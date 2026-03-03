Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Điểm đến 13:05

HaTinhtoplist.com ra đời nhằm cung cấp nguồn thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn phù hợp.

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

Điểm đến 15:10

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ và y tế tại các địa phương ngày càng tăng cao.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

LG bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam 9 năm liên tiếp

Tiêu dùng thông minh 14:23

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Điểm đến 15:06

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

3 tháng 3, 2026 | 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 1.

Sau khi bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành gây chú ý với nhiều phân cảnh giàu cảm xúc và bối cảnh xa hoa, một địa điểm quay phim đặc biệt trong tác phẩm cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả — căn villa sang trọng gắn liền với nhân vật "phú bà" Hải Lan.

Mới đây, chủ sở hữu căn Ben Villa xác nhận đây là một biệt thự tư nhân tại TPHCM, từng được đoàn phim lựa chọn làm bối cảnh chính và hiện đã chính thức mở dịch vụ cho thuê dành riêng cho các đoàn phim, TVC quảng cáo và sản xuất nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bối cảnh điện ảnh gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh

Trong "Thỏ ơi!!", Ben Villa xuất hiện xuyên suốt nhiều phân đoạn quan trọng, đặc biệt là cảnh cao trào khi nhân vật do đạo diễn Trấn Thành thủ vai đập vỡ mảng tường kính lớn, phân cảnh từng tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 2.

Không gian Ben Villa gây ấn tượng nhờ thiết kế hiện đại với tông trắng chủ đạo, hệ kính lớn mở rộng tầm nhìn ra hồ bơi trung tâm cùng khu sân gỗ ngoài trời mang phong cách nghỉ dưỡng cao cấp. Nội thất bên trong sử dụng sàn đá, trần cao, đèn chùm ánh vàng và khu sinh hoạt mở kết nối phòng khách, quầy bar và khu bếp, góp phần khắc họa rõ nét cuộc sống xa hoa của nhân vật trong phim.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất trước đó, đạo diễn Trấn Thành lựa chọn địa điểm này vì đáp ứng được nhiều yêu cầu dàn dựng, thể hiện được sự bề thế và tính cách nhân vật.

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 3.

Đáng chú ý, phân cảnh đập kính trong phim được thực hiện trên chính hệ kính thật của Ben Villa, với sự đồng ý hoàn toàn từ chủ nhà — điều hiếm gặp trong quá trình sản xuất phim tại Việt Nam.

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 4.

Chủ Ben Villa: "Chúng tôi muốn nơi này trở thành điểm đến của điện ảnh".

Chủ sở hữu cho biết việc đồng hành cùng đoàn phim là một trải nghiệm đặc biệt, mở ra hướng phát triển mới cho bất động sản cao cấp theo mô hình "film location", xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển.

"Sau khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người nhận ra bối cảnh và liên hệ tìm hiểu. Chúng tôi nhận thấy Ben Villa không chỉ là không gian nghỉ dưỡng mà còn phù hợp để trở thành địa điểm quay phim chuyên nghiệp" Đại diện Ben Villa chia sẻ.

Theo đó, Ben Villa sẽ ưu tiên phục vụ: Phim điện ảnh, TVC quảng cáo, MV ca nhạc, Chụp hình thời trang cao cấp, các dự án nghệ thuật quy mô lớn,…

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 5.

Không gian được thiết kế mở, thuận tiện cho việc bố trí thiết bị quay, ánh sáng và set quay dài ngày, yếu tố quan trọng đối với các đoàn sản xuất.

Xu hướng mới: Biệt thự trở thành tài sản điện ảnh

Trên thế giới, nhiều bất động sản cao cấp trở nên nổi tiếng và gia tăng giá trị thương hiệu sau khi xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh. Việc một villa tại TPHCM được sử dụng trong dự án phim lớn được xem là tín hiệu tích cực cho xu hướng phát triển hệ sinh thái bối cảnh quay phim chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Đại diện Ben Villa cho biết mục tiêu sắp tới là xây dựng nơi đây trở thành một trong những địa điểm quay phim cao cấp tại khu vực phía Nam, góp phần hỗ trợ các nhà làm phim có thêm lựa chọn bối cảnh đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ và vận hành.

Chủ nhân Ben Villa nói gì?

"Chúng tôi mong muốn Ben Villa không chỉ được biết đến qua một bộ phim, mà sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án nghệ thuật khác trong tương lai".

"Khi đoàn phim của đạo diễn Trấn Thành lựa chọn Ben Villa làm bối cảnh cho bộ phim "Thỏ ơi!!", tôi không nhìn đó đơn thuần là một hợp đồng cho thuê địa điểm. Tôi nhìn đó là một cơ hội để một tài sản bất động sản bước vào không gian của sáng tạo. Điện ảnh cần cảm xúc thật. Và để có cảm xúc thật, đôi khi phải chấp nhận những điều "thật" — kể cả việc đập vỡ một mảng kính giữa không gian mà mình đã đầu tư rất nhiều tâm huyết. Tôi đồng ý vì tôi tin rằng nếu mình đã đồng hành cùng nghệ thuật, thì phải tôn trọng giá trị của nghệ thuật".

Theo đó, vị chủ nhân cho rằng bản thân họ luôn tin rằng bất động sản cao cấp không chỉ để ở, không chỉ để khai thác thương mại. Nếu được định vị đúng, nó có thể trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo — nơi những câu chuyện được kể, nơi hình ảnh được lan tỏa, và nơi giá trị thương hiệu được nhân lên theo thời gian.

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 6.

"Sau bộ phim, nhiều người hỏi tôi có ý định phát triển Ben Villa theo hướng đại trà hay không. Câu trả lời của tôi là không. Chúng tôi không hướng đến số lượng. Chúng tôi hướng đến giá trị dài hạn và sự chọn lọc. Villa này sẽ được phát triển như một "film location" chuyên biệt — phục vụ các dự án điện ảnh, TVC và sản xuất nghệ thuật ở phân khúc cao cấp. Chúng tôi ưu tiên những nhà làm phim nghiêm túc, những thương hiệu lớn và những dự án có chiều sâu".

"Tôi tin rằng khi một tài sản gắn liền với nghệ thuật, giá trị của nó sẽ vượt xa giá trị vật chất ban đầu. Nó trở thành một phần của ký ức khán giả, một phần của câu chuyện văn hóa đương đại.

Đó mới là điều tôi theo đuổi. Tôi không xem đây là việc cho thuê villa, tôi xem đây là việc đồng hành cùng những người kể chuyện.

Và nếu trong tương lai, nơi này tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm chất lượng, tôi tin đó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm nhìn mà chúng tôi đã lựa chọn ngay từ đầu".

Chủ nhân Ben Villa cho biết thêm, sau khi xuất hiện nổi bật trong bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành, căn villa gắn liền với hình ảnh "phú bà" Hải Lan nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ từ khán giả mà còn từ giới sản xuất và cộng đồng doanh nhân.

Ben Villa thu hút khách sau phim Thỏ ơi!! - Ảnh 7.

Không gian xa hoa với hệ kính lớn bao trọn mặt tiền, hồ bơi trung tâm, sàn gỗ ngoài trời và nội thất hiện đại đã góp phần tạo nên chiều sâu hình ảnh cho tác phẩm. Đặc biệt, phân cảnh đập vỡ mảng kính – được thực hiện trên hệ kính thật của Ben Villa – trở thành một trong những chi tiết gây bàn luận mạnh mẽ sau khi phim ra mắt.

Theo đại diện chủ sở hữu, sau thành công của bộ phim, số lượng cuộc gọi và lịch hẹn khảo sát tăng đột biến. Nhiều đoàn phim điện ảnh, nhà sản xuất TVC và ê-kíp MV ca nhạc đã chủ động liên hệ để đặt lịch tham quan, làm việc trực tiếp về khả năng khai thác bối cảnh.

"Chúng tôi đang phải sắp xếp lịch khảo sát theo từng khung thời gian để đảm bảo chất lượng tiếp đón. Có những đoàn phim lớn đã đặt vấn đề giữ lịch trước cho dự án trong năm tới" - đại diện Ben Villa chia sẻ.

P.Đình

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ"

Chuyện của Sao 13:09

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Giảng viên - NTK Lê Minh Phú: Dấu ấn cống hiến xã hội và thành tựu lớn trong giảng dạy

Chuyện của Sao 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Chuyện của Sao 11:14

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Phụ nữ

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

TÁM

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Điểm đến 13:05

HaTinhtoplist.com ra đời nhằm cung cấp nguồn thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn phù hợp.

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

Điểm đến 15:10

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ và y tế tại các địa phương ngày càng tăng cao.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

CLIP

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.