Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Theo Tạp chí Da liễu lâm sàng châu Á (6/2021), 38% người trưởng thành ở châu Á gặp tình trạng này, 70% là nữ do dùng son chứa chì, paraben hoặc tiếp xúc tia UV.

Ngoài ra, hút thuốc, thiếu nước, bệnh lý, lão hóa và di truyền cũng là nguyên nhân. Để bảo vệ môi, thay đổi lối sống, dưỡng ẩm, dinh dưỡng và có thể kết hợp thẩm mỹ hiện đại.

Bài viết này xin giới thiệu đến các bạn 3 địa chỉ trị thâm và trẻ hóa da môi uy tín tại TPHCM. Mời các bạn tham khảo.

Dr. Choice Clinic - chuyên khử thâm, trẻ hóa làm hồng môi tự nhiên

Dr. Choice Clinic được biết đến là phòng khám có hơn 10 năm kinh nghiệm trong điều trị thâm sắc tố và trẻ hóa da uy tín tại TPHCM.

Dr. Choice cung cấp 3 phương pháp trị thâm môi cho các trường hợp thâm bẩm sinh, môi khô nứt nẻ và thâm do sử dụng son lâu năm:

Trị thâm môi bằng Laser PICO/Laser CO2: Cải thiện sắc tố môi từ lớp trung bì, giúp môi hồng tự nhiên và ngăn thâm trở lại.

WOW LIPS – Trẻ hóa môi với Skin Booster: Bổ sung dưỡng chất sinh học vào lớp trung bì môi, giúp tái cấu trúc biểu mô, phục hồi sắc tố tự nhiên và cấp ẩm sâu.

Nguồn ảnh: Fanpage Dr. Choice Clinic

Filler Môi: Kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, tăng độ đàn hồi, duy trì độ đầy đặn môi.

Nguồn ảnh: Fanpage Dr. Choice Clinic

Ưu điểm khi trị trẻ hóa môi tại Dr. Choice Clinic?

100% bác sĩ chuyên khoa Da liễu, thẩm mỹ.

Cam kết sử dụng sản phẩm, máy móc đã được FDA và Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận.

Không "chèo kéo" tư vấn các dịch vụ không cần thiết.

Nhược điểm: Giờ cao điểm đông khách nên chờ đợi lâu, bạn nên đặt lịch hẹn trước để có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Địa chỉ: 95 Đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Hotline: 0916 791 792

Website: https://drchoice.vn/

Fb fanpage: https://www.facebook.com/dr.choicebeauty

Hasaki Clinic

Hasaki Clinic cũng là một trong những nơi cung cấp dịch vụ trị thâm, hồng môi. Nhờ sử dụng công nghệ làm môi, Hasaki Clinic đã giúp cho khách hàng xóa tan thâm sạm, làm hồng môi tự nhiên.

Ưu điểm khi điều trị thâm môi tại Hasaki Clinic?

Bác sĩ da liễu giỏi trực tiếp thăm khám, thực hiện.

Giá ưu đãi, cạnh tranh.

Nhân viên rất thân thiện, có kinh nghiệm.

Liên hệ:

Hotline: 1800 6324

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Nhắc đến những địa chỉ khử thâm môi tự nhiên ở TP HCM thì không thể bỏ qua Gangwhoo. Với phương châm hoạt động đặt khách hàng làm trung tâm Gangwhoo cam kết mang dịch vụ an toàn, chất lượng.

Tại Gangwhoo bạn sẽ được trải nghiệm qua công nghệ khử thâm, làm hồng môi bằng phun xăm giúp đôi môi trông đẹp hơn với màu sắc được ưng ý.

Ưu điểm khi khử thâm môi tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo?

Mực phun xăm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cam kết an toàn, đảm bảo được chất lượng, lên màu được đúng chuẩn.

Có chế độ bảo hành, thăm khám và hậu mãi chu đáo, tận tâm.

Liên hệ:

Địa chỉ: 576 - 578 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TPHCM.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang đến cho bạn sự lựa chọn phù hợp giúp đôi môi trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống và sự tự tin.