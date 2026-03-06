Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi phong cách nữ tính nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng đặc trưng của nàng hậu.

Chiếc váy hoa sắc hồng được thiết kế tinh tế với phom dáng ôm sát, khéo léo tôn lên đường cong quyến rũ của người đẹp. Phần cúp ngực khoét sâu tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Với lợi thế hình thể nổi bật cùng phong thái tự tin, Jenny Tuyến tiếp tục khẳng định sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Vốn được mệnh danh là "nữ hoàng sắc đẹp", Jenny Tuyến luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình thông qua những bộ trang phục mang phong cách khác nhau. Từ vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng đến nét dịu dàng, nữ tính, người đẹp đều thể hiện trọn vẹn thần thái của một hoa hậu hiện đại.

Sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu điện ảnh, Jenny Tuyến chính thức bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Với lợi thế hình thể cân đối, gương mặt ấn tượng cùng đôi mắt tròn đầy biểu cảm, cô nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim truyền hình. Người đẹp cho biết bản thân sẵn sàng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ nghiêm túc và chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh, Jenny Tuyến còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, thẩm mỹ và các nhãn hàng lớn săn đón làm đại sứ hình ảnh. Khán giả, đặc biệt là phái mạnh, quen thuộc với hình ảnh cô trong vai trò đại diện cho một nhãn hiệu bia tươi quốc tế. Bên cạnh đó, nàng hậu còn đồng hành cùng nhiều thương hiệu làm đẹp và viện thẩm mỹ dành cho giới nghệ sĩ.

Chia sẻ thêm về phong cách và quan điểm thẩm mỹ, Jenny Tuyến cho biết cô đặc biệt yêu thích tà áo dài Việt Nam. Theo nàng hậu, hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo dài luôn mang vẻ đẹp thanh lịch và giàu giá trị văn hóa truyền thống.

Nhân dịp International Women's Day 8/3 và trong không khí sôi động của Tuần lễ áo dài tại Ho Chi Minh City, Hoa hậu Jenny Tuyến gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các bà, các mẹ và toàn thể phụ nữ. Người đẹp bày tỏ mong muốn phái đẹp luôn được tôn vinh, trân trọng và mãi giữ được nét rạng rỡ trong cuộc sống