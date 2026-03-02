Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Các doanh nghiệp ngày nay vô cùng chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh qua những bộ đồng phục. Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn. Cùng theo dõi ngay thông tin bên dưới đây để hiểu rõ hơn.

Giới thiệu đôi nét về thương hiệu Vanda Uniform

Vanda Uniform ra đời và có mặt trên thị trường với mục đích sản xuất và cung cấp đồng phục công ty Đà Nẵng, đồng phục áo lớp, đồng phục quán cafe, shop, nhà hàng… Đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Vanda Uniform là đối tác đáng tin cậy của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại khu vực Đà Nẵng và miền Trung, Tây Nguyên.

Chất lượng trong từng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ phát triển Vanda Uniform. Công ty đã và đang thực hiện sứ mệnh tăng khả năng nhận diện thương hiệu cho hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước. Vanda Uniform chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu khi doanh nghiệp có nhu cầu may đồng phục cho công ty của mình.

Vanda Uniform có những sản phẩm chủ đạo nào?

Vanda Uniform ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường đồng phục Đà Nẵng với nhiều thiết kế sáng tạo, ấn tượng. Đơn vị luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu may đồng phục theo yêu cầu khách hàng. Hiện tại Vanda Uniform đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chủ chốt như:

- May áo đồng phục công ty, shop, quán cafe

- May đồng phục áo lớp

- Đồng phục áo nhóm

- Đồng phục bếp

- May đồng phục công sở

- May mũ đồng phục…

Vanda Uniform đảm bảo quy trình sản xuất khép kín và bài bản từ khâu tư vấn, thiết kế đến may, in ấn và thêu. Kết hợp với đó là đội ngũ nhân công lành nghề, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt với mức giá rẻ hơn các đơn vị khác trên thị trường.

Cốt lõi tạo nên thương hiệu Vanda Uniform?

Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo các doanh nghiệp lại ưu tiên lựa chọn Vanda Uniform khi có nhu cầu may áo đồng phục. Đơn vị luôn chú trọng đến việc nghiên cứu thị hiếu của thị trường nhằm mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng và bắt kịp xu hướng hiện nay.

Thiết kế đồng phục đa dạng và liên tục cập nhật mẫu mới

Vanda Uniform luôn cố gắng tìm tòi nhằm gợi ý cho khách hàng những thiết kế mới lạ, độc đáo mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp. Đồng thời những mẫu mã mới trên thị trường luôn có mặt nhanh chóng trong bộ sưu tập của Vanda để đa dạng hóa sự lựa chọn của khách hàng.

Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm

Vanda Uniform tự hào khi có sự dẫn dắt của Founder and CEO Trần Văn Đây với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề in ấn đồng phục. Cùng với đó là nhân sự hùng hậu luôn nỗ lực mang đến khách hàng sản phẩm chất lượng cao và trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo.

Ứng dụng công nghệ may & in tiên tiến

Bên cạnh đội ngũ nhân sự chuyên môn cao thì chắc chắn sự hỗ trợ của công nghệ tiến tiến và hiện đại là một phần không thể thiếu làm nên thành công của Vanda Uniform. Việc đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và tối ưu giá cả, thời gian giao hàng luôn là trăn trở của Vanda khi may đồng phục.

Vanda Uniform nhập khẩu trực tiếp các loại máy móc hiện đại và đồng bộ hỗ trợ tối đa cho quá trình sản xuất. Hệ thống GSD cùng hệ thống G-PRO được Vanda ứng dụng đảm bảo kiểm soát sản xuất, tăng hiệu quả trong lập kế hoạch sản xuất và cân đối dây chuyền.

Chính sách bán hàng tốt

Khách hàng đặt may đồng phục tại Vanda Uniform đảm bảo được làm hàng siêu tốc từ 3 - 5 ngày. Đồng thời còn được miễn phí giao hàng tận nơi kể cả đối với đơn hàng có số lượng tối thiểu. Khách hàng còn nhận được quà tặng đặc biệt chiết khấu 5% cho lần đặt sau hoặc khi giới thiệu cho bạn bè.

Vanda Uniform cam kết sản phẩm được đổi trả trong vòng 7 ngày, bảo hành lên đến 2 năm và hoàn tiền nếu sản phẩm không làm hài lòng khách hàng. Đến với Vanda Uniform đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình giúp khách hàng chọn được giải pháp may đồng phục phù hợp với doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH MTV VANDA UNIFORM Địa chỉ: 147/7 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng Mã số thuế: 0401911955 Hotline: 0896 456 605 Zalo: 0896 456 605 (Vanda Center) Facebook: Đồng phục Vanda Website: https://dongphucvanda.com Email: dongphucvanda@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/100063668809204/ Pinterest: https://www.pinterest.com/dongphucvanda/ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dongphucvanda/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjNVpUbkZgGJOI-KJ7HGyvw





