Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Chuỗi chương trình bao gồm sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán "Trứ Danh" Hải Phòng, và ra mắt Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm khám phá Hải Phòng hiện đại, trực quan và giàu bản sắc hơn.

Chuỗi sự kiện lần này là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Grab Việt Nam ký kết vào tháng 7-2025, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Với thế mạnh công nghệ và mạng lưới dịch vụ của Grab, mang đến cho du khách và người dân những trải nghiệm trực quan, thuận tiện và dễ tiếp cận; đồng thời hỗ trợ các quán ăn - nhà hàng địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Chuỗi hoạt động năm nay đóng vai trò quan trọng, mở ra cơ hội cho những hợp tác sâu rộng hơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Hải Phòng trong thời gian tới".

Sự kiện vinh danh Nhà hàng, Quán "Trứ Danh" Hải Phòng lần đầu tiên được Grab Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng nhằm tôn vinh những nhà hàng, quán ăn tiêu biểu có đóng góp trong việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực thành phố, đặc biệt là thương hiệu Food Tour Hải Phòng. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế, khảo sát và phản hồi từ người dùng GrabFood, có tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Tại sự kiện, Grab lần đầu công bố danh mục Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab, một hình thức số hóa hoạt động Food Tour vốn quen thuộc với du khách khi đến Hải Phòng. Việc tích hợp Food Tour 2.0 trên ứng dụng Grab giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm các quán ngon địa phương liền mạch và trực quan hơn. Người dùng có thể khám phá danh sách gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng, xem thông tin chi tiết, hình ảnh, và đặt GrabFood để được thưởng thức món ăn một cách tiện lợi.

Người dùng cũng có thể đặt xe GrabBike hoặc GrabCar để đến quán thưởng thức trực tiếp, và di chuyển thuận tiện giữa các điểm ẩm thực trong hành trình khám phá thành phố.

Từ nay đến hết ngày 31-12-2025, người dùng còn có cơ hội tham gia Thử Thách Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab. Hoạt động này khuyến khích người tham gia khám phá các điểm ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.