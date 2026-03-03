Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Sau khi bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành gây chú ý với nhiều phân cảnh giàu cảm xúc và bối cảnh xa hoa, một địa điểm quay phim đặc biệt trong tác phẩm cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả — căn villa sang trọng gắn liền với nhân vật "phú bà" Hải Lan.

Mới đây, chủ sở hữu căn Ben Villa xác nhận đây là một biệt thự tư nhân tại TPHCM, từng được đoàn phim lựa chọn làm bối cảnh chính và hiện đã chính thức mở dịch vụ cho thuê dành riêng cho các đoàn phim, TVC quảng cáo và sản xuất nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bối cảnh điện ảnh gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh

Trong "Thỏ ơi!!", Ben Villa xuất hiện xuyên suốt nhiều phân đoạn quan trọng, đặc biệt là cảnh cao trào khi nhân vật do đạo diễn Trấn Thành thủ vai đập vỡ mảng tường kính lớn, phân cảnh từng tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Không gian Ben Villa gây ấn tượng nhờ thiết kế hiện đại với tông trắng chủ đạo, hệ kính lớn mở rộng tầm nhìn ra hồ bơi trung tâm cùng khu sân gỗ ngoài trời mang phong cách nghỉ dưỡng cao cấp. Nội thất bên trong sử dụng sàn đá, trần cao, đèn chùm ánh vàng và khu sinh hoạt mở kết nối phòng khách, quầy bar và khu bếp, góp phần khắc họa rõ nét cuộc sống xa hoa của nhân vật trong phim.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất trước đó, đạo diễn Trấn Thành lựa chọn địa điểm này vì đáp ứng được nhiều yêu cầu dàn dựng, thể hiện được sự bề thế và tính cách nhân vật.

Đáng chú ý, phân cảnh đập kính trong phim được thực hiện trên chính hệ kính thật của Ben Villa, với sự đồng ý hoàn toàn từ chủ nhà — điều hiếm gặp trong quá trình sản xuất phim tại Việt Nam.

Chủ Ben Villa: "Chúng tôi muốn nơi này trở thành điểm đến của điện ảnh".

Chủ sở hữu cho biết việc đồng hành cùng đoàn phim là một trải nghiệm đặc biệt, mở ra hướng phát triển mới cho bất động sản cao cấp theo mô hình "film location", xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển.

"Sau khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người nhận ra bối cảnh và liên hệ tìm hiểu. Chúng tôi nhận thấy Ben Villa không chỉ là không gian nghỉ dưỡng mà còn phù hợp để trở thành địa điểm quay phim chuyên nghiệp" Đại diện Ben Villa chia sẻ.

Theo đó, Ben Villa sẽ ưu tiên phục vụ: Phim điện ảnh, TVC quảng cáo, MV ca nhạc, Chụp hình thời trang cao cấp, các dự án nghệ thuật quy mô lớn,…

Không gian được thiết kế mở, thuận tiện cho việc bố trí thiết bị quay, ánh sáng và set quay dài ngày, yếu tố quan trọng đối với các đoàn sản xuất.

Xu hướng mới: Biệt thự trở thành tài sản điện ảnh

Trên thế giới, nhiều bất động sản cao cấp trở nên nổi tiếng và gia tăng giá trị thương hiệu sau khi xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh. Việc một villa tại TPHCM được sử dụng trong dự án phim lớn được xem là tín hiệu tích cực cho xu hướng phát triển hệ sinh thái bối cảnh quay phim chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Đại diện Ben Villa cho biết mục tiêu sắp tới là xây dựng nơi đây trở thành một trong những địa điểm quay phim cao cấp tại khu vực phía Nam, góp phần hỗ trợ các nhà làm phim có thêm lựa chọn bối cảnh đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ và vận hành.

Chủ nhân Ben Villa nói gì?

"Chúng tôi mong muốn Ben Villa không chỉ được biết đến qua một bộ phim, mà sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án nghệ thuật khác trong tương lai".

"Khi đoàn phim của đạo diễn Trấn Thành lựa chọn Ben Villa làm bối cảnh cho bộ phim "Thỏ ơi!!", tôi không nhìn đó đơn thuần là một hợp đồng cho thuê địa điểm. Tôi nhìn đó là một cơ hội để một tài sản bất động sản bước vào không gian của sáng tạo. Điện ảnh cần cảm xúc thật. Và để có cảm xúc thật, đôi khi phải chấp nhận những điều "thật" — kể cả việc đập vỡ một mảng kính giữa không gian mà mình đã đầu tư rất nhiều tâm huyết. Tôi đồng ý vì tôi tin rằng nếu mình đã đồng hành cùng nghệ thuật, thì phải tôn trọng giá trị của nghệ thuật".

Theo đó, vị chủ nhân cho rằng bản thân họ luôn tin rằng bất động sản cao cấp không chỉ để ở, không chỉ để khai thác thương mại. Nếu được định vị đúng, nó có thể trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo — nơi những câu chuyện được kể, nơi hình ảnh được lan tỏa, và nơi giá trị thương hiệu được nhân lên theo thời gian.

"Sau bộ phim, nhiều người hỏi tôi có ý định phát triển Ben Villa theo hướng đại trà hay không. Câu trả lời của tôi là không. Chúng tôi không hướng đến số lượng. Chúng tôi hướng đến giá trị dài hạn và sự chọn lọc. Villa này sẽ được phát triển như một "film location" chuyên biệt — phục vụ các dự án điện ảnh, TVC và sản xuất nghệ thuật ở phân khúc cao cấp. Chúng tôi ưu tiên những nhà làm phim nghiêm túc, những thương hiệu lớn và những dự án có chiều sâu".

"Tôi tin rằng khi một tài sản gắn liền với nghệ thuật, giá trị của nó sẽ vượt xa giá trị vật chất ban đầu. Nó trở thành một phần của ký ức khán giả, một phần của câu chuyện văn hóa đương đại.

Đó mới là điều tôi theo đuổi. Tôi không xem đây là việc cho thuê villa, tôi xem đây là việc đồng hành cùng những người kể chuyện.

Và nếu trong tương lai, nơi này tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm chất lượng, tôi tin đó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm nhìn mà chúng tôi đã lựa chọn ngay từ đầu".

Chủ nhân Ben Villa cho biết thêm, sau khi xuất hiện nổi bật trong bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành, căn villa gắn liền với hình ảnh "phú bà" Hải Lan nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ từ khán giả mà còn từ giới sản xuất và cộng đồng doanh nhân.

Không gian xa hoa với hệ kính lớn bao trọn mặt tiền, hồ bơi trung tâm, sàn gỗ ngoài trời và nội thất hiện đại đã góp phần tạo nên chiều sâu hình ảnh cho tác phẩm. Đặc biệt, phân cảnh đập vỡ mảng kính – được thực hiện trên hệ kính thật của Ben Villa – trở thành một trong những chi tiết gây bàn luận mạnh mẽ sau khi phim ra mắt.

Theo đại diện chủ sở hữu, sau thành công của bộ phim, số lượng cuộc gọi và lịch hẹn khảo sát tăng đột biến. Nhiều đoàn phim điện ảnh, nhà sản xuất TVC và ê-kíp MV ca nhạc đã chủ động liên hệ để đặt lịch tham quan, làm việc trực tiếp về khả năng khai thác bối cảnh.

"Chúng tôi đang phải sắp xếp lịch khảo sát theo từng khung thời gian để đảm bảo chất lượng tiếp đón. Có những đoàn phim lớn đã đặt vấn đề giữ lịch trước cho dự án trong năm tới" - đại diện Ben Villa chia sẻ.