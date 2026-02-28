Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Nhân dịp khai trương, bệnh viện triển khai chương trình an sinh quy mô lớn: trao tặng 1.000 suất khám mắt miễn phí cho người dân khu vực phường Phú Lợi và 100 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí với tổng giá trị là 750 triệu đồng dành cho hộ nghèo trên địa bàn.

Ban giám đốc bệnh viện và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành

Không chỉ là những con số mang ý nghĩa hỗ trợ y tế, đó là cơ hội để nhiều người cao tuổi tìm lại ánh nhìn sáng rõ, để những gia đình khó khăn vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng – Thành viên thuộc VISI Medical Group. Bệnh viện hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 409/BYT - GPHĐ, do Bộ Y tế cấp ngày 6-1-2026, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự chuyên môn và quy trình quản lý chất lượng khám chữa bệnh.

Việc được cấp phép là cơ sở pháp lý khẳng định năng lực triển khai dịch vụ y tế chuyên khoa an toàn, minh bạch và chuẩn mực.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng với quy mô 25 giường nội trú, triển khai đầy đủ hoạt động khám, điều trị và phẫu thuật chuyên sâu về mắt.

Hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) theo quy định, được bố trí tại các khoa phòng gồm phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, khám bệnh và xét nghiệm, đảm bảo độ chính xác chuyên môn và an toàn người bệnh.

Bệnh viện hiện có 50 nhân sự, trong đó 10 bác sĩ, 16 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên, 3 dược sĩ cùng đội ngũ hành chính – hỗ trợ; 32 nhân sự có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản trong hệ thống VISI, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật và quy trình quản lý chất lượng.

Khách mời tham quan các kỹ thuật hiện đại của bệnh viện

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đồng thời ký kết hợp tác chuyên môn với chuỗi Samaki Hospital & Clinic (Campuchia), góp phần mở rộng mạng lưới nhãn khoa Việt Nam – Campuchia và từng bước khẳng định vị thế của VISI trong tiểu vùng sông Mekong.

Ông Biện Chi Lăng – Phó Giám đốc Vận hành bệnh viện – cho biết: “Với sứ mệnh ‘Mỗi ánh mắt, một niềm tin’, chúng tôi định hướng xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ chăm sóc thị lực uy tín của người dân khu vực Cần Thơ và các địa phương lân cận.

Trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh sàng lọc cộng đồng, nâng cao chất lượng điều trị, tối ưu quy trình nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời tăng cường phối hợp với hệ thống y tế địa phương trong công tác chuyển tuyến và hỗ trợ chuyên môn”.

