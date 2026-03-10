Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Tiêu dùng thông minh 14:50

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí xây dựng, diện tích sử dụng và chất lượng sống.

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

Điểm đến 13:30

VinhLongToplist trở thành bản đồ trải nghiệm đáng tin cậy, giúp việc lựa chọn và khám phá vẻ đẹp Vĩnh Long trở nên dễ dàng, chủ động hơn.

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Tiêu dùng thông minh 13:30

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh; Bí quyết tẩy keo 502 trên da và đồ vật; Không chỉ làm gia vị, muối còn có 9 công dụng tuyệt vời khác...

HungYenToplist - Nền tảng nội dung đa chiều về vùng đất giàu bản sắc Hưng Yên

Điểm đến 11:54

HungYenToplist trở thành nền tảng nội dung đa chiều, một nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp khám phá rõ nét bản sắc của Hưng Yên.

NgheAnToplist - Chuyên trang đề xuất địa điểm uy tín, chất lượng tại Nghệ An

Điểm đến 11:53

NgheAnToplist ra đời như “cẩm nang số” giúp người dân và du khách lựa chọn địa chỉ uy tín, được đánh giá khách quan và cập nhật thường xuyên.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Chuyện của Sao 22:25

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

DongThapToplist nâng cao trải nghiệm tìm kiếm thông tin địa phương Đồng Tháp

Điểm đến 14:15

Tại Đồng Tháp, DongThapToplist khẳng định vai trò là kênh thông tin đa lĩnh vực. Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan và sát với thực tế.

BenTreToplist - Giải pháp tra cứu nhanh điểm đến chất lượng tại Bến Tre

Điểm đến 14:12

BenTreToplist tra cứu nhanh, tổng hợp và chọn lọc những địa chỉ chất lượng tại xứ Dừa, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 21:17

Ngày 5-3, Grab Việt Nam mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

An Giang Toplist - Bức tranh toàn cảnh về du lịch và đời sống An Giang

Điểm đến 21:16

An Giang Toplist ra đời giúp du khách và người dân địa phương tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về du lịch, ẩm thực và dịch vụ ở An Giang.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố

Khoẻ - Đẹp 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

Tiêu dùng thông minh 14:12

Mastercard cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Khoẻ - Đẹp 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Chuyện của Sao 11:08

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Thanhpho.danang.vn - Trung tâm dữ liệu và thông tin đa lĩnh vực tại Đà Nẵng

Điểm đến 11:05

Thanhpho.danang.vn ra đời cung cấp hệ sinh thái thông tin chọn lọc, minh bạch, hỗ trợ người dùng tra cứu và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

10 tháng 3, 2026 | 18:34

Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders mang đến hành trình 16 ngày xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội hoặc ngược lại.

Hành trình 16 ngày xuyên Việt độc đáo từ Nam chí Bắc

Trên hai bánh xe, du khách vừa trải nghiệm tự do, vừa khám phá văn hóa và ẩm thực đặc sắc của từng vùng miền. Đây còn là cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đa dạng và những dấu ấn lịch sử độc đáo dọc đường đi.

Chuyến Motorbike Tour 16 ngày là hành trình tiêu biểu do Tropic Riders thiết kế, giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp Việt Nam trên hai bánh xe. Trong gần ba tuần, người tham gia sẽ đi qua nhiều cảnh sắc thiên nhiên. Từ đồng bằng sông Cửu Long đến cao nguyên mê hoặc của Đà Lạt và Buôn Ma Thuột và cuối cùng là miền Bắc với ruộng bậc thang xanh mướt.

Hành trình bắt đầu tại TPHCM, nơi đô thị hiện đại hội tụ nhịp sống nhộn nhịp, rồi dần đưa người lái rời xa ồn ào, tiến vào các cung đường thiên nhiên hùng vĩ. Trên đường, lộ trình đi qua các điểm nổi bật như Đà Lạt, hồ Lak, Huế, Phong Nha và kết thúc tại Hà Nội. Đây là cơ hội hiếm có để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt về khí hậu, văn hóa và ẩm thực từng vùng miền.

Chuyến tour phù hợp với cả người lái có kinh nghiệm lẫn những người mới bắt đầu khám phá các cung đường dài đầy thử thách. Đội ngũ Tropic Riders luôn hỗ trợ xuyên suốt, từ chuẩn bị xe, hướng dẫn viên đến dịch vụ hậu cần tận tâm. Nhờ đó, du khách hoàn toàn yên tâm khi đối diện quãng đường dài, địa hình đồi núi và thời tiết thay đổi liên tục.

Tropic Riders - Người bạn đồng hành đáng tin cậy

Được biết đến rộng rãi trong cộng đồng yêu thích du lịch motorbike, Tropic Riders là thương hiệu đứng sau các hành trình Motorbike Tours Vietnam cầu nối đưa du khách đến với những cung đường độc đáo khắp Việt Nam. Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách qua nhiều kênh liên lạc, đảm bảo mọi thắc mắc và nhu cầu đều được phản hồi nhanh chóng.

Tropic Riders không chỉ là một đơn vị tổ chức tour, mà còn định hình phong cách khám phá Việt Nam trên hai bánh xe, nơi người tham gia trải nghiệm như cư dân địa phương. Với đội ngũ hướng dẫn giàu kinh nghiệm, am hiểu địa hình và văn hóa vùng miền, mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lộ trình, chỗ nghỉ đến kinh nghiệm an toàn cho người lái.

Điểm khác biệt của Tropic Riders là sự linh hoạt trong lựa chọn tuyến đường và loại tour. Từ các hành trình ngắn vài ngày như Saigon Loop 7 ngày hay tour 5 ngày từ Nha Trang đến TPHCM, đến những hành trình dài xuyên Việt đầy thử thách và cảm xúc. Tropic Riders mang đến trải nghiệm trọn gói, giúp người tham gia tận hưởng chuyến đi mà không lo lắng.

Đem đến trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và con người

Một hành trình xuyên Việt bằng xe máy không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là chuỗi trải nghiệm ghi dấu qua từng điểm dừng chân.

  • Thiên nhiên đa dạng: Du khách băng qua những tuyến đèo quanh co, rừng nguyên sinh và cao nguyên mênh mông. Cảnh sắc thay đổi từ biển xanh duyên hải trung bộ, núi rừng Tây Nguyên đến ruộng bậc thang phía Bắc, tạo nên hành trình đầy sắc màu và ấn tượng.
  • Văn hóa đặc sắc: Hành trình đưa bạn tiếp xúc với nhiều cộng đồng dân tộc và nếm thử ẩm thực phong phú, từ phở Hà Nội, bún bò Huế, cà phê Đà Lạt đến bánh xèo miền Trung. Mỗi điểm đến là trải nghiệm văn hóa khác biệt, giúp du khách cảm nhận chân thực đời sống và phong tục địa phương.
  • Lịch sử và ký ức: Trên đường đi, du khách gặp những dấu ấn lịch sử như đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại hay các di tích, bảo tàng phản ánh câu chuyện đất nước. Hành trình giúp mỗi km trở thành ký ức khó quên, thưởng thức bằng cả trái tim và trí tuệ.

Mỗi km di chuyển trên Motorbike Tours Vietnam là cơ hội khám phá thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và những ký ức lịch sử sâu sắc. Hành trình không chỉ là chuyến đi, mà còn là trải nghiệm để lại cảm xúc và kỷ niệm trọn đời.

Bạn nên chuẩn bị những gì cho chuyến đi xuyên Việt?

Với Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders, gần như không cần chuẩn bị gì ngoài tinh thần thoải mái và sẵn sàng trải nghiệm. Mọi phương tiện, hướng dẫn, chỗ nghỉ, trang thiết bị bảo hộ và hậu cần đều được đội ngũ Tropic Riders lo trọn gói. Du khách chỉ việc bước lên xe và tận hưởng hành trình xuyên Việt đầy tự do, phiêu lưu và khám phá.

Hành trình 16 ngày hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên, từ thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc đến những khoảnh khắc lịch sử sâu sắc. Liên hệ ngay với Tropic Riders để lên kế hoạch chuyến đi của bạn và mở ra hành trình khám phá Việt Nam trên hai bánh xe đầy thú vị.

TOUR XE MÁY TẠI VIỆT NAM | TROPIC RIDERS

Địa chỉ: 28 Nam Hồ, Đà Lạt

WhatsApp: +84368525258 (24/7)

Website: https://vietnam-motorcycletours.com/

Email: info@vietnam-motorcycletours.com

Đan Sao

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.