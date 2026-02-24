Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài

24 tháng 2, 2026 | 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài đón 8 tháng 3 - Ảnh 1.

Trong loạt ảnh vừa ra mắt, Hoa hậu điện ảnh lựa chọn tà áo dài tông trắng tinh khôi – sắc màu tượng trưng cho sự thanh khiết và nền nã. Thiết kế ôm nhẹ vóc dáng, kết hợp cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên, giúp người đẹp khắc họa trọn vẹn hình ảnh người phụ nữ Việt Nam truyền thống: dịu dàng nhưng đầy cuốn hút.

Đặc biệt, khoảnh khắc nàng hậu e ấp bên đóa sen trắng càng làm nổi bật thần thái trong veo, thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra sắc đỏ ngọt ngào của tà áo dài đỏ, biểu tượng chim công cũng là nét quyến rũ không kém trong loạt ảnh mới của nàng hậu, sắc đỏ đầy may mắn của ngày đầu năm giúp nàng hậu ghi điểm trong lòng bạn đọc.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài đón 8 tháng 3 - Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thuần Việt với áo dài, Dạ Minh Châu còn khéo léo biến hóa hình ảnh khi lựa chọn thêm bộ đầm dạ hội ôm sát, tôn đường cong quyến rũ. Sự đài các, sang trọng hòa quyện cùng ánh nhìn sâu lắng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho Hoa hậu điện ảnh. Từ biểu cảm đến thần thái, cô đều toát lên nét đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài đón 8 tháng 3 - Ảnh 3.

Chia sẻ về kế hoạch năm 2026, Dạ Minh Châu cho biết cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động nghệ thuật. Sở hữu sự đa năng trong diễn xuất và ca hát, người đẹp không chỉ ghi dấu ấn với vai trò diễn viên mà còn được yêu mến khi theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài đón 8 tháng 3 - Ảnh 4.

Hiện tại, nàng hậu đã nhận lời tham gia nhiều dự án phim điện ảnh, đồng thời hợp tác cùng các nhãn hàng làm đẹp để quảng bá sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng khi đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu. "Điều tôi ưu tiên hàng đầu là sản phẩm phải có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và pháp lý minh bạch, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng" - cô nhấn mạnh.

Hoa hậu Dạ Minh Châu khoe sắc trong tà áo dài đón 8 tháng 3 - Ảnh 5.

Với hình ảnh chỉn chu, định hướng hoạt động nghệ thuật nghiêm túc cùng sự cẩn trọng trong từng lựa chọn hợp tác, Hoa hậu Dạ Minh Châu đang từng bước khẳng định vị thế của mình không chỉ ở nhan sắc mà còn ở trách nhiệm và giá trị lan tỏa đến cộng đồng nhân ngày 8/3 đầy ý nghĩa.

P.Nguyễn

