Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Ngày 14-12, AstraZeneca hợp tác cùng Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

AstraZeneca hợp tác cùng Đại học Bách khoa Hà Nội ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE)

Lễ ra mắt diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Tiếp cận Y tế toàn diện thông qua Đổi mới Sáng tạo trong y tế" do Bộ Y tế, và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Lễ ra mắt có sự tham dự của các lãnh đạo bao gồm TS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam; ông Atul Tandon - Chủ tịch và Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam - và PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định cam kết chung trong việc giải quyết các thách thức y tế quan trọng thông qua công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo trong hợp tác.

Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam đang đối mặt với áp lực y tế gia tăng từ tốc độ già hóa dân số nhanh và biến đổi khí hậu.

Những yếu tố hội tụ này đang thúc đẩy sự gia tăng mạnh các bệnh không lây nhiễm (NCDs) bao gồm bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), hen suyễn và các loại ung thư, với nhiều bệnh lý hiện xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn trong lực lượng lao động.

Thống kê quốc gia cho thấy các bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó 41,5% xảy ra trước tuổi 70.

Gánh nặng này còn trầm trọng hơn do chẩn đoán ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng chi phí, cùng với sự chênh lệch đáng kể về khả năng tiếp cận sàng lọc, chẩn đoán và điều trị giữa các trung tâm đô thị và các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.

Là một phần của Mạng lưới A.Catalyst Network của AstraZeneca, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế được thành lập nhằm đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI và thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng các giải pháp y tế tiên tiến trên khắp Việt Nam và xa hơn nữa

Sáng kiến này minh chứng cho mô hình hợp tác công - tư trong thực tiễn, hỗ trợ trực tiếp tầm nhìn của Chính phủ về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong y tế như được nêu trong Nghị quyết 57 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cho biết: "Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế này đại diện cho một cột mốc chiến lược trong tầm nhìn của chúng tôi về việc khai thác AI và công nghệ số cho chăm sóc sức khỏe toàn diện trên khắp Việt Nam và khu vực.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế Việt Nam là thành viên của Mạng lưới A.Catalyst, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại những hiệu quả và lợi ích thiết thực".

Trọng tâm của sự hợp tác này là Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa AstraZeneca và Đại học Bách Khoa Hà Nội thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế là một thành viên trong Mạng lưới A.Catalyst Network, bao gồm hơn 20 trung tâm trên toàn thế giới.

Trung tâm tại Việt Nam sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua phòng nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo chuyên phát triển các giải pháp vào thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh và nghiên cứu y tế.

Nhiệm vụ toàn diện của trung tâm bao gồm: Trao đổi tri thức thông qua hợp tác quốc tế: Tạo điều kiện hợp tác và trao đổi chuyên môn với các nhà lãnh đạo y tế toàn cầu; Cố vấn và đào tạo: Phát triển năng lực cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, công ty start-up và các nhà đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ thương mại hóa các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo trong y tế: Tạo điều kiện tiếp cận thị trường thông qua các chương trình vốn đầu tư mạo hiểm và tăng tốc; Đổi mới số hóa: Triển khai các hệ thống AI và các giải pháp công nghệ tiên tiến được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia y tế số để nâng cao cải thiện chăm sóc người bệnh , giám sát từ xa và phân tích dữ liệu.