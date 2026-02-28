Ngày 28-2, tại TPHCM, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà” của nhóm tác giả Phạm Thị Thúy – Dương Ngọc Hân – Uyên Đào.

Ai cũng có gia đình, nhưng không phải ai cũng có một gia đình hạnh phúc. Ai cũng ước ao một tổ ấm trọn vẹn, ấm êm, nhưng không phải ai cũng biết cách hàn gắn những nứt gãy, chữa lành những tổn thương.

Hạnh phúc gia đình không phải điều tự nhiên mà có, càng không phải may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ vun bồi bằng yêu thương, kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm.

"Nơi yêu thương là nhà” giúp người đọc nhận diện và trân quý giá trị cốt lõi của hạnh phúc gia đình. Từ việc khẳng định gia đình là “kho báu của đời người”. Nhóm tác giả gửi gắm: Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Sách cũng mở rộng góc nhìn về đời sống hôn nhân và gia đình trong cuộc sống hiện đại. Cuốn sách bàn đến hành trang cần thiết trước hôn nhân, cách gìn giữ yêu thương khi khoảng cách cảm xúc dần hình thành, sự sẻ chia trong việc nhà, cũng như những thay đổi của hôn nhân - gia đình trước tác động của thời đại và công nghệ.

Không né tránh những nguyên nhân hủy hoại hạnh phúc, nhóm tác giả đi thẳng vào các xung đột đời thường, nguy cơ tắt lửa trong tổ ấm, câu chuyện ngoại tình, ly hôn và vai trò làm cha mẹ như một “nghề” đòi hỏi học hỏi và thực hành không ngừng.

Phần này giúp người đọc đối diện chính mình, và bình yên đưa ra lựa chọn hạnh phúc dựa trên giá trị của tình yêu thương.

Các tác giả sách “Nơi yêu thương là nhà” giao lưu cùng người đọc

“Có những điều trong đời, ta có thể làm lại. Nhưng gia đình, nếu lỡ đâu dập tắt hơi ấm, niềm tin và tiếng cười, không dễ gì để ta tìm lại yêu thương ban đầu ấy. Hơn tất thảy, gia đình là chiếc nôi thiêng liêng của mỗi người, là nơi hình thành nhân cách, cảm xúc và cách ta yêu thương suốt cả cuộc đời" - TS Phạm Thị Thúy, một trong ba tác giả, cho hay.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, chúng ta có thể thành công ngoài xã hội, nhưng nếu gia đình rạn nứt, mọi thành tựu cũng bỗng chốc sụp đổ. Bởi lẽ, gia đình là nền tảng quan trọng cho mọi khởi đầu, là trường học đầu tiên của mỗi người.

Giữ gìn gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó là lựa chọn yêu thương mà mỗi người phụ nữ, mỗi người đàn ông, mỗi người mẹ, mỗi người cha, mỗi thành viên đều có thể bắt đầu từ hôm nay.

