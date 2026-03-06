Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

6 tháng 3, 2026 | 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi phong cách nữ tính nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng đặc trưng của nàng hậu.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào - Ảnh 1.

Chiếc váy hoa sắc hồng được thiết kế tinh tế với phom dáng ôm sát, khéo léo tôn lên đường cong quyến rũ của người đẹp. Phần cúp ngực khoét sâu tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Với lợi thế hình thể nổi bật cùng phong thái tự tin, Jenny Tuyến tiếp tục khẳng định sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Vốn được mệnh danh là "nữ hoàng sắc đẹp", Jenny Tuyến luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình thông qua những bộ trang phục mang phong cách khác nhau. Từ vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng đến nét dịu dàng, nữ tính, người đẹp đều thể hiện trọn vẹn thần thái của một hoa hậu hiện đại.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào - Ảnh 2.

Sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu điện ảnh, Jenny Tuyến chính thức bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Với lợi thế hình thể cân đối, gương mặt ấn tượng cùng đôi mắt tròn đầy biểu cảm, cô nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim truyền hình. Người đẹp cho biết bản thân sẵn sàng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc và chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào - Ảnh 3.

Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh, Jenny Tuyến còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, thẩm mỹ và các nhãn hàng lớn săn đón làm đại sứ hình ảnh. Khán giả, đặc biệt là phái mạnh, quen thuộc với hình ảnh cô trong vai trò đại diện cho một nhãn hiệu bia tươi quốc tế. Bên cạnh đó, nàng hậu còn đồng hành cùng nhiều thương hiệu làm đẹp và viện thẩm mỹ dành cho giới nghệ sĩ.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào - Ảnh 4.

Chia sẻ thêm về phong cách và quan điểm thẩm mỹ, Jenny Tuyến cho biết cô đặc biệt yêu thích tà áo dài Việt Nam. Theo nàng hậu, hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo dài luôn mang vẻ đẹp thanh lịch và giàu giá trị văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào - Ảnh 5.

Nhân dịp International Women's Day 8/3 và trong không khí sôi động của Tuần lễ áo dài tại Ho Chi Minh City, Hoa hậu Jenny Tuyến gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các bà, các mẹ và toàn thể phụ nữ. Người đẹp bày tỏ mong muốn phái đẹp luôn được tôn vinh, trân trọng và mãi giữ được nét rạng rỡ trong cuộc sống

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Khoẻ - Đẹp 08:17

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Chuyện của Sao 11:08

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Thanhpho.danang.vn - Trung tâm dữ liệu và thông tin đa lĩnh vực tại Đà Nẵng

Điểm đến 11:05

Thanhpho.danang.vn ra đời cung cấp hệ sinh thái thông tin chọn lọc, minh bạch, hỗ trợ người dùng tra cứu và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

HCM Toplist cập nhật xu hướng vui chơi, giải trí và tiêu dùng tại Sài Gòn

Điểm đến 21:54

HCM Toplist trở thành kênh thông tin đáng tin cậy, giúp người dân TP HCM, du khách cập nhật xu hướng ẩm thực, dịch vụ... khám phá thành phố dễ dàng, hiệu quả.

Top10DaNang: Tổng hợp địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú tại Đà Nẵng

Điểm đến 14:57

Top10DaNang ra đời như một kênh tổng hợp uy tín, giúp tra cứu những địa điểm nổi bật để hành trình khám phá thành phố biển trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe máy điện

Tiêu dùng thông minh 14:56

Ngày 3-3, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký hợp tác triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Hà Nội Toplist: kênh thông tin toàn diện cho du khách và người dân Thủ đô

Điểm đến 20:05

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân

Tiêu dùng thông minh 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Huawei Band 11 Series: Trợ thủ sức khỏe nhẹ tênh trên cổ tay cho phái đẹp

Tiêu dùng thông minh 14:59

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Chuyện của Sao 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.