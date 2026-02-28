Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

Tiêu dùng thông minh 14:23

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Điểm đến 15:06

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Tiêu dùng thông minh 13:00

Không phải sửa sang nào cũng giúp nhà bán được giá. Nhiều “nâng cấp” tưởng tinh tế lại trở thành điểm trừ khiến người mua e ngại.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Khoẻ - Đẹp 08:17

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Chuyện của Sao 13:09

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Chuyện của Sao 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Chuyện của Sao 11:14

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Grab là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe và giao đồ ăn trong quý IV/2025

Tiêu dùng thông minh 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

28 tháng 2, 2026 | 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Ngày 28-2, tại TPHCM, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà” của nhóm tác giả Phạm Thị Thúy – Dương Ngọc Hân – Uyên Đào.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà” - Ảnh 1.

Ai cũng có gia đình, nhưng không phải ai cũng có một gia đình hạnh phúc. Ai cũng ước ao một tổ ấm trọn vẹn, ấm êm, nhưng không phải ai cũng biết cách hàn gắn những nứt gãy, chữa lành những tổn thương.

Hạnh phúc gia đình không phải điều tự nhiên mà có, càng không phải may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ vun bồi bằng yêu thương, kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà” - Ảnh 2.

"Nơi yêu thương là nhà” giúp người đọc nhận diện và trân quý giá trị cốt lõi của hạnh phúc gia đình. Từ việc khẳng định gia đình là “kho báu của đời người”. Nhóm tác giả gửi gắm: Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Sách cũng mở rộng góc nhìn về đời sống hôn nhân và gia đình trong cuộc sống hiện đại. Cuốn sách bàn đến hành trang cần thiết trước hôn nhân, cách gìn giữ yêu thương khi khoảng cách cảm xúc dần hình thành, sự sẻ chia trong việc nhà, cũng như những thay đổi của hôn nhân - gia đình trước tác động của thời đại và công nghệ.

Không né tránh những nguyên nhân hủy hoại hạnh phúc, nhóm tác giả đi thẳng vào các xung đột đời thường, nguy cơ tắt lửa trong tổ ấm, câu chuyện ngoại tình, ly hôn và vai trò làm cha mẹ như một “nghề” đòi hỏi học hỏi và thực hành không ngừng. 

Phần này giúp người đọc đối diện chính mình, và bình yên đưa ra lựa chọn hạnh phúc dựa trên giá trị của tình yêu thương.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà” - Ảnh 3.

Các tác giả sách “Nơi yêu thương là nhà” giao lưu cùng người đọc

“Có những điều trong đời, ta có thể làm lại. Nhưng gia đình, nếu lỡ đâu dập tắt hơi ấm, niềm tin và tiếng cười, không dễ gì để ta tìm lại yêu thương ban đầu ấy. Hơn tất thảy, gia đình là chiếc nôi thiêng liêng của mỗi người, là nơi hình thành nhân cách, cảm xúc và cách ta yêu thương suốt cả cuộc đời" - TS Phạm Thị Thúy, một trong ba tác giả, cho hay.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, chúng ta có thể thành công ngoài xã hội, nhưng nếu gia đình rạn nứt, mọi thành tựu cũng bỗng chốc sụp đổ. Bởi lẽ, gia đình là nền tảng quan trọng cho mọi khởi đầu, là trường học đầu tiên của mỗi người.

Giữ gìn gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó là lựa chọn yêu thương mà mỗi người phụ nữ, mỗi người đàn ông, mỗi người mẹ, mỗi người cha, mỗi thành viên đều có thể bắt đầu từ hôm nay.

Tin-ảnh: Hồng Đào

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Phụ nữ

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

TÁM

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

Tiêu dùng thông minh 14:23

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Điểm đến 15:06

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

CLIP

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.