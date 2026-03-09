Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

Điểm đến 13:30

VinhLongToplist trở thành bản đồ trải nghiệm đáng tin cậy, giúp việc lựa chọn và khám phá vẻ đẹp Vĩnh Long trở nên dễ dàng, chủ động hơn.

Điểm đến 11:54

HungYenToplist trở thành nền tảng nội dung đa chiều, một nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp khám phá rõ nét bản sắc của Hưng Yên.

Điểm đến 11:53

NgheAnToplist ra đời như “cẩm nang số” giúp người dân và du khách lựa chọn địa chỉ uy tín, được đánh giá khách quan và cập nhật thường xuyên.

Chuyện của Sao 22:25

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

Điểm đến 14:15

Tại Đồng Tháp, DongThapToplist khẳng định vai trò là kênh thông tin đa lĩnh vực. Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan và sát với thực tế.

Điểm đến 14:12

BenTreToplist tra cứu nhanh, tổng hợp và chọn lọc những địa chỉ chất lượng tại xứ Dừa, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

Tiêu dùng thông minh 21:17

Ngày 5-3, Grab Việt Nam mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

Điểm đến 21:16

An Giang Toplist ra đời giúp du khách và người dân địa phương tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về du lịch, ẩm thực và dịch vụ ở An Giang.

Khoẻ - Đẹp 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Tiêu dùng thông minh 14:12

Mastercard cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Khoẻ - Đẹp 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Chuyện của Sao 11:08

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Điểm đến 11:05

Thanhpho.danang.vn ra đời cung cấp hệ sinh thái thông tin chọn lọc, minh bạch, hỗ trợ người dùng tra cứu và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Điểm đến 21:54

HCM Toplist trở thành kênh thông tin đáng tin cậy, giúp người dân TP HCM, du khách cập nhật xu hướng ẩm thực, dịch vụ... khám phá thành phố dễ dàng, hiệu quả.

Điểm đến 14:57

Top10DaNang ra đời như một kênh tổng hợp uy tín, giúp tra cứu những địa điểm nổi bật để hành trình khám phá thành phố biển trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Tiêu dùng thông minh 14:56

Ngày 3-3, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký hợp tác triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Điểm đến 20:05

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

Tiêu dùng thông minh 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Tiêu dùng thông minh 14:59

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

9 tháng 3, 2026 | 13:30

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh; Bí quyết tẩy keo 502 trên da và đồ vật; Không chỉ làm gia vị, muối còn có 9 công dụng tuyệt vời khác...

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh

Tủ lạnh là vật dụng cần thiết và quan trọng không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, tủ lạnh chứa nhiều đồ ăn, từ thực phẩm tươi sống đến thức ăn đã chế biến khiến tủ lạnh dễ dàng có mùi hôi. Làm cách nào để khử mùi hôi trong tủ lạnh, dưới đây là những mẹo hay bạn không nên bỏ qua:

Vỏ bưởi

Để đánh bay mùi hôi trong tử lạnh bạn chỉ cần đặt trực tiếp vỏ bưởi vào góc tủ lạnh, sau 2-3 ngày sẽ cảm nhận rõ mùi hôi đã được loại bỏ.

Bản chất vỏ bưởi có mùi thơm, có thể lấn át mùi hôi trong tủ lạnh. Hơn nữa trên bề mặt vỏ bưởi cũng có nhiều lỗ nhỏ có tác dụng như than hoạt tính, giúp lọc và hấp thụ các phân tử lạ trong không khí vốn là nguyên nhân tạo mùi. Nên thay vỏ bưởi thường xuyên, không được để thối trong tủ lạnh.

Bã cà phê

Bã cà phê sau khi pha xong có thể đặt vào tủ lạnh để khử mùi hôi. Để phát huy tác dụng bạn nên thay mới bã cà phê sau khoảng 2 - 3 tuần sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng hạt cà phê xay nhỏ để vào tủ lạnh qua đêm, khi đó, hạt cà phê sẽ hấp thụ những mùi hôi trong tủ lạnh của bạn.

Trái cây họ cam, quýt

Vỏ các loại trái cây như cam, quýt, bưởi có tinh dầu tự nhiên với hương thơm dễ chịu sẽ giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh của bạn. Sau khi ăn cam, quýt hay bưởi, bạn nên giữ lại phần vỏ để đặt vào tủ lạnh, để trong vài ngày bạn sẽ thấy tác dụng của chúng.

Mẹo hay nhà bếp đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh chỉ trong 2 phút - Ảnh 1.

Trong vỏ cam, bưởi có chứa tinh dầu tự nhiên sẽ giúp khử mùi hôi trong tủ lạnh. Ảnh minh họa.

Dùng chanh

Tương tự như vỏ bưởi, trong chanh tươi có tinh dầu tự nhiên sẽ giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu. Cắt quả chanh thành từng lát mỏng để vào các góc tủ lạnh. Sau ba ngày, thay những lát chanh cũ bằng những lát mới để tiếp tục khử mùi hôi hiệu quả.

Ngoài ra bạn có thể dùng một miếng bông gòn thấm với nước cốt chanh lau sạch bên trong tủ lạnh. Chanh có chất axit sẽ có tác dụng làm sạch và khử mùi hiệu quả.

Giấm trắng

Giấm trắng chứa axit axetic là dung môi hữu cơ có khả năng hòa tan các chất có mùi, nhờ đó có tác dụng khử mùi hôi.

Phương pháp khử mùi bằng giấm trắng như sau: Chuẩn bị một miếng cọ rửa, đổ một ít giấm trắng lên. Miếng cọ rửa có khả năng hút nước mạnh nên thấm hút giấm khá tốt. Cho miếng cọ rửa tẩm giấm vào tủ lạnh một, hai ngày, mùi hôi sẽ dần hết.

Ngoài ra có thể lau dọn tủ lạnh bằng giấm trắng để khử mùi hôi. Sau khi rút nguồn điện, lấy một ít giấm nguyên chất cho vào bình xịt và xịt vào bên trong mọi ngóc ngách của tủ lạnh từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Sau đó sử dụng một miếng vải khô lau sạch một lần nữa. Lúc này, axit của giấm đã thấm vào trong tủ lạnh, loại bỏ đi những vi khuẩn gây hại và khử mùi hôi.

Tiết lộ bí quyết các cách tẩy keo 502 trên da & đồ vật nhanh chóng, cực kỳ hiệu quả

Keo 502 là sản phẩm có rất nhiều hữu ích trong đời sống, nhưng đôi khi cũng mang lại những phiền toái nếu sơ ý bị dính lên tay hay những vật dụng của mình.

1. Cách tẩy keo 502 dính trên tay

Cách 1: Cách tẩy bằng nước xà phòng ấm trong 10 phút

Khi bị keo 502 đổ lên tay, bạn đừng vội lấy khăn lau đi những vết keo đó sẽ càng khiến bạn gặp rắc rối nhiều hơn.

  • Hãy lấy một chậu nước ấm, hoà tan cùng với xà phòng. Ngâm những nơi dính keo vào nước xà phòng đang ấm khoảng 10 phút.
  • Bạn sẽ nhìn thấy keo 502 từ từ mềm hơn, có thể dùng tay và gỡ keo một cách dễ dàng.
  • Nếu bạn đang lo lắng sẽ bị hại da tay khi ngâm trong nước xà phòng quá lâu, bạn có thể ngâm tay trong nước ấm 15 phút rồi rửa lại với xà phòng cũng rất hiệu quả.

Cách tẩy keo 502 bằng nước xà phòng ấm

Cách 2: Cách tẩy bằng nước tẩy sơn móng tay

Nếu là người sử dụng keo 502 thường xuyên, trong nhà bạn nên có sẵn một chai nước tẩy sơn móng tay, bởi đây chính là một vật cứu cánh giúp bạn tẩy keo 502 cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng tức thì.

  • Khi bị keo 502 dính lên tay, hãy từ từ nhỏ nước tẩy sơn móng tay lên vết keo.
  • Dùng ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt. Lớp keo trên tay sẽ nhanh chóng bong ra ngay.
Cách 3: Cách tẩy bằng dầu gió hoặc dầu máy

Dầu gió ngoài hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của cơ thể, chúng còn có thể giúp bạn gỡ keo 502 rất dễ dàng.

  • Từ từ cho từng giọt dầu gió hoặc dầu máy lên vết keo, xoa đều dầu gió để phủ khắp vết keo.
  • Lớp keo sẽ nhanh chóng mềm lại và bong ra ngay tức thì.
2. Cách tẩy keo 502 dính trên quần áo

Trong quá trình sử dụng và làm việc, quần áo cũng là một vật dụng dễ dàng bị dính keo 502 nếu chúng ta chưa cẩn thận. Hãy bỏ túi ngay những cách tẩy keo 502 dưới đây để “cứu cánh” cho những bộ đồ yêu thích của bạn nhé!

Cách 1: Cách tẩy bằng nước và nước tẩy sơn móng tay

  • Khi quần áo bị dính keo 502, bạn hãy ngâm vào trong một thau nước, đợi khoảng 10 phút đến khi vết keo mềm hơn.
  • Thoa một chút nước tẩy sơn móng tay lên vết keo và xoa nhẹ nhàng.
  • Sử dụng bàn chải có lông mềm, chà chậm rãi và nhẹ nhàng lên vết keo để tránh làm hư sợi vải quần áo.
  • Nước tẩy sơn móng tay sẽ nhanh chóng thấm vào sợi vải, làm cho vết keo dễ dàng bong ra hơn.
  • Nếu không may làm đổ quá nhiều keo lên áo quần, hãy lặp lại bước trên nhiều lần đến khi keo sạch hoàn toàn.
  • Cuối cùng, mang quần áo đi giặt với bột giặt thông thường là có thể sử dụng bình thường.
Cách 2: Cách tẩy bằng xăng

  • Ngâm vị trí có vết keo 502 vào thau nước 10 phút để vết keo mềm hơn. Sử dụng một chút xăng, xoa đều lên vị trí có keo.
  • Dùng bàn chải có lông mềm, chà nhẹ lên vết keo, giúp cho sợi vải thấm xăng nhanh hơn.
  • Vết keo sẽ nhanh chóng bị bong ra ngay sau đó. Mang quần áo đi giặt lại với bột giặt là có thể sử dụng bình thường.

Vì xăng có tính tẩy màu, có thể làm hư hại quần áo của bạn. Chỉ nên sử dụng cách này nếu bị keo 502 dính lên trang phục có màu trắng, để tránh làm loang lổ trên quần áo của bạn.

Cách 3: Cách tẩy bằng dầu ăn

  • Khi sơ ý bị keo 502 dính lên quần áo, cho dầu ăn vào một tờ khăn giấy khô, xoa đều lên bề mặt vết keo.
  • Bạn nên xoa dầu ăn lên vết keo theo hình xoắn ốc, để tránh làm dầu ăn lan ra những vị trí khác trên quần áo.
  • Nếu quần áo của bạn có chất liệu là vải thô, hãy sử dụng bàn chải đánh răng để chải lên vết keo thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Sợi vải thô sẽ thấm đều dầu ăn nhanh chóng hơn và giúp vết keo bong ra ngoài hiệu quả hơn.
Lưu ý về cách tẩy keo 502 trên quần áo:

  • Bạn phải chờ keo 502 thật khô trên quần áo thì mới bắt đầu các bước tẩy keo. Bởi vì tẩy keo 502 khi đang còn ướt có thể khiến nó lan ra nhiều vị trí khác, làm quần áo của bạn bị hư hại nặng hơn.
  • Bạn hãy thực hiện những cách tẩy keo 502 trên quần áo một thật nhẹ nhàng và chậm rãi để tránh làm hư hại đến các sợi vải hoặc làm rách quần áo.
  • Những cách tẩy keo 502 trên quần áo có sử dụng nhiều loại hoá chất khác nhau, hãy giặt lại thật sạch quần áo với xà phòng trước khi mặc lại.
3. Cách tẩy keo 502 dính trên nhựa, gỗ, kính và vật dụng khác

Vì bất cẩn nên chúng ta có thể khiến cho keo 502 dính lên nhiều vật dụng với nhiều chất liệu khác nhau như nhựa, gỗ và kính. Cùng xem VinID có những gợi ý nào để giúp bạn tháo gỡ vấn đề “nan giải” này nhé!

Cách 1: Cách tẩy bằng nước nóng và khăn

  • Khi bị keo 502 đổ trên các vật dụng hoặc sơ ý cho keo lên những vị trí dán keo không mong muốn, hãy chuẩn bị một thau nước ấm và một chiếc khăn để làm sạch keo.
  • Dùng khăn tẩm nước ấm thật nhiều, chà lên vết keo mạnh tay. Lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi keo bong ra hẳn khỏi bề mặt vật dụng.
Cách 2: Cách tẩy bằng cồn

Cồn là một trong những nguyên liệu hoá học hỗ trợ tẩy keo 502 cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta không nên sử dụng cồn để tẩy keo 502 trên bề mặt gỗ, bởi vì có thể làm hư hại bề mặt sơn và chất liệu bên trong.

  • Để tẩy keo 502, từ từ nhỏ cồn lên bề mặt vật dụng bị dính keo, dùng khăn vải sạch lau mạnh tay.
  • Lặp lại nhiều lần đến khi sạch keo là hoàn thành.
Cách 3: Cách tẩy bằng dầu ăn

Dầu ăn cũng là loại chất lỏng hữu hiệu, được nhiều người tin tưởng sử dụng để tẩy keo 502 trên các bề mặt vật liệu.

  • Cho một chút dầu ăn lên trên vị trí có keo 502, dùng khăn giấy khô để xoa nhẹ.
  • Lớp keo sẽ nhanh chóng bong ra ngay.
Cách 4: Cách tẩy bằng xăng xe hoặc dầu hoả

Xăng và dầu hoả cũng là một trong những loại chất lỏng có khả năng tẩy rửa rất mạnh.

  • Thấm một chút xăng hoặc dầu hoả vào một chiếc khăn khô, xoa đều lên trên bề mặt vật dụng bị dính keo 502. Chắc chắn lớp keo sẽ không thể “bám trụ” lại lâu hơn.
  • Sử dụng một chiếc khăn sạch khác, lau lại vị trí vừa làm sạch keo, để lau sạch xăng hoặc dầu hoả bạn vừa sử dụng.
Cách 5: Cách tẩy bằng máy sấy tóc

  • Khi vừa bị đổ keo 502 lên bề mặt vật dụng, hãy nhanh tay cắm máy sấy tóc để hơ nóng ngay khi keo còn đang lỏng.
  • Keo 502 gặp hơi nóng sẽ bị áp lực bởi nhiệt độ cao mà bay hơi đi nhanh chóng.
  • Điều chỉnh nhiệt độ của máy sấy tăng dần đều. Hãy chú ý quan sát, không để máy sấy gần bề mặt vật liệu, để tránh làm biến dạng và hư hại bề mặt gỗ.
  • Sau khi sấy khoảng 15 – 20 phút, keo trên bề mặt sẽ dần bở ra. Dùng khăn giấy khô để lau thật sạch keo đang bở.
  • Tiếp tục giữ máy sấy để hơ nóng và lau đến khi sạch keo hoàn toàn.

Hy vọng những gợi ý của VinID có thể giúp bạn bỏ túi thêm những cách tẩy keo 502 hiệu quả và nhanh chóng hơn. Hãy mở ngay ứng dụng VinID để mua hàng hoá trực tuyến ngay tại nhà cực kỳ nhanh chóng, tiện lợi và an toàn nhé!

Không chỉ làm gia vị, dưới đây là 9 công dụng tuyệt vời của muối

Muối là một gia vị rất phổ biến luôn có sẵn trong nhà bếp, nó góp phần quan trọng để tăng thêm độ ngon cho các món ăn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lượng muối ăn vào hằng ngày phải được kiểm soát, nếu không sẽ gây gánh nặng cho sức khỏe. Cục Quản lý Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo, lượng muối ăn hằng ngày của người bình thường là 8 đến 10 gam, người bị cao huyết áp nên kiểm soát dưới 5 gam.

Ngoài tác dụng nấu ăn, muối còn có rất nhiều công dụng thiết thực khác trong cuộc sống.

1. Thêm 1 thìa cà phê muối khi luộc trứng, vỏ sẽ không bị vỡ.

2. Để đậu phụ không bị nát trong quá trình nấu, hãy ngâm đậu phụ trong nước muối nhạt nửa tiếng trước khi cho vào chảo.

3. Ngâm cá hoặc chân gà vào nước muối để khử mùi tanh.

4. Súc miệng bằng nước muối khi lợi bị khó chịu.

5. Khi có mùi hôi trong miệng, hãy đánh răng bằng muối.

6. Pha muối, giấm và nước theo tỷ lệ 2: 2: 10, thấm ướt một miếng giẻ rồi phủ lên thớt để khử trùng và khử mùi.

7. Đối với quần áo mới mua, ngâm trong nước muối nửa tiếng sẽ giúp bảo vệ màu sắc.

8. Nước muối giúp loại bỏ vết trà trên cốc.

9. Thêm một thìa muối và chiên khô để loại bỏ các vết cháy đen trên chảo inox.


NS (th)

