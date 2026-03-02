Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

2 tháng 3, 2026 | 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

Các doanh nghiệp ngày nay vô cùng chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh qua những bộ đồng phục. Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn. Cùng theo dõi ngay thông tin bên dưới đây để hiểu rõ hơn.

Giới thiệu đôi nét về thương hiệu Vanda Uniform

Vanda Uniform ra đời và có mặt trên thị trường với mục đích sản xuất và cung cấp đồng phục công ty Đà Nẵng, đồng phục áo lớp, đồng phục quán cafe, shop, nhà hàng… Đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Vanda Uniform là đối tác đáng tin cậy của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại khu vực Đà Nẵng và miền Trung, Tây Nguyên.

Chất lượng trong từng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ phát triển Vanda Uniform. Công ty đã và đang thực hiện sứ mệnh tăng khả năng nhận diện thương hiệu cho hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước. Vanda Uniform chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu khi doanh nghiệp có nhu cầu may đồng phục cho công ty của mình.

Vanda Uniform có những sản phẩm chủ đạo nào?

Vanda Uniform ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường đồng phục Đà Nẵng với nhiều thiết kế sáng tạo, ấn tượng. Đơn vị luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu may đồng phục theo yêu cầu khách hàng. Hiện tại Vanda Uniform đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chủ chốt như:

- May áo đồng phục công ty, shop, quán cafe

- May đồng phục áo lớp

- Đồng phục áo nhóm

- Đồng phục bếp

- May đồng phục công sở

- May mũ đồng phục…

Vanda Uniform đảm bảo quy trình sản xuất khép kín và bài bản từ khâu tư vấn, thiết kế đến may, in ấn và thêu. Kết hợp với đó là đội ngũ nhân công lành nghề, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt với mức giá rẻ hơn các đơn vị khác trên thị trường.

Cốt lõi tạo nên thương hiệu Vanda Uniform?

Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo các doanh nghiệp lại ưu tiên lựa chọn Vanda Uniform khi có nhu cầu may áo đồng phục. Đơn vị luôn chú trọng đến việc nghiên cứu thị hiếu của thị trường nhằm mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng và bắt kịp xu hướng hiện nay.

Thiết kế đồng phục đa dạng và liên tục cập nhật mẫu mới

Vanda Uniform luôn cố gắng tìm tòi nhằm gợi ý cho khách hàng những thiết kế mới lạ, độc đáo mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp. Đồng thời những mẫu mã mới trên thị trường luôn có mặt nhanh chóng trong bộ sưu tập của Vanda để đa dạng hóa sự lựa chọn của khách hàng.

Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm

Vanda Uniform tự hào khi có sự dẫn dắt của Founder and CEO Trần Văn Đây với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề in ấn đồng phục. Cùng với đó là nhân sự hùng hậu luôn nỗ lực mang đến khách hàng sản phẩm chất lượng cao và trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo.

Ứng dụng công nghệ may & in tiên tiến

Bên cạnh đội ngũ nhân sự chuyên môn cao thì chắc chắn sự hỗ trợ của công nghệ tiến tiến và hiện đại là một phần không thể thiếu làm nên thành công của Vanda Uniform. Việc đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và tối ưu giá cả, thời gian giao hàng luôn là trăn trở của Vanda khi may đồng phục.

Vanda Uniform nhập khẩu trực tiếp các loại máy móc hiện đại và đồng bộ hỗ trợ tối đa cho quá trình sản xuất. Hệ thống GSD cùng hệ thống G-PRO được Vanda ứng dụng đảm bảo kiểm soát sản xuất, tăng hiệu quả trong lập kế hoạch sản xuất và cân đối dây chuyền.

Chính sách bán hàng tốt

Khách hàng đặt may đồng phục tại Vanda Uniform đảm bảo được làm hàng siêu tốc từ 3 - 5 ngày. Đồng thời còn được miễn phí giao hàng tận nơi kể cả đối với đơn hàng có số lượng tối thiểu. Khách hàng còn nhận được quà tặng đặc biệt chiết khấu 5% cho lần đặt sau hoặc khi giới thiệu cho bạn bè.

Vanda Uniform cam kết sản phẩm được đổi trả trong vòng 7 ngày, bảo hành lên đến 2 năm và hoàn tiền nếu sản phẩm không làm hài lòng khách hàng. Đến với Vanda Uniform đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình giúp khách hàng chọn được giải pháp may đồng phục phù hợp với doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH MTV VANDA UNIFORM

Địa chỉ: 147/7 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401911955

Hotline: 0896 456 605

Zalo: 0896 456 605 (Vanda Center)

Facebook: Đồng phục Vanda

Website: https://dongphucvanda.com

Email: dongphucvanda@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/100063668809204/

Pinterest: https://www.pinterest.com/dongphucvanda/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dongphucvanda/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjNVpUbkZgGJOI-KJ7HGyvw



Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Khoẻ - Đẹp 08:17

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

Tâm sự

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

TÁM

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Điểm đến 13:05

HaTinhtoplist.com ra đời nhằm cung cấp nguồn thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn phù hợp.

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

Điểm đến 15:10

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ và y tế tại các địa phương ngày càng tăng cao.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

CLIP

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.