"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Hơn cả một gameshow ẩm thực, "Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng sinh động và là nơi khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước. Đồng thời, chương trình cũng giúp kết nối gia đình - cha mẹ và con cái có thêm chủ đề để trò chuyện, cùng nấu ăn sau mỗi tập phát sóng.

Đây là chương trình giáo dục giải trí mang đậm tinh thần nhân văn và giá trị thẩm mỹ, hướng đến sự phát triển toàn diện cho các em nhỏ. Trước đây, căn bếp thường được xem là không gian của người lớn. Nhưng với Đầu Bếp Nhí, đó là nơi để các em rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách tổ chức, phát triển tư duy thẩm mỹ, và quan trọng nhất là hiểu được giá trị của sự sẻ chia.

Tham gia chương trình, các bé có cơ hội được tiếp xúc với bếp núc một cách chủ động, được khơi dậy đam mê và tự tin thể hiện bản thân. Khi đã lựa chọn bước vào một cuộc thi như Đầu Bếp Nhí, các em cũng đồng thời mang theo sự chuẩn bị kỹ càng và tâm thế sẵn sàng khám phá, chinh phục thử thách.

Chương trình có sự tham gia của MC Vũ Mạnh Cường và nhiều chuyên gia, đầu bếp giàu kinh nghiệm như nghệ nhân dân gian Bùi Thị Sương, chuyên gia ẩm thực Nguyễn Hồ Tiếu Anh, và Chef Đỗ Quang Long. Ban nhạc 3789 cũng tham gia chương trình, hỗ trợ các thí sinh nhí và mang đến ca khúc "Một vòng thành phố".

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là chương trình thực tế do báo Tuổi Trẻ sản xuất, dự kiến phát hành thường niên từ năm 2025. Mùa đầu tiên dự kiến lên sóng vào 21 giờ 30 tối thứ ba hằng tuần trên kênh HTV9, bắt đầu từ tháng 9-2025, đồng thời phát lại trên nền tảng số của báo Tuổi Trẻ và kênh chính thức của chương trình.