Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

10 tháng 3, 2026 | 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Các sản phẩm từ trái nhàu của công ty Hương Thanh đủ tiêu chuẩn xuất khẩu qua nhiều nước như Nhật, Hàn, Nigeria, Úc, Mỹ, Nga. Về nội địa Việt Nam, công ty phủ hết các đại lý trải dài Bắc, Trung, Nam và phủ sóng ở các siêu thị lớn như Lotte Mart và Citi Plaza.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 1.

Trong quá trình phát triển, công ty đã trải qua biết bao thăng trầm và khó khăn. Để có được uy tín với khách hàng như ngày nay, Hương Thanh đã nghiên cứu và ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị chất lượng cao với quy trình khép kín. Để có được nguồn nguyên liệu ổn định xanh và sạch, công ty đã đầu tư hàng trăm hecta nông trường nhàu ở nhiều nơi như Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và Đắk Lắk.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 2.

Công ty Hương Thanh mong rằng sẽ ngày càng phục vụ khách hàng với các sản phẩm nhàu chất lương vượt trội. Đó là niềm tri ân tới khách hàng của công ty. Công ty mong ước là bạn đồng hành của mọi người trên khắp toàn thế giới vì Hương Thanh mang đến cho quý vị sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 3.

Dân tộc ta có câu "Sức khỏe là vàng". Không có sức khỏe chúng ta sẽ không làm gì được. Do đó Hương Thanh tâm niệm là mang đến cho mọi người thật nhiều sức khỏe để có thể cảm thụ được cuộc sống tươi đẹp trên thế giới này.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 4.

Các sản phẩm từ trái nhàu của Hương Thanh, bao gồm:

1. Nước ép trái nhàu nguyên chất 100%

2. Viên nhàu nguyên chất 100%

3. Bột nhàu

4. Trà nhàu

5. Xà bông trái nhàu

6. Nước nhàu mật ong

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 5.

Các sản phẩm từ trái nhàu có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh:

Tiểu đường Đau nhức Giảm stress Lọc máu Ngừa ung thư Tăng cường sức đề kháng Táo bón Làm đẹp da Ngừa ung thư Ho Điều hoà huyết áp.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 6.

Công ty đã đạt nhiều danh hiệu về chất lượng mà nhà nước trao tặng, được khách hàng trong nước và ngoài nước tín nhiệm.

Nói đến nhàu tại VN, người ta nghĩ ngay đến công ty Hương Thanh trên phương châm: Luôn luôn đáp ứng cho khách hàng . Dám làm điều mới, luôn cải tiến sản phẩm. Trách nhiệm với sản phẩm làm ra với môi trường và xã hội.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 7.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng - Ảnh 8.

Hãy liên hệ với công ty Hương Thanh để hiểu rõ thêm về các sản phẩm từ trái nhàu.

Website: huongthanhnoni.com

Email: huongthanh@huongthanhnoni.com

Hotline: 0965595941 / 028 39851055

Địa chỉ: 27/24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hạnh Thông, TPHCM

P.Đình

