Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh





Sáng kiến này không chỉ thúc đẩy văn hóa rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Gremsy đối với sự phát triển bền vững, chuyển mỗi bước chạy của nhân viên thành những đóng góp thiết thực cho môi trường.

Gremsy Power Run 2025 đặt mục tiêu chuyển hóa 30.000 km chạy bộ của cộng đồng Gremsy thành 1.000 cây xanh trong dự án "Chung sức trồng rừng". Đây không chỉ là một con số, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, chứng minh rằng sự kết nối giữa các lĩnh vực khác nhau có thể tạo ra những tác động tích cực to lớn cho cộng đồng và môi trường.

Ông Trần Quốc Vinh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gremsy, chia sẻ: "Gremsy luôn tin rằng phát triển bền vững phải hài hòa giữa con người, công nghệ và thiên nhiên. Gremsy Power Run 2025 là bước khởi đầu để chúng tôi biến tầm nhìn này thành hành động thực tế. Bằng việc hợp tác với những tổ chức chuyên trách như Gaia, chúng tôi mong muốn tạo ra những tác động lớn hơn và lâu dài hơn cho cộng đồng. Mỗi kilomet chạy của nhân viên không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn gieo một mầm xanh, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững".

Khác với các sự kiện thể thao thông thường, Gremsy Power Run 2025 được thiết kế để mỗi cá nhân đều có thể đóng góp. Mọi kilomet chạy đều được quy đổi thành giá trị tài trợ cây xanh, biến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thành hành động cụ thể, được vun bồi từ nỗ lực của từng thành viên.

Cứ mỗi 30km chạy, một cây xanh sẽ được Gremsy tài trợ và Gaia trực tiếp triển khai trồng, chăm sóc và giám sát tại các khu rừng đặc dụng đầu nguồn, đảm bảo giá trị sinh thái bền vững. Sự kiện này cũng là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Gremsy, khẳng định tầm nhìn dài hạn của công ty trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến cộng đồng.