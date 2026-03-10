Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Các sản phẩm từ trái nhàu của công ty Hương Thanh đủ tiêu chuẩn xuất khẩu qua nhiều nước như Nhật, Hàn, Nigeria, Úc, Mỹ, Nga. Về nội địa Việt Nam, công ty phủ hết các đại lý trải dài Bắc, Trung, Nam và phủ sóng ở các siêu thị lớn như Lotte Mart và Citi Plaza.

Trong quá trình phát triển, công ty đã trải qua biết bao thăng trầm và khó khăn. Để có được uy tín với khách hàng như ngày nay, Hương Thanh đã nghiên cứu và ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị chất lượng cao với quy trình khép kín. Để có được nguồn nguyên liệu ổn định xanh và sạch, công ty đã đầu tư hàng trăm hecta nông trường nhàu ở nhiều nơi như Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và Đắk Lắk.

Công ty Hương Thanh mong rằng sẽ ngày càng phục vụ khách hàng với các sản phẩm nhàu chất lương vượt trội. Đó là niềm tri ân tới khách hàng của công ty. Công ty mong ước là bạn đồng hành của mọi người trên khắp toàn thế giới vì Hương Thanh mang đến cho quý vị sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Dân tộc ta có câu "Sức khỏe là vàng". Không có sức khỏe chúng ta sẽ không làm gì được. Do đó Hương Thanh tâm niệm là mang đến cho mọi người thật nhiều sức khỏe để có thể cảm thụ được cuộc sống tươi đẹp trên thế giới này.

Các sản phẩm từ trái nhàu của Hương Thanh, bao gồm:

1. Nước ép trái nhàu nguyên chất 100%

2. Viên nhàu nguyên chất 100%

3. Bột nhàu

4. Trà nhàu

5. Xà bông trái nhàu

6. Nước nhàu mật ong

Các sản phẩm từ trái nhàu có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh:

Tiểu đường Đau nhức Giảm stress Lọc máu Ngừa ung thư Tăng cường sức đề kháng Táo bón Làm đẹp da Ngừa ung thư Ho Điều hoà huyết áp.

Công ty đã đạt nhiều danh hiệu về chất lượng mà nhà nước trao tặng, được khách hàng trong nước và ngoài nước tín nhiệm.

Nói đến nhàu tại VN, người ta nghĩ ngay đến công ty Hương Thanh trên phương châm: Luôn luôn đáp ứng cho khách hàng . Dám làm điều mới, luôn cải tiến sản phẩm. Trách nhiệm với sản phẩm làm ra với môi trường và xã hội.