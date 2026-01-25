Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Trong không khí trang trọng của chương trình Vinh danh Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Chương trình do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức, nhằm ghi nhận và lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng doanh nhân.

Chương trình do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức, nhằm ghi nhận và lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng doanh nhân.

Tại buổi lễ, giải thưởng được Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới trực tiếp trao tặng cho doanh nhân Lê Nguyên Tùng – Như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ gắn kết giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm qua, đặc biệt thông qua các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA) và YBA Chợ Lớn.

Trái tim nhân ái trong hành trình đồng hành cùng YBA

Với nền tảng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông – sự kiện tại công ty Mon Production, đồng thời giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA), Phó Chủ nhiệm - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội YBA Chợ Lớn, anh Lê Nguyên Tùng luôn tích cực tham gia, đồng hành và đóng góp cho các hoạt động cộng đồng do YBA và YBA Chợ Lớn triển khai.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng YBA và YBA Chợ Lớn, anh không chỉ tham gia với vai trò tổ chức, kết nối mà còn trực tiếp đóng góp vào việc triển khai và lan tỏa các chương trình an sinh xã hội mang tính bền vững. Với anh, mỗi hoạt động cộng đồng do Hội khởi xướng là cơ hội để doanh nhân trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực và lâu dài.Dấu ấn hoạt động cộng đồng nổi bật gắn liền YBA – YBA Chợ Lớn năm 2025

Trong năm 2025, doanh nhân Lê Nguyên Tùng cùng Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA) và YBA Chợ Lớn đã tham gia và triển khai nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, tạo dấu ấn rõ nét, tiêu biểu như: Kết nối và xây dựng "Nhịp cầu doanh nhân" thông qua các hoạt động của YBA và YBA Chợ Lớn, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nhân trẻ. Đồng hành các chương trình an sinh xã hội, trong đó có hoạt động trao tặng nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định đời sống và tiếp thêm động lực vươn lên Triển khai chương trình "Tiếp bước tới trường", trao học bổng khuyến học, hỗ trợ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập. Đồng hành cùng Trung tâm Giới thiệu việc làm, kết nối cơ hội học nghề và việc làm cho người lao động, thanh niên, hướng đến các giải pháp an sinh bền vững. Góp sức tổ chức Lễ cưới tập thể, lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Tham gia hành trình hướng về miền Trung cùng YBA và YBA Chợ Lớn, chung tay hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ nhu yếu phẩm và sẻ chia khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Lan tỏa giá trị nhân văn từ vai trò truyền thông

Trên vai trò Trưởng Ban Truyền thông, anh Lê Nguyên Tùng đã phát huy thế mạnh chuyên môn để đồng hành cùng YBA và YBA Chợ Lớn trong việc lan tỏa các thông điệp tích cực, nhân văn đến cộng đồng. Thông qua các hoạt động truyền thông, những câu chuyện đẹp, những hành trình sẻ chia của Hội được truyền tải một cách gần gũi, chân thật, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nhân trẻ không chỉ bản lĩnh trong kinh doanh mà còn trách nhiệm với xã hội.

Giải thưởng của sự ghi nhận và lan tỏa

Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân doanh nhân Lê Nguyên Tùng, mà còn là sự trân trọng đối với những giá trị nhân văn mà Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA) và YBA Chợ Lớn đang bền bỉ xây dựng và lan tỏa.

Từ hành trình đồng hành cùng tổ chức Hội, anh Lê Nguyên Tùng tiếp tục góp phần khẳng định vai trò của doanh nhân trẻ: phát triển kinh tế song hành với trách nhiệm xã hội, để mỗi bước tiến của doanh nghiệp cũng là sự đóng góp cho cộng đồng.