Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Điểm đến 14:15

Tại Đồng Tháp, DongThapToplist khẳng định vai trò là kênh thông tin đa lĩnh vực. Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan và sát với thực tế.

Điểm đến 14:12

BenTreToplist tra cứu nhanh, tổng hợp và chọn lọc những địa chỉ chất lượng tại xứ Dừa, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

Tiêu dùng thông minh 21:17

Ngày 5-3, Grab Việt Nam mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

Điểm đến 21:16

An Giang Toplist ra đời giúp du khách và người dân địa phương tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về du lịch, ẩm thực và dịch vụ ở An Giang.

Khoẻ - Đẹp 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Tiêu dùng thông minh 14:12

Mastercard cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Khoẻ - Đẹp 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Chuyện của Sao 11:08

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Điểm đến 11:05

Thanhpho.danang.vn ra đời cung cấp hệ sinh thái thông tin chọn lọc, minh bạch, hỗ trợ người dùng tra cứu và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Điểm đến 21:54

HCM Toplist trở thành kênh thông tin đáng tin cậy, giúp người dân TP HCM, du khách cập nhật xu hướng ẩm thực, dịch vụ... khám phá thành phố dễ dàng, hiệu quả.

Điểm đến 14:57

Top10DaNang ra đời như một kênh tổng hợp uy tín, giúp tra cứu những địa điểm nổi bật để hành trình khám phá thành phố biển trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Tiêu dùng thông minh 14:56

Ngày 3-3, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký hợp tác triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Điểm đến 20:05

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

Tiêu dùng thông minh 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Tiêu dùng thông minh 14:59

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

Chuyện của Sao 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

8 tháng 3, 2026 | 22:25

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á thuộc sáng kiến ArtPiad đã chính thức được tổ chức với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, học giả và nhà hoạt động văn hóa với 350 khách đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình khôi phục Olympic Nghệ thuật thế giới sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam), NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự và có bài phát biểu trước các quan khách quốc tế. Sự hiện diện của nữ tiến sĩ cùng đoàn đại biểu Việt Nam góp phần khẳng định vị thế và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật khu vực.

Trong bài phát biểu của mình, Tiến sĩ Quỳnh Paris bày tỏ niềm xúc động khi được chứng kiến khoảnh khắc ra đời của một tổ chức nghệ thuật mang tầm khu vực: "Tôi rất vinh dự khi được chứng kiến một cột mốc đáng nhớ đối với cộng đồng nghệ thuật. Sự ra đời của Ủy ban Nghệ thuật Châu Á không chỉ là một tổ chức mới, mà còn là lời nhắc rằng nghệ thuật chưa bao giờ rời xa con người. Nó chỉ đang chờ những cơ hội để được khơi lại, được chia sẻ và lan tỏa rộng lớn hơn. Khi các nghệ sĩ và những người làm văn hóa cùng ngồi lại với nhau, chúng ta không chỉ tạo ra những tác phẩm mới mà còn mở ra những khả năng mới cho tương lai".

Tham gia đoàn Việt Nam tại sự kiện còn có Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai – cố vấn AAC Vietnam, đạo diễn sân khấu Lê Việt và Thạc sĩ Huỳnh Minh Hòa. Đặc biệt, chương trình còn vinh dự đón tiếp Vũ Hồ – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với các sáng kiến hợp tác văn hóa quốc tế.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ủy ban Nghệ thuật Châu Á được thành lập bởi những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa – kinh tế của Hàn Quốc như Lee Kwang-soo, Park Bong-gyu – Chủ tịch Korea CEO Summit và Lee Young-jun – Chủ tịch Artlian. Sự ra đời của ủy ban được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy mạng lưới nghệ thuật châu Á và kết nối với cộng đồng sáng tạo toàn cầu.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tiến sĩ- NTK Quỳnh Paris vinh dự là Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam)

Sự kiện diễn ra với thông điệp "AGAIN, ART FOR ALL", khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững cho khu vực cũng như thế giới. Đây cũng là nền tảng để Artpiad hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một diễn đàn nghệ thuật toàn cầu – nơi các nghệ sĩ, học giả và công dân sáng tạo cùng nhau hội tụ, chia sẻ và lan tỏa giá trị văn hóa.

Theo định hướng của Artpiad, nghệ thuật không chỉ mang lại cảm hứng sáng tạo mà còn có khả năng chữa lành xã hội, thúc đẩy sự hòa nhập và góp phần xây dựng tương lai bền vững. Tổ chức này hướng tới việc kết nối các nguồn năng lượng sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới, tổ chức các cuộc thi, sự kiện nghệ thuật quốc tế và mở rộng cơ hội cho những cộng đồng còn hạn chế về điều kiện tiếp cận văn hóa.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris và Đạo diễn Lê Việt tại sự kiện quốc tế Hàn Quốc.

Với triết lý hoạt động không thiên lệch về quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hay hệ tư tưởng, Artpiad mong muốn xây dựng một cộng đồng nghệ thuật cởi mở, nơi sáng tạo vượt lên trên cạnh tranh để trở thành ngôn ngữ chung của sự đồng tồn tại và sẻ chia. Từ nền tảng đó, đại hội nghệ thuật trong tương lai sẽ hướng tới việc biến những giá trị sáng tạo thành di sản chung của nhân loại.

Lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Seoul vì thế không chỉ là một sự kiện tổ chức đơn thuần, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối con người, thúc đẩy đối thoại văn hóa và kiến tạo một tương lai sáng tạo cho châu Á và thế giới.

Sự tham gia tích cực của các đại diện Việt Nam, trong đó có Tiến sĩ Quỳnh Paris, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật quốc tế, đồng thời đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam lan tỏa sâu rộng hơn trên bản đồ nghệ thuật toàn cầu.

P.Nguyễn

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Chuyện của Sao 13:09

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Chuyện của Sao 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

