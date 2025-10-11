"Vui Hội trăng rằm – Trung thu yêu thương, trọn vẹn nụ cười" tại xã Nam Khánh Vĩnh

Tri ân thế hệ đi trước

11 tháng 10, 2025 | 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Với thông điệp "Tri ân thế hệ đi trước & lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn", Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM vào ngày 9-10.

Tri ân thế hệ đi trước - Ảnh 1.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổ thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất

Đây là một trong những hoạt động nhân văn nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội, thể hiện tinh thần tri ân và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa, hướng đến tri ân, sẻ chia yêu thương với những người có công với Tổ quốc.

Những thương binh, bệnh binh cao tuổi – những người đã hy sinh bản thân, chịu nhiều mất mát cả về thể chất lẫn tinh thần – luôn được xem là "cây cao bóng cả", là "vốn quý" của dân tộc. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan tâm, đồng thời kêu gọi các cấp, ngành và toàn xã hội chung tay chăm lo những thương binh, bệnh binh, giúp họ vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình.

Hưởng ứng chủ trương đó, Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức chương trình tri ân ý nghĩa nhằm gửi gắm tình cảm và góp phần lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa.

Tri ân thế hệ đi trước - Ảnh 2.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổ thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất

Trong khuôn khổ chương trình, ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Stavian - nhấn mạnh: "Uống nước nhớ nguồn là một giá trị nhân văn sâu sắc mà chúng tôi luôn trân trọng và gìn giữ. Trong hành trình phát triển của Hiệp hội cũng như doanh nghiệp, bên cạnh việc nỗ lực tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ đi trước. Một Hiệp hội, một doanh nghiệp bền vững không chỉ đứng vững trên thị trường, mà còn phải đồng hành, góp phần chăm lo cho xã hội. Đồng hành với xã hội không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi doanh nghiệp. VPA sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng những hoạt động tri ân ý nghĩa, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, cùng đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình nhưng cũng không bao giờ được quên đi nguồn cội".

Dịp này, Hiệp hội Nhựa Việt Nam tặng 45 phần quà (1 triệu đồng/phần) cùng máy đo huyết áp cho các thương binh, bệnh binh.

Tin-ảnh: P.Thanh

