Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

29 tháng 12, 2025 | 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Chuỗi chương trình bao gồm sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán "Trứ Danh" Hải Phòng, và ra mắt Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm khám phá Hải Phòng hiện đại, trực quan và giàu bản sắc hơn.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam - Ảnh 1.

Chuỗi sự kiện lần này là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Grab Việt Nam ký kết vào tháng 7-2025, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Với thế mạnh công nghệ và mạng lưới dịch vụ của Grab, mang đến cho du khách và người dân những trải nghiệm trực quan, thuận tiện và dễ tiếp cận; đồng thời hỗ trợ các quán ăn - nhà hàng địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Chuỗi hoạt động năm nay đóng vai trò quan trọng, mở ra cơ hội cho những hợp tác sâu rộng hơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Hải Phòng trong thời gian tới".

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam - Ảnh 2.

Sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán "Trứ Danh" Hải Phòng lần đầu tiên được Grab Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng nhằm tôn vinh những nhà hàng, quán ăn tiêu biểu có đóng góp trong việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực thành phố, đặc biệt là thương hiệu Food Tour Hải Phòng. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế, khảo sát và phản hồi từ người dùng GrabFood, có tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Tại sự kiện, Grab lần đầu công bố danh mục Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab, một hình thức số hóa hoạt động Food Tour vốn quen thuộc với du khách khi đến Hải Phòng. Việc tích hợp Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm các quán ngon địa phương liền mạch và trực quan hơn. Người dùng có thể khám phá danh sách gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng, xem thông tin chi tiết, hình ảnh, và đặt GrabFood để được thưởng thức món ăn một cách tiện lợi.

Người dùng cũng có thể đặt xe GrabBike hoặc GrabCar để đến quán thưởng thức trực tiếp, và di chuyển thuận tiện giữa các điểm ẩm thực trong hành trình khám phá thành phố.

Từ nay đến hết ngày 31-12-2025, người dùng còn có cơ hội tham gia Thử Thách Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab. Hoạt động này khuyến khích người tham gia khám phá các điểm ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Song Hà

