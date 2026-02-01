Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Theo ban tổ chức, toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình đều không nhận cát-xê, đồng thời tự nguyện đóng góp kinh phí để mua quà tặng các em nhỏ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của giới nghệ sĩ đối với cộng đồng.

Trong tà áo dài đen và sắc vàng ngọt, đài cát mang đậm nét thuần Việt, Hoa hậu Dạ Minh Châu trực tiếp trao những phong bao lì xì và phần quà Tết đến 225 em nhỏ mắc bệnh ung thư. Những cái ôm, lời chúc và nụ cười, giao lưu ấm áp của nữ nghệ sĩ cùng đoàn tình nguyện đã phần nào sưởi ấm trái tim non nớt của các em nhỏ đang phải chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, mang đến cho các em một mùa xuân tràn đầy yêu thương và hy vọng.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật, Hoa hậu Dạ Minh Châu còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Hằng năm, cô thường xuyên trích thu nhập từ hoạt động biểu diễn và quảng cáo thương mại để ủng hộ người nghèo, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật cộng đồng, tình nguyện biểu diễn miễn phí nhằm phục vụ bà con nghèo, góp phần mang lại giá trị tinh thần và lan tỏa thông điệp nhân ái trong xã hội.

Với những đóng góp bền bỉ và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", Hoa hậu Dạ Minh Châu đã được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam vinh danh với giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025". Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ nghệ sĩ trong hành trình cống hiến cho cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi trao quà, Hoa hậu Dạ Minh Châu xúc động bộc bạch: "Từ trước đến nay, Châu chỉ âm thầm thực hiện ước nguyện của mình, đó là có thêm thời gian và cơ hội để giúp đỡ các em nhỏ, đặc biệt là những bé mắc bệnh hiểm nghèo. Châu không mong chờ sự ghi nhận từ các cơ quan hay tổ chức, nhưng giải thưởng 'Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng' thực sự tiếp thêm động lực để Châu tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người công dân và hình ảnh người nghệ sĩ vì cộng đồng".

Có thể nói, hoạt động thiện nguyện của Hoa hậu Dạ Minh Châu không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với các em nhỏ kém may mắn. Hình ảnh người nghệ sĩ sống nghĩa tình, gắn bó với cộng đồng của cô đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và giàu lòng sẻ chia.