Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Tại phòng trà MÂY TÌNH YÊU, nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến đã chính thức tổ chức buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc đặc biệt mang tên Hành trình cảm xúc, giới thiệu 100 ca khúc sáng tác mới, gồm 50 ca khúc xuân và 50 ca khúc thuộc chủ đề Giai điệu cuộc sống.

Dự án được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến, phản ánh trọn vẹn một trăm trạng thái cảm xúc khác nhau, được chắt lọc từ những trải nghiệm sống, hành trình nghề nghiệp và tình yêu sâu sắc dành cho nghệ thuật âm nhạc.

VĐV, nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến chia sẻ hành trình sáng tác tại sân khấu họp báo ra mắt 100 bài hát mới

Buổi họp báo diễn ra trong không gian nghệ thuật ấm cúng, giàu cảm xúc tại phòng trà MÂY TÌNH YÊU, nơi được định hướng trở thành điểm hẹn văn hóa, không gian biểu diễn live band và giao lưu nghệ thuật, đề cao sự kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ, người sáng tác và khán giả. Hình thức họp báo kết hợp biểu diễn phòng trà đã mang đến trải nghiệm chân thật, gần gũi cho các cơ quan báo chí, truyền thông và khách mời tham dự.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến đã chia sẻ những khoảnh khắc, những xúc tác sáng tạo đã thôi thúc anh viết nên các ca khúc đầy sức sống và chiều sâu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của cuộc sống, mang tinh thần tích cực, giàu nhân văn, hướng đến việc lan tỏa yêu thương và cảm hứng sống thông qua âm nhạc.

Rất đông bạn bè là nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu… đến chúc mừng nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến

Đáng chú ý, nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến còn được biết đến là một trong những vận động viên Bowling xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời là huấn luyện viên lịch sử của đội tuyển Bowling quốc gia. Từ thể thao đỉnh cao đến nghệ thuật âm nhạc, hành trình của anh là minh chứng rõ nét cho tinh thần bền bỉ, sáng tạo và cống hiến không ngừng.

Trong khuôn khổ họp báo, đại diện truyền thông đã có dịp lắng nghe những chia sẻ sâu sắc về định hướng phát triển dự án âm nhạc, cũng như kế hoạch hoạt động nghệ thuật của phòng trà MÂY TÌNH YÊU trong thời gian tới – nơi hứa hẹn sẽ trở thành không gian kết nối, nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị nghệ thuật chân chính.

Về nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến: Anh hiện là doanh nhân - CEO, dẫn dắt nhiều tập đoàn và hiệp hội hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau; đồng thời là vận động viên Bowling hàng đầu Việt Nam và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Với niềm đam mê và tinh thần sáng tạo bền bỉ, doanh nhân – nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến đang khẳng định rằng: dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, khi làm việc bằng cả trái tim, thành công và giá trị cống hiến sẽ luôn song hành. Âm nhạc, với anh, không chỉ là đam mê mà còn là con đường lan tỏa yêu thương và cảm xúc tích cực đến cộng đồng.



