Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Quán Ăn Ngon lan tỏa thông điệp gìn giữ và phát triển giá trị Việt bằng sự giao thoa hài hoà của tinh hoa ẩm thực ba miền với workshop "Tết sum vầy".

Với những người có tuổi, mâm cỗ Tết không được chuẩn bị trong một buổi chiều vội vã. Đó là những ngày chờ nếp mới, những đêm bếp đỏ lửa, những công việc lặp lại theo mùa như một nhịp sống quen thuộc.

Trong dòng chảy hiện đại, khi Tết ngày càng rút ngắn, việc tái hiện mâm cỗ không còn chỉ để "đủ món", mà để giữ lại nhịp chậm - nơi con người có thời gian nhìn lại mình, nhìn lại những giá trị đã nuôi dưỡng đời sống qua nhiều thế hệ.

Workshop "Tết sum vầy" vừa được Quán Ăn Ngon và Nhà báo Vĩnh Quyên giới thiệu đến các thực khách, như một món quà ngày Tết mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt. Sự kiện không chỉ là nơi thực khách thưởng thức mâm cỗ tết, mà còn là dịp để gợi nhớ không gian văn hoá - nơi phong tục, tín ngưỡng và tinh thần sum họp cùng hiện hữu. Mỗi món ăn được đặt lên mâm đều mang theo một ý nghĩa, một lời gửi gắm cho năm mới - đủ đầy, an yên và gắn kết.

Trên mâm cỗ ấy, bánh chưng xanh vuông vức gói trọn từng hạt nếp dẻo thơm cùng với đậu xanh như gửi trao ước mong về sự đủ đầy, an yên và sum họp. Hay món canh măng, gà hấp hiện diện mộc mạc, giữ trọn tinh thần của mâm cơm ngày Tết miền Bắc.

Xen giữa là những lát cắt duyên dáng của miền Trung với món tré Đông Ba Huế - vị chua nhẹ, cay dịu, giòn thơm gợi nhắc tinh thần ẩm thực xứ cố đô. Hương vị phương Nam được gửi gắm qua món khổ qua hấp nhồi thịt thanh mát, như một lời chúc xuân nhẹ nhàng: mong những nhọc nhằn cũ khẽ trôi qua, để năm mới mở ra bình an và tròn đầy.

Khi hương vị đã tròn đầy, mứt ngũ phúc ba miền ngọt lành, đủ sắc vị kết hợp cùng trà cung đình Huế thanh tao, như một nốt lắng nhẹ nhàng để dư vị Tết lan tỏa chậm rãi. Những hương vị ấy hoà quyện tạo nên một mâm cỗ Tết trọn vẹn, nơi mỗi món ăn là một mảnh ký ức, mỗi dư vị là một câu chuyện. Và điều đọng lại không chỉ là vị ngon, mà là cảm giác Tết đang ở rất gần – ấm áp, thân quen và tròn đầy.

Đằng sau thành công của mâm cỗ "Tết sum vầy" là tâm huyết của những "sứ giả" văn hóa và ẩm thực Việt, những người đã dành cả trái tim để bảo tồn và lan tỏa giá trị dân tộc, đó là chị Phạm Hạnh - chủ đầu tư hệ thống Nhà hàng Quán Ăn Ngon.

Với chị, mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi sự kiện là cơ hội để đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với thực khách trong và ngoài nước. "Ẩm thực là một phần không thể tách rời của văn hóa. Đó không chỉ là câu chuyện ăn uống, mà còn là biểu tượng của bản sắc, lịch sử, tín ngưỡng và triết lý sống của một dân tộc.

"Tôi tin những câu chuyện văn hóa ẩm thực không chỉ giúp thực khách, đặc biệt là thực khách trẻ hiểu sâu hơn về cội nguồn mà còn làm món ăn trở nên ngon hơn, ý nghĩa hơn nhờ sự kết nối với văn hóa và cảm xúc" - doanh nhân Hạnh Phạm bày tỏ.

Mâm cỗ "Tết sum vầy" phục vụ các thực khách từ ngày 19-1 tại các cơ sở hệ thống nhà hàng của Quán Ăn Ngon.