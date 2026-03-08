Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á thuộc sáng kiến ArtPiad đã chính thức được tổ chức với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, học giả và nhà hoạt động văn hóa với 350 khách đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình khôi phục Olympic Nghệ thuật thế giới sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam), NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự và có bài phát biểu trước các quan khách quốc tế. Sự hiện diện của nữ tiến sĩ cùng đoàn đại biểu Việt Nam góp phần khẳng định vị thế và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật khu vực.

Trong bài phát biểu của mình, Tiến sĩ Quỳnh Paris bày tỏ niềm xúc động khi được chứng kiến khoảnh khắc ra đời của một tổ chức nghệ thuật mang tầm khu vực: "Tôi rất vinh dự khi được chứng kiến một cột mốc đáng nhớ đối với cộng đồng nghệ thuật. Sự ra đời của Ủy ban Nghệ thuật Châu Á không chỉ là một tổ chức mới, mà còn là lời nhắc rằng nghệ thuật chưa bao giờ rời xa con người. Nó chỉ đang chờ những cơ hội để được khơi lại, được chia sẻ và lan tỏa rộng lớn hơn. Khi các nghệ sĩ và những người làm văn hóa cùng ngồi lại với nhau, chúng ta không chỉ tạo ra những tác phẩm mới mà còn mở ra những khả năng mới cho tương lai".

Tham gia đoàn Việt Nam tại sự kiện còn có Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai – cố vấn AAC Vietnam, đạo diễn sân khấu Lê Việt và Thạc sĩ Huỳnh Minh Hòa. Đặc biệt, chương trình còn vinh dự đón tiếp Vũ Hồ – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với các sáng kiến hợp tác văn hóa quốc tế.

Ủy ban Nghệ thuật Châu Á được thành lập bởi những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa – kinh tế của Hàn Quốc như Lee Kwang-soo, Park Bong-gyu – Chủ tịch Korea CEO Summit và Lee Young-jun – Chủ tịch Artlian. Sự ra đời của ủy ban được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy mạng lưới nghệ thuật châu Á và kết nối với cộng đồng sáng tạo toàn cầu.

Tiến sĩ- NTK Quỳnh Paris vinh dự là Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam)

Sự kiện diễn ra với thông điệp "AGAIN, ART FOR ALL", khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững cho khu vực cũng như thế giới. Đây cũng là nền tảng để Artpiad hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một diễn đàn nghệ thuật toàn cầu – nơi các nghệ sĩ, học giả và công dân sáng tạo cùng nhau hội tụ, chia sẻ và lan tỏa giá trị văn hóa.

Theo định hướng của Artpiad, nghệ thuật không chỉ mang lại cảm hứng sáng tạo mà còn có khả năng chữa lành xã hội, thúc đẩy sự hòa nhập và góp phần xây dựng tương lai bền vững. Tổ chức này hướng tới việc kết nối các nguồn năng lượng sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới, tổ chức các cuộc thi, sự kiện nghệ thuật quốc tế và mở rộng cơ hội cho những cộng đồng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận văn hóa.

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris và Đạo diễn Lê Việt tại sự kiện quốc tế Hàn Quốc.

Với triết lý hoạt động không thiên lệch về quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hay hệ tư tưởng, Artpiad mong muốn xây dựng một cộng đồng nghệ thuật cởi mở, nơi sáng tạo vượt lên trên cạnh tranh để trở thành ngôn ngữ chung của sự đồng tồn tại và sẻ chia. Từ nền tảng đó, đại hội nghệ thuật trong tương lai sẽ hướng tới việc biến những giá trị sáng tạo thành di sản chung của nhân loại.

Lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Seoul vì thế không chỉ là một sự kiện tổ chức đơn thuần, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối con người, thúc đẩy đối thoại văn hóa và kiến tạo một tương lai sáng tạo cho châu Á và thế giới.

Sự tham gia tích cực của các đại diện Việt Nam, trong đó có Tiến sĩ Quỳnh Paris, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật quốc tế, đồng thời đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam lan tỏa sâu rộng hơn trên bản đồ nghệ thuật toàn cầu.