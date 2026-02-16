Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

MV được thực hiện tại khu vực Chợ Bến Thành, biểu tượng văn hóa lâu đời của TPHCM. Những ngày cận Tết, chợ khoác lên mình "màu áo mới" rực rỡ sắc xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. Không gian nhộn nhịp, sầm uất cùng sắc màu trang trí Tết truyền thống đã trở thành bối cảnh hoàn hảo để truyền tải thông điệp yêu thương và tri ân trong sản phẩm âm nhạc lần này.

Xuất hiện trong tà áo dài thuần Việt, Tâm Minhon cùng ê-kíp đã thực hiện những khung hình giàu cảm xúc giữa không gian ngập tràn hoa xuân và sắc màu lễ hội. Hình ảnh nữ ca sĩ trong chiếc áo dài gam vàng lịch lãm nhưng trẻ trung, ngồi trên chiếc xích lô quen thuộc của người dân thành phố, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, đậm chất truyền thống. Những chi tiết như bánh mứt, hoa xuân, dòng người tấp nập… càng làm nổi bật không khí đoàn viên ấm áp.

Chia sẻ về lý do ra mắt MV đúng thời điểm đặc biệt này, Tâm Minhon xúc động cho biết: "Trong thời khắc đón xuân, tôi quyết định ra mắt MV "Chúc Tết ông bà, cha mẹ" như một cách gửi gắm tình yêu thương và lòng kính trọng đến đấng sinh thành. Tôi mong ông bà, cha mẹ và tất cả mọi người sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và an khang, cát tường".

Được biết, bên cạnh vai trò ca sĩ, Tâm Minhon còn là một điều dưỡng viên. Chính sự thấu hiểu và lòng nhân ái trong công việc thường ngày đã giúp Tâm gửi trọn cảm xúc chân thành vào từng câu hát. MV Xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ" vì thế không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc, một thông điệp yêu thương giản dị nhưng đầy ý nghĩa nhân dịp năm mới.

Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, món quà âm nhạc của Tâm Minhon như nhắc nhở mỗi người về giá trị thiêng liêng của gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương và là điểm tựa bình yên nhất mỗi độ xuân về.