Giữa nhịp sống hối hả của trục đường Xuân Thủy – tâm điểm ẩm thực nô nức bậc nhất Thảo Điền, có một không gian dường như đứng ngoài sự ồn vã của phố thị.

Bước qua cánh cổng nhỏ, thực khách sẽ lạc vào Hidden Charm, một "viên ngọc ẩn" mang đậm phong cách kiến trúc Indochine (Đông Dương), nơi những giá trị di sản được nâng niu và tái hiện một cách nguyên bản nhất.

Khoảng lặng Indochine và triết lý "Ẩn giấu vẻ đẹp"

Trong tâm thức của những người sáng lập, Thảo Điền không chỉ là một khu phố thượng lưu, mà vốn dĩ là vùng đất "thơm thảo", vùng đất tốt ven sông. Hidden Charm ra đời với sứ mệnh ẩn giấu và bảo tồn những giá trị ẩm thực Việt "authentic" giữa dòng chảy công nghiệp. Tại đây, những "Đêm Di sản" được tổ chức hàng tuần không đơn thuần là bữa ăn, mà là một hành trình văn hóa, nơi mỗi món ăn đều mang theo một câu chuyện lịch sử.

Món Mọc Vân Ám cầu kỳ, tinh tế của người miền Bắc tại Hidden Charm

"Năm sớm bình an" – Chút tinh tế Hà thành xưa

Ngược dòng thời gian về với miền Bắc cách đây hơn nửa thế kỷ, người ta không chúc nhau bằng những từ ngữ hào nhoáng, mà thường trao nhau lời chúc: "Năm sớm bình an". Chữ "Sớm" là một từ cổ, gợi nhắc về sự khởi đầu thanh khiết và lời mong cầu sự bình yên – giá trị cốt lõi vượt trên mọi danh lợi.

Mâm cỗ miền Bắc tại Hidden Charm

Mâm cỗ miền Bắc tại Hidden Charm được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của làng cổ Bát Tràng, với món Mọc Vân Ám cầu kỳ hay bát Bún chả mang hương vị xuất sắc. Điểm khác biệt nằm ở sự kiên nhẫn: miếng chả được nướng chín chậm để giữ trọn vẹn nước thịt và độ thơm béo, thay vì cách nướng công nghiệp vội vàng thường thấy.

Canh khổ qua - món đặc sản Tết Việt

"Cung chúc Tân Xuân" và "Nguyên năm sung túc"

Nếu miền Bắc là sự tinh tế, thì mâm cỗ miền Trung – "Cung chúc Tân Xuân" – lại là bài ca về sự kiên cường và trọng lễ nghĩa. Dưới bàn tay của Bếp trưởng Top Chef 2023, những đặc sản như Cao lầu Hội An, Mì Quảng hay Bò kho mật mía không chỉ đậm đà hương vị mà còn thể hiện lòng tin vào cuộc sống của con người xứ Huế, xứ Nghệ dù trong điều kiện khắc nghiệt.

Mâm cổ đặc trưng của Hidden Charm

Xuôi về phương Nam, thực khách sẽ gặp gỡ sự mộc mạc qua mâm cỗ "Nguyên năm sung túc". Ở đó, nồi thịt kho tàu (ba chỉ kho trứng) và tô canh khổ qua mang theo ước nguyện giản đơn mà chân thành của người miền Tây: mong mọi khó khăn sẽ "khổ qua", mong sự an tâm, bình ổn từ những thứ gần gũi như con heo trong chuồng, con vịt dưới lạch.

Ăn theo văn hóa – Sợi dây kết nối người xa quê

Khách xa quê, khách nước ngoài yêu món Việt sẽ thích thú với các món tại Hidden Charm

Trong guồng quay hiện đại, mâm cỗ Tết đôi khi trở thành một gánh nặng, nhưng tại Hidden Charm, đó là nơi để tạ ơn đất trời, tổ tiên và tôn vinh sự khéo léo của những "người giữ lửa" trong gia đình. Những bữa cỗ này không chỉ dành cho thực khách tại chỗ, mà còn là điểm hẹn của những người con xa quê, những Việt kiều hồi hương hay những vị khách nước ngoài đang khao khát tìm hiểu định nghĩa thực sự về Tết Việt.

Khách được thưởng thức âm nhạc truyền thống của Việt Nam

Đại diện Hidden Charm đã chia sẻ họ không chỉ phục vụ món ăn, họ giải thích về văn hóa. Đó là nơi chúng ta ngồi lại, chậm rãi thưởng thức và tự hỏi: Tại sao cha ông chúng ta lại ăn những món như vậy?. Để rồi sau bữa tiệc, thứ còn đọng lại không chỉ là vị ngon trên đầu lưỡi, mà là sự thấu cảm về nguồn cội và bản sắc dân tộc.

Không gian ẩm thực đậm chất Việt tại Hidden Charm

Thưởng thức ẩm thực tại đây giống như việc ta đang lắng nghe một bản nhạc cổ điển giữa một nhà hát cổ kính: dù thế giới bên ngoài có xoay chuyển ra sao, những nốt nhạc của truyền thống vẫn luôn vang lên đầy kiêu hãnh và bình yên.

Thực khách có thể đến Hidden Charm tại 101 Xuân Thủy - Phường Thảo Điền (Quận 2 cũ), TPHCM để thưởng thức mâm cỗ Tết Việt