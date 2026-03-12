Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân TPHCM và các khu vực lân cận.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện UBND phường Chánh Hiệp, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lãnh đạo và đội ngũ nhân sự bệnh viện. Việc tham gia Mạng lưới Cấp cứu 115 TPHCM thể hiện sự phối hợp của bệnh viện trong hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Trạm được trang bị xe cứu thương chuyên dụng, hệ thống thiết bị cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng sơ cứu tại hiện trường, tại nhà và vận chuyển người bệnh an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Với lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối TPHCM - Bình Dương, trạm giúp rút ngắn "thời gian vàng", đặc biệt trong các trường hợp đột quỵ, tai nạn, chấn thương và bệnh lý nguy kịch, qua đó nâng cao cơ hội sống và giảm thiểu di chứng cho người bệnh.

Việc mở rộng các Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân, giảm áp lực cho hệ thống và nâng cao hiệu quả điều phối cấp cứu trên địa bàn.

Việc vận hành Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 đánh dấu bước phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 TPHCM, góp phần củng cố mạng lưới cấp cứu ngoại viện của thành phố và tăng cường khả năng đáp ứng các tình huống khẩn cấp cho cộng đồng. Đây là tiền đề để bệnh viện tối ưu hóa quy trình phản ứng nhanh, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cấp thiết của người dân.

