hóa sản phẩm, đưa yến thành một món ăn, ẩm thực cao cấp cho sức khỏe mỗi người, sản phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện môi trường. Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Yến Helen đã và đang vận hành Vườn thưởng yến, showroom yến Helen tại Hà Nội để tiếp tục nối nhịp cầu nâng tầm sản vật yến sào thành sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó Yến Helen cũng mở rộng và nhân lên nhiều nhà yến tại TP Cam Ranh"- bà Bùi Thị Hương nói.



