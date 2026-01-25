Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

25 tháng 1, 2026 | 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Trong không khí trang trọng của chương trình Vinh danh Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. 

Chương trình do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức, nhằm ghi nhận và lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng doanh nhân.

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” - Ảnh 1.

Tại buổi lễ, giải thưởng được Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới trực tiếp trao tặng cho doanh nhân Lê Nguyên Tùng – Như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ gắn kết giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm qua, đặc biệt thông qua các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA) và YBA Chợ Lớn.

Trái tim nhân ái trong hành trình đồng hành cùng YBA

Với nền tảng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông – sự kiện tại công ty Mon Production, đồng thời giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA), Phó Chủ nhiệm - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội YBA Chợ Lớn, anh Lê Nguyên Tùng luôn tích cực tham gia, đồng hành và đóng góp cho các hoạt động cộng đồng do YBA và YBA Chợ Lớn triển khai.

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” - Ảnh 2.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng YBA và YBA Chợ Lớn, anh không chỉ tham gia với vai trò tổ chức, kết nối mà còn trực tiếp đóng góp vào việc triển khai và lan tỏa các chương trình an sinh xã hội mang tính bền vững. Với anh, mỗi hoạt động cộng đồng do Hội khởi xướng là cơ hội để doanh nhân trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực và lâu dài.Dấu ấn hoạt động cộng đồng nổi bật gắn liền YBA – YBA Chợ Lớn năm 2025

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” - Ảnh 3.

Trong năm 2025, doanh nhân Lê Nguyên Tùng cùng Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA) và YBA Chợ Lớn đã tham gia và triển khai nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, tạo dấu ấn rõ nét, tiêu biểu như: Kết nối và xây dựng "Nhịp cầu doanh nhân" thông qua các hoạt động của YBA và YBA Chợ Lớn, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nhân trẻ. Đồng hành các chương trình an sinh xã hội, trong đó có hoạt động trao tặng nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định đời sống và tiếp thêm động lực vươn lên Triển khai chương trình "Tiếp bước tới trường", trao học bổng khuyến học, hỗ trợ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập. Đồng hành cùng Trung tâm Giới thiệu việc làm, kết nối cơ hội học nghề và việc làm cho người lao động, thanh niên, hướng đến các giải pháp an sinh bền vững. Góp sức tổ chức Lễ cưới tập thể, lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Tham gia hành trình hướng về miền Trung cùng YBA và YBA Chợ Lớn, chung tay hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ nhu yếu phẩm và sẻ chia khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Lan tỏa giá trị nhân văn từ vai trò truyền thông

Trên vai trò Trưởng Ban Truyền thông, anh Lê Nguyên Tùng đã phát huy thế mạnh chuyên môn để đồng hành cùng YBA và YBA Chợ Lớn trong việc lan tỏa các thông điệp tích cực, nhân văn đến cộng đồng. Thông qua các hoạt động truyền thông, những câu chuyện đẹp, những hành trình sẻ chia của Hội được truyền tải một cách gần gũi, chân thật, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nhân trẻ không chỉ bản lĩnh trong kinh doanh mà còn trách nhiệm với xã hội.

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” - Ảnh 4.

Giải thưởng của sự ghi nhận và lan tỏa

Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân doanh nhân Lê Nguyên Tùng, mà còn là sự trân trọng đối với những giá trị nhân văn mà Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA) và YBA Chợ Lớn đang bền bỉ xây dựng và lan tỏa.

Từ hành trình đồng hành cùng tổ chức Hội, anh Lê Nguyên Tùng tiếp tục góp phần khẳng định vai trò của doanh nhân trẻ: phát triển kinh tế song hành với trách nhiệm xã hội, để mỗi bước tiến của doanh nghiệp cũng là sự đóng góp cho cộng đồng.

P.Nguyễn

