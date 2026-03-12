Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115

12 tháng 3, 2026 | 11:17

Ngày 10-03, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương - thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ - làm lễ ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân TPHCM và các khu vực lân cận.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện UBND phường Chánh Hiệp, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lãnh đạo và đội ngũ nhân sự bệnh viện. Việc tham gia Mạng lưới Cấp cứu 115 TPHCM thể hiện sự phối hợp của bệnh viện trong hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Trạm được trang bị xe cứu thương chuyên dụng, hệ thống thiết bị cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng sơ cứu tại hiện trường, tại nhà và vận chuyển người bệnh an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Với lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối TPHCM - Bình Dương, trạm giúp rút ngắn "thời gian vàng", đặc biệt trong các trường hợp đột quỵ, tai nạn, chấn thương và bệnh lý nguy kịch, qua đó nâng cao cơ hội sống và giảm thiểu di chứng cho người bệnh.

Việc mở rộng các Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân, giảm áp lực cho hệ thống và nâng cao hiệu quả điều phối cấp cứu trên địa bàn.

Việc vận hành Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 đánh dấu bước phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 TPHCM, góp phần củng cố mạng lưới cấp cứu ngoại viện của thành phố và tăng cường khả năng đáp ứng các tình huống khẩn cấp cho cộng đồng. Đây là tiền đề để bệnh viện tối ưu hóa quy trình phản ứng nhanh, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cấp thiết của người dân.

Thông tin chi tiết: https://hoanmy.com/binhduong/

L.Phạm

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố

Khoẻ - Đẹp 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Khoẻ - Đẹp 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khám phá Thanh Hóa trở nên dễ dàng hơn với ThanhHoaToplist

Điểm đến 11:19

ThanhHoaToplist ra đời, mang đến giải pháp tra cứu và tham khảo thông tin về Thanh Hóa.

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

Điểm đến 16:52

DongNaiToplist ra đời như kim chỉ nam, giúp hành trình khám phá Đồng Nai trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

Bản lĩnh sống 16:05

Với TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Điểm đến 13:04

Để tìm kiếm thông tin chính xác, dễ tiếp cận, BinhDinhToplist là địa chỉ tham khảo tin cậy cho du khách và người dân.

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Điểm đến 12:02

HaiPhongToplist ra đời như một cẩm nang tổng hợp dành cho người dân và du khách khám phá Hải Phòng thuận tiện hơn.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

Điểm đến 19:35

QuangNamToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến rõ ràng, đáng tin cậy tại địa phương.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Điểm đến 18:34

Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders mang đến hành trình 16 ngày xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội hoặc ngược lại.

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.