Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Con trai Thái Hòa: Cao 1,8m, đóng phim nhờ đoạn clip tập gym

Con trai của nghệ sĩ Thái Hòa và Cát Phượng - Hồ Thái Thiên Minh (tên thân mật là Bom, SN 2004) - đang nhận được nhiều chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Tử chiến trên không.

Trong phim, Thiên Minh đảm nhận vai một cảnh vệ xuất hiện ở đầu phim, đối đầu trực diện với không tặc và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tuy chỉ góp mặt trong phân đoạn ngắn, anh vẫn gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Thiên Minh sở hữu chiều cao nổi bật, cùng gương mặt sáng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ở tuổi 21, Thiên Minh cao 1,8m, thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, thân hình vạm vỡ và phong thái trưởng thành. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Minh chạm ngõ điện ảnh.

Theo chia sẻ của Thái Hòa, vai diễn này đến với con trai hoàn toàn tình cờ. Trong một lần, Thiên Minh gửi cho bố xem đoạn clip tập gym. Thái Hòa mang khoe với ê-kíp, đúng lúc đạo diễn Hàm Trần đang cần một nhân vật có ngoại hình khỏe mạnh. Sau vài buổi tập cùng cascadeur (diễn viên đóng thế), Thiên Minh được khen bắt nhịp nhanh và lập tức được giao vai.

Thiên Minh hiện sống cùng mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thái Hòa cho biết anh để con hoàn toàn tự lập, không can thiệp vào quá trình diễn xuất.

"Tôi nói rõ với đạo diễn rằng: "Đây là lựa chọn của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm". Tôi chỉ đứng ngoài quan sát, còn việc chỉ đạo là của Hàm Trần. Cảm giác khi lần đầu nhìn con trai trên màn ảnh thật khó diễn tả", Thái Hòa chia sẻ.

Sau dự án, Thiên Minh bắt đầu theo học diễn xuất bài bản ở lớp của Kathy Uyên. Điều khiến anh thích thú nhất sau lần thử sức không chỉ là trải nghiệm trên phim trường, mà còn là… cát-xê đầu tiên.

Theo Thái Hòa, Thiên Minh vốn có lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể thao. Con trai Thái Hòa tự lập về kinh tế, đi làm trợ giảng tiếng Anh để kiếm tiền, thay vì dựa vào bố mẹ nổi tiếng. Anh còn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và thường cùng Thái Hòa trao đổi như những người bạn.

Thái Hòa chia sẻ: "Tôi xem Bom như một người bạn, có thể đi cà phê, đi ăn, thậm chí cùng nhau bàn chuyện đầu tư. Tôi rất yên tâm vì con không chỉ mạnh mẽ bề ngoài mà còn vững vàng trong tâm hồn".

Nét đáng yêu của con gái Khánh Thi - Phan Hiển

Bé Lisa, con gái hai tuổi của Khánh Thi - Phan Hiển, có đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh.

Phan Hiển đăng ảnh bé Lisa trên trang cá nhân hôm 16/2, hiện hút hơn 100 nghìn lượt yêu thích, hàng trăm lượt chia sẻ của khán giả.

Với đôi mắt đen, to tròn, con gái nghệ sĩ được mọi người nhận xét như búp bê Baby Three (phải). Trên trang cá nhân của vũ công, MC Quốc Bình viết: "Khánh Thi sinh con khéo quá, dễ thương thật".

Baby Three là đồ chơi xuất xứ Trung Quốc, được thể hiện dưới dạng những nhân vật có khuôn mặt tròn, biểu cảm phong phú và thường được thiết kế theo các chủ đề đa dạng như lễ hội, mùa hoặc sự kiện đặc biệt. Đồ chơi này ra mắt vào tháng 5/2024, gây sốt ở Việt Nam ba tháng nay, sau Molly, Labubu hay Capybara.

Lisa mang nét đẹp của cả bố và mẹ.

Bé mọc răng khi được sáu tháng tuổi. Hiện Lisa đã đi và chạy, bập bẹ được tiếng papa.

Khánh Thi nói từ ngày có thêm con, cô vất vả hơn, ít có thời gian chăm sóc bản thân. Cô thấy may mắn khi bạn đời hỗ trợ chăm sóc, chơi cùng con với nhiều trò hài hước.

Phan Hiển bên con gái út lúc bé được một tuổi.

Khánh Thi, 42 tuổi và vũ công Phan Hiển, 30 tuổi, gắn bó trong dancesport và ngoài cuộc sống. Năm 2009, cả hai giành hai huy chương vàng giải Vô địch Dancesport châu Á, giúp Phan Hiển trở thành kiện tướng dancesport. Năm 2023, vợ chồng cô nhận huân chương lao động hạng ba.

Con trai thạo 3 thứ tiếng của nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật

Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ Thu Trang và Tiến Luật luôn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh tổ ấm giản dị, gần gũi.

Tổ ấm của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Cặp đôi có 1 cậu con trai duy nhất là Andy, năm nay 13 tuổi. Cậu bé được chú ý từ nhỏ nhờ vẻ ngoài điển trai, tính cách lém lỉnh. Andy thường xuất hiện cùng bố mẹ trong các bộ ảnh hay sự kiện giải trí.

Andy có nền tảng ngoại ngữ tốt nhờ được học từ nhỏ. Nhờ thế, cậu thạo 3 thứ tiếng, biết chơi nhiều môn thể thao và có khả năng tiếp thu nhanh.

Andy lém lỉnh, điển trai từ nhỏ.

Theo diễn viên Thu Trang, điều quan trọng nhất là tạo môi trường và cơ hội để con được tiếp xúc, trải nghiệm trong tâm thế vui vẻ.

“Con học vì thích, vì thấy phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Andy may mắn hơn cha mẹ vì có môi trường tốt hơn nên cũng luôn cố gắng”, cô chia sẻ.

Con trai của vợ chồng Thu Trang thông thạo ngoại ngữ, thành tích học tập tốt. Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, con trai của Thu Trang và Tiến Luật khiến nhiều người bất ngờ vì chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai, phong cách điềm đạm.



Andy hiện cao 1,78m dù mới 13 tuổi rưỡi. Ở giai đoạn dậy thì, Andy không chỉ thay đổi nhiều về vóc dáng mà còn có những chuyển biến rõ rệt trong tính cách.

Thu Trang cho biết con trai có phần trầm hơn so với trước, thích ở một mình. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng cô yên tâm là Andy vẫn ngoan, nghe lời cha mẹ.

“Con không còn hoạt bát, nói nhiều như hồi nhỏ nhưng vẫn là một cậu bé tình cảm và hiểu chuyện”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đồng hành cùng con trong giai đoạn này, Thu Trang và Tiến Luật chọn cách làm bạn, trò chuyện gần gũi thay vì áp đặt hay kiểm soát con.

Khi chở con đi ăn, vợ chồng nghệ sĩ thường nói đủ đề tài, từ học tập, cuộc sống đến những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến Andy. Con nghe rồi tự đưa ra nhận xét, rút kinh nghiệm cho mình.

Andy cao vượt trội ở tuổi dậy thì.

Với cô, đó là cách giúp con tiếp nhận mọi thứ tự nhiên, không áp lực nhưng vẫn hình thành suy nghĩ và quan điểm sống.

Nói về điều tự hào nhất ở con trai, Thu Trang không nhắc đến thành tích học tập hay năng khiếu nổi bật mà là nhân cách. Với cô, Andy là một chàng trai tình cảm và tử tế trong suy nghĩ - điều mà vợ chồng diễn viên luôn đặt lên hàng đầu khi nuôi dạy con.

Đây cũng là lý do cả 2 không đặt nặng việc con phải nối nghiệp nghệ thuật. “Tôi không áp đặt con phải theo nghề gì. Miễn con sống vui với đam mê và hạnh phúc với nghề con chọn là được”, nữ diễn viên nói.