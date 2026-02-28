Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

28 tháng 2, 2026 | 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp khai trương, bệnh viện triển khai chương trình an sinh quy mô lớn: trao tặng 1.000 suất khám mắt miễn phí cho người dân khu vực phường Phú Lợi và 100 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí với tổng giá trị là 750 triệu đồng dành cho hộ nghèo trên địa bàn. 

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Ban giám đốc bệnh viện và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành

Không chỉ là những con số mang ý nghĩa hỗ trợ y tế, đó là cơ hội để nhiều người cao tuổi tìm lại ánh nhìn sáng rõ, để những gia đình khó khăn vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng – Thành viên thuộc VISI Medical Group. Bệnh viện hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 409/BYT - GPHĐ, do Bộ Y tế cấp ngày 6-1-2026, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự chuyên môn và quy trình quản lý chất lượng khám chữa bệnh. 

Việc được cấp phép là cơ sở pháp lý khẳng định năng lực triển khai dịch vụ y tế chuyên khoa an toàn, minh bạch và chuẩn mực.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng với quy mô 25 giường nội trú, triển khai đầy đủ hoạt động khám, điều trị và phẫu thuật chuyên sâu về mắt. 

Hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) theo quy định, được bố trí tại các khoa phòng gồm phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, khám bệnh và xét nghiệm, đảm bảo độ chính xác chuyên môn và an toàn người bệnh.

Bệnh viện hiện có 50 nhân sự, trong đó 10 bác sĩ, 16 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên, 3 dược sĩ cùng đội ngũ hành chính – hỗ trợ; 32 nhân sự có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản trong hệ thống VISI, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật và quy trình quản lý chất lượng.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Khách mời tham quan các kỹ thuật hiện đại của bệnh viện

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đồng thời ký kết hợp tác chuyên môn với chuỗi Samaki Hospital & Clinic (Campuchia), góp phần mở rộng mạng lưới nhãn khoa Việt Nam – Campuchia và từng bước khẳng định vị thế của VISI trong tiểu vùng sông Mekong.

Ông Biện Chi Lăng – Phó Giám đốc Vận hành bệnh viện – cho biết: “Với sứ mệnh ‘Mỗi ánh mắt, một niềm tin’, chúng tôi định hướng xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ chăm sóc thị lực uy tín của người dân khu vực Cần Thơ và các địa phương lân cận. 

Trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh sàng lọc cộng đồng, nâng cao chất lượng điều trị, tối ưu quy trình nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời tăng cường phối hợp với hệ thống y tế địa phương trong công tác chuyển tuyến và hỗ trợ chuyên môn”.

Tin-ảnh: P.Thanh

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

